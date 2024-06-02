Аталанта
Фиорентина
«Аталанта»
Турнирное положение: Перед последней игрой в текущем розыгрыше Серии А «Аталанта» занимает четвертое место в зоне Лиги чемпионов с 69 очками и разницей мячей 70-39.
Команда уже обеспечила себе выход в главный еврокубок и на два очка отстает от третьего в таблице «Ювентуса», поэтому чтобы в итоге его обойти ей нужно только побеждать.
Аталанта — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Жертвой «нерадзурри» оказался «Торино» (3:0).
Этот успех стал для них третьей кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство и Лигу Европы.
Не сыграют: Мартен де Рон — травмирован. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Аталанта» лишь один раз не выиграла при шести победах и одном поражении.
Такие результаты позволили коллективу не только оформить попадание в Лигу чемпионов с четвертого места, но и впервые в истории выиграть континентальный трофей — Лигу Европы.
Тен Копмейнерс — лучший бомбардир команды с 12 голами.
«Фиорентина»
Турнирное положение: По итогам 37 матчей Серии А «Фиорентина» занимает восьмое место с 57 баллами в активе и разницей мячей 58-44.
Команда находится в зоне еврокубков и уже обеспечила себе попадание в Лигу конференций следующего сезона, поскольку опережает своего ближайшего преследователя на четыре очка.
Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке потерпел болезненное поражение. В финале Лиги конференций он проиграл второй год кряду.
Перед этим «Фиалки» одержали победу. На выезде им удалось переиграть «Кальяри» (3:2) и попасть в восьмерку лучших.
Не сыграют: Соттил — травма. Дисквалифицирован — Мандрагора.
Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Фиорентина» выиграла лишь два раза при двух поражениях и двух ничьих.
То, что у флорентийцев уже нет турнирной мотивации, а также болезненное поражение в финале Лиги конференций на этой неделе от «Олимпиакоса» не сулит хорошие шансы гостей.
Николас Гонсалес — лучшие бомбардиры команды в Серии А с 11-ю голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Аталанты» было забито больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Аталанты» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из пяти последних матчей «Фиорентина» не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.80, победа «Фиорентины» — в 6.40.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с разными коэффициентами — 2.40 и 1.57.
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Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в семи из девяти их последних поединков было забито больше 2,5 голов.
И хотя в четырех последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал, результативность гостей обещает стать здесь решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 4,5 голов, ведь в шести из семи их последних матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Аталанта» победит и тотал меньше 4,5 голов за 1.95