В субботу, 25 мая, в 34-м туре российской Первой лиги «Шинник» на своем поле примет тульский «Арсенал». Начало поединка запланировано на 13:00 по мск. «Шинник» — «Арсенал» Тула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице Первой лиги с 48-ю очками в активе после 33-х туров.

«Шинник» уже не имеет глобальных турнирных целей, за 1 тур до конца сезона команда отстает от зоны стыков за право выступать в РПЛ на 7 баллов. Теоретически ярославцы могут опуститься до 9-й строчки.

Последние матчи: В прошедшем туре «Шинник» сыграл вничью с «Торпедо» (1:1), упустив победу на 79-й минуте. До этого команда обыграла «Акрон» со счетом 1:0.

У «Шинника» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд. За этот период команда 4 раза победила и дважды сыграла вничью.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: «Шинник» очень хорош в последнее время, команда завершает сезон на мажорной ноте, имея возможность прыгнуть даже на 6-е место в таблице.

К слову, у ярославцев есть нападающий, который может помочь команде победить. Форвард Игорь Андреев забил 11 голов в 26-и встречах, занимая 6-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: После 33-х туров тульский «Арсенал» занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 55-ю очками в активе, находясь в зоне стыковых матчей за право выступать в Премьер-лиге.

Теоретически «Арсенал» может вылететь из зоны стыков, если проиграет в предстоящем матче, а «Родина» (4-е место) наберет 3 очка. Для того, чтобы побороться за стыки тульской команде достаточно ничейного результата.

Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «Арсенал» обыграл «Акрон» (1:0), а до этого сыграл вничью с «Ленинградцем» со счетом 1:1.

«Арсенал» не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей в лиге. За это время тульская команда 5 раз сыграла вничью и трижды победила. За эти 8 матчей «Арсенал» забил 9 голов при 6-и пропущенных.

Состояние команды: «Арсенал» будет предельно мотивировать на то, чтобы набрать драгоценные очки. Теоретически тульская команда может запрыгнуть и на 3-е место в таблице.

Стоит отметить, что «Арсенал» уже обыгрывал «Шинник» в нынешнем сезоне. В рамках 10-го тура Первой лиги тульчане одолели своего соперника со счетом 2:0, забив все 2 гола еще в 1-м тайме.

Статистика для ставок

«Арсенал» не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей

У «Шинника» также продолжается беспроигрышная серия из 6-и встреч

В последних 3-х очных встречах «Шинник» дважды обыгрывал «Арсенал»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 2.25, победа «Шинника» — 3.60, ничья — 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки.

Ставка: Ничья за 3.00.

Прогноз: «Арсенал» частенько забивает в 1-х таймах.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 2.17.