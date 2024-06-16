16 июня в 15-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Ченду Беттер Сити». Начало игры — в 14:35 мск. «Шанхай Шеньхуа» — «Ченду Беттер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» сражается за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Шанхай Шеньхуа» лишь на 3 очка опережает «Шанхай Порт». Более того, у конкурента еще имеется матч в запасе.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Шанхай Шеньхуа» минимально переиграл «Шеньчжэнь».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при всего одном пропущенном.

В трех своих последних матчах команда добыла виктории. Да и Леонид Слуцкий пока еще не проигрывал в чемпионате Китая.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Шанхай Шеньхуа» блистает в плане реализации. В 14 матчах чемпионата команда Слуцкого выиграла 11 раз при 3 паритетах.

Мачти против «Ченду Беттер Сити» для команды исторически проходят крайне неудачно. Из четырех очных поединков «Шанхай Шеньхуа» проиграл трижды.

Наверняка номинальные хозяева постараются удержаться на вершине. Да и ведущий форвард Андре Луис давненько не забивал.

«Ченду Беттер Сити»

Турнирное положение: «Ченду Беттер Сити» текущий чемпионат проводит не столь успешно. Команда ныне расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Ченду Беттер Сити» в 14 матчах набрал 28 очков. А вот пропускает команда в среднем гол за матч: 15 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Ченду Беттер Сити» разнес в щепки оборону «Циндао Вест Кост» (7:0).

До того команда потерпела поражение от «Шанхай Порта» (0:2). А вот встреча с «Мэйчжоу Хаккой» принесла успех (4:1).

В пяти своих последних матчах «Ченду Беттер Сити» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Ченду Беттер Сити» выглядит весьма грозно. Да и мотивация побороться за одно из первых двух мест присутствует.

При этом «Ченду Беттер Сити» в последней очной встрече с «Шанхай Шеньхуа» расписал мировую (1:1). Да и сейчас команда способна дать бой любому сопернику.

И уж точно команда попробует подняться в дуэт лидеров. Да и последняя виктория явно окрылила игроков.

Наверняка номинальные гости постараются разжиться очками. «Ченду Беттер Сити» уж точно не будет лишь обороняться.

Статистика для ставок

«Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает 2 гола за матч

«Ченду Беттер Сити» еще никогда не проигрывал шанхайцам

«Шанхай Шеньхуа» выиграл в 3 своих последних матчах

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.79 и 2.05.

Прогноз: Команда Слуцкого сейчас выглядит на голову сильнее соперника, так что ждем от нее стартовой активности.

«Шанхай Шеньхуа» преуспевает в плане реализации, к тому же мотивирован сохранить лидерство.

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.15