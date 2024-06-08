3 июня в товарищеском матче сборная Швейцарии на своем поле сыграет против национальной команды Австрии. Поединок, который пройдет в городе Санкт-Галлен, начнется в 19:00 по мск. Швейцария — Австрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Швейцария

Турнирное положение: Сборная Швейцарии смогла пробиться в финальную часть ЧЕ-2024, который пройдет этим летом в Германии, заняв второе место в отборочной группе, пропустив вперед себя только Румынию.

«Нати» в десяти поединках квалификации добились четырех побед, пять встреч свели вничью и потерпели одно фиаско, забили 22 гола, а пропустили — 11.

Швейцария — Австрия: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.303.153.30Бонус$9500

Последние матчи: Несколько дней тому назад швейцарцы на своем поле разгромили в товарняке Эстонию со счетом 4:0. И этот спарринг стал для них третьим в этом году. Ранее в марте они еще обыграли со счетом 1:0 Ирландии и расписали мировую с Данией 0:0.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: За предыдущие десять проведенных встреч с учетом всех турниров сборная Швейцарии потерпели только одно поражение, проиграв в отборе на выезде Румынии 0:1.

Также за этот период она добилась трех викторий и расписала аж шесть мировых исходов. И в четырех поединках этого периода она не пропускала.

Австрия

Турнирное положение: Национальная команда Австрии также пробилась в финальную часть Евро-2024, став в своей отборочной группе второй, оказавшись ниже только Бельгии.

За восемь проведенных игр квалификации австрийцы отпраздновали шесть викторий, раз уступили и раз сыграли вничью, разница мячей составила — 17:7.

Последние матчи: В преддверии этого поединка «красно-белые» на своем поле смогли обыграть в товарищеском матче сборную Сербии со счетом 2:1. А ранее они в спаррингах смогли одолеть Германию и Словакию по 2:0, а также Турцию 6:1.

Календарь и таблица Евро-2024

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Состояние команды: К этому поединку сборная Австрии подходит с 6-матчевой победной серией с учетом всех турниров.

В этот период она добилась двух выигрышей в официальных матчах, а еще четыре виктории были в товарняках. Проиграли же австрийцы лишь один из 15 предыдущих матчей.

Статистика для ставок

Швейцария не пропускает в трех своих последних играх

Австрия выиграла шесть своих предыдущих встреч

Швейцария обыграла Австрию в трех минувших очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Швейцарии — 2.30, победа Австрии — 3.10, ничья — 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.74 соответственно.

Прогноз: От данной встречи, учитывая ее статус товарищеской, ожидаем увидеть достаточно открытой игры, и ставим здесь на верховой тотал.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 2.20.

Прогноз: И так как поединок пройдет на поле Швейцарии, то еще здесь поставим на победу хозяев, которые к тому же отлично в последнее время играют против предстоящего противника.

Ставка: победа Швейцарии за 2.30.