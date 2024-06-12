Чили
Парагвай
Чили
Турнирное положение: Чилийцы нынче не преуспевают в плане результатов. В своей отборочной группе на Мундиаль они находятся лишь на 8 месте в таблице.
При этом сборная Чили в 6 матчах добыла всего лишь одну викторию. А вот забить ей удалось всего 3 мяча.
Чили — Парагвай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в контрольных поединках чилийцы выглядят вполне симпатично. Например, албанцев команда разгромила (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Чили выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
В своем последнем товарищеском поединке чилийцы дали бой Франции. Правда, в итоге южноамериканцы уступили со счетом 2:3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Матчи против более-менее крепких оппонентов даются чилийцам проблематично. Да и в плане реализации у команды имеются заметные проблемы.
Матчи с парагвайцами для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков сборная Чили выиграла 3 раза при одной коллизии.
Причем сборная Чили уже 3 года не проигрывает Парагваю. Вот только последняя очная встреча завершилась паритетом (1:1).
Парагвай
Турнирное положение: Парагвайцы отчаянно сражаются за попадание на чемпионат мира. В южноамериканской отборочной группе они пребывают на 7 строчке турнирной таблицы.
При этом Парагвай выиграл всего 1 раз в 6 матчах отбора. Причем забила команда всего лишь один мяч.
Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела неудачно. Парагвайцы в спарринге уступили сборной Колумбии (0:1).
А вот матчи с более-менее крепкими оппонентами складываются для команды неудачно. Даже средненьких по классу перуанцев одолеть не удалось (0:0).
Причем Парагвай имеет неприятную серию из 3 матчей без забитых мячей. Последняя виктория случилась в октябре прошлого года, когда были обыграны боливийцы (1:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Парагвайцы переживают явный кризис жанра. Да и атакует команда крайне слабо.
Притом, что команда оказала достойное сопротивление аргентинцам. Парагвай уступил чемпиону мира лишь минимально.
В 5 своих последних матчах Парагвай добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 1 забитым мячом при 2 пропущенных.
Парагвайцы явно постараются как можно активнее сыграть в атаке. Пора бы команде возвращаться на забивной путь!
Статистика для ставок
- Парагвайцы уже 3 года не могут одолеть чилийцев
- Парагвай не забивал в 3 своих последних поединках
- Обе команды в своей отборочной группе в среднем забивают менее гола за матч
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: Чили — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.17.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.24 и 1.65.
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Прогноз: Чилийцы выглядят монолитнее соперника, и явно начнут встречу максимально агрессивно.
Хозяева явно постараются прибавить в плане реализации, и наверняка быстро смогут преуспеть в этом.
Ставка: Победа Чили в 1 тайме за 2.49.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.04