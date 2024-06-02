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    «Эксельсиор» сделает все возможное для победы

    «Эксельсиор» — «НАК Бреда». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Нидерландов, 2 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эксельсиор» — «НАК Бреда»
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    Деренсили Санчес Фернандес — игрок «Эксельсиора»
    В воскресенье, 2 июня, в ответном стыковом матче за право выступать в Эредивизи «Эксельсиор» на своем поле примет «Бреда». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. «Эксельсиор» — «НАК Бреда»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия. Переходные матчи 02 Июня 2024 года

    Эксельсиор

  • Роттердам
    •  Эксельсиор 19:00 НАК Бреда

    НАК Бреда

  • Нидерланды. Эредивизия. Переходные матчи
    •

    «Эксельсиор»

    Путь к стыковым матчам: Команда до последнего тура боролась за выживание в чемпионате Нидерландов, но все-таки попала в зону стыковых матчей. «Эксельсиор» занял 16-е место в таблице с 29-ю очками в активе.

    К слову, команда набрала такое же количество очков (29), сколько и «Валвейк», который занял спасительное 15-е место в таблице.

    Последние матчи: Сначала «Эксельсиор» прошел «Ден Хааг» в полуфинале стыковых матчей, обыграв соперника с общим счетом 9:2.

    Уже в финале стыков команда встретилась с «НАК Бреда», который не оставил и следа от «Эксельсиора» в 1-м матче, обыграв со счетом 6:2. К слову, 2 игрока «черно-красных» получили красные карточки.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Артур Загре и Ланс Дуйвестейн (у обоих — красные карточки).

    Состояние команды: «Эксельсиор» отлично начал стыковые матчи, но в прошлом матче с «НАК Бреда» команда полностью провалилась и сейчас находится в одном шаге от вылета во 2-ю лигу.

    Стоит отметить, что «Эксельсиор» занял 13-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 19 очков из 51-го возможного дома. Сможет ли команда совершить чудо и разгромить своего соперника? Большой вопрос...

    «НАК Бреда»

    Путь к стыковым матчам: Команда в самом последнем туре буквально залетела в зону стыковых матчей за право выступать в высшем дивизионе Нидерландов. «Бреда» заняла 8-е место в таблице чемпионата с 56-ю очками в активе.

    Команда выиграла борьбу за последнюю строчку стыков у «Маастрихта» и «Йонг АЗ Алкмара» — у всех команд было по 56 очков.

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    • Последние матчи: В 1/4 финала стыков «Бреда» одолела «Роду» с общим счетом 8:1, а в полуфинале команда прошла «Эммен» со счетом 4:1. Уже в финале «НАК Бреда» неожиданно разгромила «Эксельсиор» (6:2).

    У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период «Бреда» выиграла 5 матчей при 4-х ничейных результатах.

    Не сыграет: Хавьер Вет (травма).

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    Состояние команды: «Бреда» очень мощно выступила в 1-м финальном стыковом матче. Команда не оставил шансов «Эксельсиору», а в предстоящем поединке им необходимо только сдержать атаку соперника.

    К слову, «НАК Бреда» не проигрывает «Эксельсиору» в 5-и последних очных встречах. За этот период команда трижды побеждала и дважды играла вничью.

    Статистика для ставок

    • «НАК Бреда» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей

    • В последних 5-и очных встречах «Эксельсиор» ни разу не победил «Бреду»

    • В последних 9-и матчах «Эксельсиор» пробивал тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эксельсиора» — 1.83, победа «НАК Бреда» — 3.25, ничья — 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 2.80 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Эксельсиор» сделает попытку совершить чудо.

    Ставка: Победа «Эксельсиора» с форой (-1) за 2.30.

    Прогноз: «Эксельсиор» побежит атаковать.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Эксельсиора» 2 больше за 1.95.

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    «Эксельсиор» — «НАК Бреда». В воскресенье, 2 июня, в ответном стыковом матче за право выступать в Эредивизи «Эксельсиор» на своем поле примет «Бреда». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Эксельсиор» — «НАК Бреда» с коэффициентом 2.30.
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