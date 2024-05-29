В финальном матче Лиги конференций между собой сыграют греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Матч состоится в среду, 29 мая. Начало — в 22:00 мск. «Олимпиакос» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Олимпиакос»

Путь в плей-офф: «Олимпиакос» в этом розыгрыше плей-офф Лиги конференций стартовал с 1/16 финала. На этой стадии греческий клуб смог пройти венгерский «Ференцварош» (1:0, 1:0), а затем оказался сильнее «Маккаби» Тель-Авив (6:1 — победа в гостях, 1:4 — поражение дома).

В четвертьфинале «Олимпиакос» в двух матчевом противостоянии одолел турецкий «Фенербахче» (3:2 — победа дома, 0:1 — поражение в гостях). В серии пенальти греки оказались точнее (3:2 — по пенальти).

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В полуфинале клуб из Греции смог сломить сопротивление «Астон Виллы» (2:0, 4:2) и обеспечил себе место в финале Лиги конференций.

Последние матчи: В чемпионате Греции «Олимпиакос» занял итоговое 3 место, набрав 74 очка. Выше в турнирной таблице расположились АЕК и ПАОК. В последнем туре греки сыграли в результативную ничью с «Панатинаикосом» (1:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

Не сыграют: В составе греческого травмированы 4 футболиста, финал Лиги конференций пропустят Жулиан Бьянкон, Дорон Лейднер, Бандиугу Фадига и Франциско Ортега.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Олимпиакос» одержал три победы, были обыграны АЕК (2:0) в рамках Суперлиги Греции и дважды «Астон Вилла» в рамках Лиги конференций. Была ничья с «Панатинаикосом» и поражение от чемпиона ПАОКа (0:2).

«Фиорентина»

Путь в плей-офф: Итальянский клуб начал свой путь в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. «Фиорентина» на этой стадии еврокубка с трудом переиграла «Маккаби» из Хайфы (4:3 — победа в гостях и 1:1 — ничья дома).

В четвертьфинале Лиги конференций «фиалки» играли против «Виктории» из Чехии, переиграв команду из Чехии (0:0 — ничья в гостях и 2:0 — победа в дополнительное время дома).

Последние матчи: «Фиорентина» сделала шаг навстречу финалу, одержав тяжёлую победу над «Брюгге» в домашнем поединке (3:2). Итальянцы забили быстрый гол уже на 5-й минуте матча, мяч в сетку ворот бельгийцев отправил итальянский форвард Рикардо Соттиль. Потом «фиалковые» пропустили, но под занавес тайма «Фиорентину» вывел вперёд нападающий Андреа Белотти.

Во второй половине поединка «Брюгге» адаптировался и снова забил, играя в меньшинстве. Казалось бы, игра завергшится вничью, пока своё решающее слово не сказал ангольский форвард М'Бала Нзола, который забил победный для «Фиорентины» мяч на 91-й минуте игры. В ответном поединке против «Брюгге» была зафиксирована результативная ничья (1:1).

Последние матчи: «Фиорентина» лишилась шансов пробиться в еврокуби через чемпионат Италии. В чемпионате Италии команда финишировала на восьмом месте, набрав 57 очков.

От зоны еврокубков «фиолетовые» отстали на 6 баллов. Так что победа в Лиге конференций для итальянского коллектива — последний шанс для того, чтобы пробиться в еврокубки на следующий сезон.

В 38 туре Серии А «Фиорентина» в гостях переиграла «Кальяри» (3:2). Впереди у «фиолетовых» еще отложенная игра 29 тура против «Аталанты», которая состоится в воскресенье, 2 июня.

Не сыграют: Не сможет сыграть против «Брюгге» нападающий «Фиорентины» Рикардо Соттиль, автор первого мяча в ворота бельгийцев. Итальянец пропустит ответный полуфинал из сломанной ключицы, травму нападающий получил в матче Серии А против «Вероны».

Состояние команды: «Фиорентина» второй год подряд играет в финале Лиги конференций. В прошлом сезоне «фиалки» уступили в решающей битве за трофей «Вест Хэму» (1:2). Сейчас команда из Италии намерена улучшить результат и добиться победы в еврокубке.

Статистика для ставок

Ранее «Олимпиакос» и «Фиорентина» не встречались в еврокубках

Результат последних игр «Олимпиакоса»: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение

Результат последних игр «Фиорентины»: 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение

«Фиорентина» второй год подряд играет в финале Лиги конференций

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.22, а победа «Олимпиакоса» — в 3.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.19 и 1.70 соответственно.

Прогноз: Для тех кто готов рискнуть , можно сыграть на результативности матча, и на то, что «Олимпиакос» и «Фиорентина» устроят яркое шоу с множеством голов.

Ставка: ТБ 4 с коэффициентом 6.55.

Прогноз: Для тех, кто готов рискнуть ещё больше, наш прогноз — фора «Фиорентины».

Ставка: Фора «Фиорентины» (-1.5) с коэффициентом 4.60.

Для остальных — более умеренный прогноз