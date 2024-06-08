Швейцария
Австрия
Швейцария
Турнирное положение: Сборная Швейцарии смогла пробиться в финальную часть ЧЕ-2024, который пройдет этим летом в Германии, заняв второе место в отборочной группе, пропустив вперед себя только Румынию.
«Нати» в десяти поединках квалификации добились четырех побед, пять встреч свели вничью и потерпели одно фиаско, забили 22 гола, а пропустили — 11.
Швейцария — Австрия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Несколько дней тому назад швейцарцы на своем поле разгромили в товарняке Эстонию со счетом 4:0. И этот спарринг стал для них третьим в этом году. Ранее в марте они еще обыграли со счетом 1:0 Ирландии и расписали мировую с Данией 0:0.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: За предыдущие десять проведенных встреч с учетом всех турниров сборная Швейцарии потерпели только одно поражение, проиграв в отборе на выезде Румынии 0:1.
Также за этот период она добилась трех викторий и расписала аж шесть мировых исходов. И в четырех поединках этого периода она не пропускала.
Австрия
Турнирное положение: Национальная команда Австрии также пробилась в финальную часть Евро-2024, став в своей отборочной группе второй, оказавшись ниже только Бельгии.
За восемь проведенных игр квалификации австрийцы отпраздновали шесть викторий, раз уступили и раз сыграли вничью, разница мячей составила — 17:7.
Последние матчи: В преддверии этого поединка «красно-белые» на своем поле смогли обыграть в товарищеском матче сборную Сербии со счетом 2:1. А ранее они в спаррингах смогли одолеть Германию и Словакию по 2:0, а также Турцию 6:1.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.
Состояние команды: К этому поединку сборная Австрии подходит с 6-матчевой победной серией с учетом всех турниров.
В этот период она добилась двух выигрышей в официальных матчах, а еще четыре виктории были в товарняках. Проиграли же австрийцы лишь один из 15 предыдущих матчей.
Статистика для ставок
- Швейцария не пропускает в трех своих последних играх
- Австрия выиграла шесть своих предыдущих встреч
- Швейцария обыграла Австрию в трех минувших очных противостояниях
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Швейцарии — 2.30, победа Австрии — 3.10, ничья — 3.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.74 соответственно.
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Прогноз: От данной встречи, учитывая ее статус товарищеской, ожидаем увидеть достаточно открытой игры, и ставим здесь на верховой тотал.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 2.20.
Прогноз: И так как поединок пройдет на поле Швейцарии, то еще здесь поставим на победу хозяев, которые к тому же отлично в последнее время играют против предстоящего противника.
Ставка: победа Швейцарии за 2.30.