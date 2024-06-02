Эксельсиор
НАК Бреда
«Эксельсиор»
Путь к стыковым матчам: Команда до последнего тура боролась за выживание в чемпионате Нидерландов, но все-таки попала в зону стыковых матчей. «Эксельсиор» занял 16-е место в таблице с 29-ю очками в активе.
К слову, команда набрала такое же количество очков (29), сколько и «Валвейк», который занял спасительное 15-е место в таблице.
Последние матчи: Сначала «Эксельсиор» прошел «Ден Хааг» в полуфинале стыковых матчей, обыграв соперника с общим счетом 9:2.
Уже в финале стыков команда встретилась с «НАК Бреда», который не оставил и следа от «Эксельсиора» в 1-м матче, обыграв со счетом 6:2. К слову, 2 игрока «черно-красных» получили красные карточки.
Не сыграют: Артур Загре и Ланс Дуйвестейн (у обоих — красные карточки).
Состояние команды: «Эксельсиор» отлично начал стыковые матчи, но в прошлом матче с «НАК Бреда» команда полностью провалилась и сейчас находится в одном шаге от вылета во 2-ю лигу.
Стоит отметить, что «Эксельсиор» занял 13-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 19 очков из 51-го возможного дома. Сможет ли команда совершить чудо и разгромить своего соперника? Большой вопрос...
«НАК Бреда»
Путь к стыковым матчам: Команда в самом последнем туре буквально залетела в зону стыковых матчей за право выступать в высшем дивизионе Нидерландов. «Бреда» заняла 8-е место в таблице чемпионата с 56-ю очками в активе.
Команда выиграла борьбу за последнюю строчку стыков у «Маастрихта» и «Йонг АЗ Алкмара» — у всех команд было по 56 очков.
Последние матчи: В 1/4 финала стыков «Бреда» одолела «Роду» с общим счетом 8:1, а в полуфинале команда прошла «Эммен» со счетом 4:1. Уже в финале «НАК Бреда» неожиданно разгромила «Эксельсиор» (6:2).
У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период «Бреда» выиграла 5 матчей при 4-х ничейных результатах.
Не сыграет: Хавьер Вет (травма).
Состояние команды: «Бреда» очень мощно выступила в 1-м финальном стыковом матче. Команда не оставил шансов «Эксельсиору», а в предстоящем поединке им необходимо только сдержать атаку соперника.
К слову, «НАК Бреда» не проигрывает «Эксельсиору» в 5-и последних очных встречах. За этот период команда трижды побеждала и дважды играла вничью.
Статистика для ставок
- «НАК Бреда» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей
- В последних 5-и очных встречах «Эксельсиор» ни разу не победил «Бреду»
- В последних 9-и матчах «Эксельсиор» пробивал тотал 2.5 больше
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эксельсиора» — 1.83, победа «НАК Бреда» — 3.25, ничья — 4.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 2.80 соответственно.
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Прогноз: Можно предположить, что «Эксельсиор» сделает попытку совершить чудо.
Ставка: Победа «Эксельсиора» с форой (-1) за 2.30.
Прогноз: «Эксельсиор» побежит атаковать.
Ставка: Индивидуальный тотал «Эксельсиора» 2 больше за 1.95.