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    Чилийцы сразу понесутся в атаку

    Чили — Парагвай. Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чили — Парагвай
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    Сборная Чили
    12 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Чили и Парагвай. Начало игры — в 03:00 мск. Чили — Парагвай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 12 Июня 2024 года

    Чили

  • Сантьяго
    •  Чили 03:00 Парагвай

    Парагвай

  • Асунсьон
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    Чили

    Турнирное положение: Чилийцы нынче не преуспевают в плане результатов. В своей отборочной группе на Мундиаль они находятся лишь на 8 месте в таблице.

    При этом сборная Чили в 6 матчах добыла всего лишь одну викторию. А вот забить ей удалось всего 3 мяча.

    Чили — Парагвай: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в контрольных поединках чилийцы выглядят вполне симпатично. Например, албанцев команда разгромила (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Чили выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    В своем последнем товарищеском поединке чилийцы дали бой Франции. Правда, в итоге южноамериканцы уступили со счетом 2:3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Матчи против более-менее крепких оппонентов даются чилийцам проблематично. Да и в плане реализации у команды имеются заметные проблемы.

    Матчи с парагвайцами для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков сборная Чили выиграла 3 раза при одной коллизии.

    Причем сборная Чили уже 3 года не проигрывает Парагваю. Вот только последняя очная встреча завершилась паритетом (1:1).

    Парагвай

    Турнирное положение: Парагвайцы отчаянно сражаются за попадание на чемпионат мира. В южноамериканской отборочной группе они пребывают на 7 строчке турнирной таблицы.

    При этом Парагвай выиграл всего 1 раз в 6 матчах отбора. Причем забила команда всего лишь один мяч.

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    • Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела неудачно. Парагвайцы в спарринге уступили сборной Колумбии (0:1).

    А вот матчи с более-менее крепкими оппонентами складываются для команды неудачно. Даже средненьких по классу перуанцев одолеть не удалось (0:0).

    Причем Парагвай имеет неприятную серию из 3 матчей без забитых мячей. Последняя виктория случилась в октябре прошлого года, когда были обыграны боливийцы (1:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Парагвайцы переживают явный кризис жанра. Да и атакует команда крайне слабо.

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    Притом, что команда оказала достойное сопротивление аргентинцам. Парагвай уступил чемпиону мира лишь минимально.

    В 5 своих последних матчах Парагвай добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 1 забитым мячом при 2 пропущенных.

    Парагвайцы явно постараются как можно активнее сыграть в атаке. Пора бы команде возвращаться на забивной путь!

    Статистика для ставок

    • Парагвайцы уже 3 года не могут одолеть чилийцев

    • Парагвай не забивал в 3 своих последних поединках

    • Обе команды в своей отборочной группе в среднем забивают менее гола за матч

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Чили — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.24 и 1.65.

    Прогноз: Чилийцы выглядят монолитнее соперника, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

    Хозяева явно постараются прибавить в плане реализации, и наверняка быстро смогут преуспеть в этом.

    Ставка: Победа Чили в 1 тайме за 2.49.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.04

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    Чили — Парагвай. 12 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Чили и Парагвай. Начало игры — в 03:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Чили — Парагвай с коэффициентом 2.49.
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