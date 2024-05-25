«Шинник»
Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице Первой лиги с 48-ю очками в активе после 33-х туров.
«Шинник» уже не имеет глобальных турнирных целей, за 1 тур до конца сезона команда отстает от зоны стыков за право выступать в РПЛ на 7 баллов. Теоретически ярославцы могут опуститься до 9-й строчки.
Последние матчи: В прошедшем туре «Шинник» сыграл вничью с «Торпедо» (1:1), упустив победу на 79-й минуте. До этого команда обыграла «Акрон» со счетом 1:0.
У «Шинника» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд. За этот период команда 4 раза победила и дважды сыграла вничью.
Состояние команды: «Шинник» очень хорош в последнее время, команда завершает сезон на мажорной ноте, имея возможность прыгнуть даже на 6-е место в таблице.
К слову, у ярославцев есть нападающий, который может помочь команде победить. Форвард Игорь Андреев забил 11 голов в 26-и встречах, занимая 6-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: После 33-х туров тульский «Арсенал» занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 55-ю очками в активе, находясь в зоне стыковых матчей за право выступать в Премьер-лиге.
Теоретически «Арсенал» может вылететь из зоны стыков, если проиграет в предстоящем матче, а «Родина» (4-е место) наберет 3 очка. Для того, чтобы побороться за стыки тульской команде достаточно ничейного результата.
Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «Арсенал» обыграл «Акрон» (1:0), а до этого сыграл вничью с «Ленинградцем» со счетом 1:1.
«Арсенал» не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей в лиге. За это время тульская команда 5 раз сыграла вничью и трижды победила. За эти 8 матчей «Арсенал» забил 9 голов при 6-и пропущенных.
Состояние команды: «Арсенал» будет предельно мотивировать на то, чтобы набрать драгоценные очки. Теоретически тульская команда может запрыгнуть и на 3-е место в таблице.
Стоит отметить, что «Арсенал» уже обыгрывал «Шинник» в нынешнем сезоне. В рамках 10-го тура Первой лиги тульчане одолели своего соперника со счетом 2:0, забив все 2 гола еще в 1-м тайме.
Статистика для ставок
- «Арсенал» не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей
- У «Шинника» также продолжается беспроигрышная серия из 6-и встреч
- В последних 3-х очных встречах «Шинник» дважды обыгрывал «Арсенал»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 2.25, победа «Шинника» — 3.60, ничья — 3.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки.
Ставка: Ничья за 3.00.
Прогноз: «Арсенал» частенько забивает в 1-х таймах.
Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 2.17.