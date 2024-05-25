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    «Шинник» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставка (к. 3.00) на футбол, Первая лига, 25 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Арсенал» Тула
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    «Арсенал» Тула
    В субботу, 25 мая, в 34-м туре российской Первой лиги «Шинник» на своем поле примет тульский «Арсенал». Начало поединка запланировано на 13:00 по мск. «Шинник» — «Арсенал» Тула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице Первой лиги с 48-ю очками в активе после 33-х туров.

    «Шинник» уже не имеет глобальных турнирных целей, за 1 тур до конца сезона команда отстает от зоны стыков за право выступать в РПЛ на 7 баллов. Теоретически ярославцы могут опуститься до 9-й строчки.

    Последние матчи: В прошедшем туре «Шинник» сыграл вничью с «Торпедо» (1:1), упустив победу на 79-й минуте. До этого команда обыграла «Акрон» со счетом 1:0.

    У «Шинника» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд. За этот период команда 4 раза победила и дважды сыграла вничью.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: «Шинник» очень хорош в последнее время, команда завершает сезон на мажорной ноте, имея возможность прыгнуть даже на 6-е место в таблице.

    К слову, у ярославцев есть нападающий, который может помочь команде победить. Форвард Игорь Андреев забил 11 голов в 26-и встречах, занимая 6-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: После 33-х туров тульский «Арсенал» занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 55-ю очками в активе, находясь в зоне стыковых матчей за право выступать в Премьер-лиге.

    Теоретически «Арсенал» может вылететь из зоны стыков, если проиграет в предстоящем матче, а «Родина» (4-е место) наберет 3 очка. Для того, чтобы побороться за стыки тульской команде достаточно ничейного результата.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «Арсенал» обыграл «Акрон» (1:0), а до этого сыграл вничью с «Ленинградцем» со счетом 1:1.

    «Арсенал» не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей в лиге. За это время тульская команда 5 раз сыграла вничью и трижды победила. За эти 8 матчей «Арсенал» забил 9 голов при 6-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Арсенал» будет предельно мотивировать на то, чтобы набрать драгоценные очки. Теоретически тульская команда может запрыгнуть и на 3-е место в таблице.

    Стоит отметить, что «Арсенал» уже обыгрывал «Шинник» в нынешнем сезоне. В рамках 10-го тура Первой лиги тульчане одолели своего соперника со счетом 2:0, забив все 2 гола еще в 1-м тайме.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей

    • У «Шинника» также продолжается беспроигрышная серия из 6-и встреч

    • В последних 3-х очных встречах «Шинник» дважды обыгрывал «Арсенал»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 2.25, победа «Шинника» — 3.60, ничья — 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки.

    Ставка: Ничья за 3.00.

    Прогноз: «Арсенал» частенько забивает в 1-х таймах.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 2.17.

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    «Шинник» — «Арсенал» Тула. В субботу, 25 мая, в 34-м туре российской Первой лиги «Шинник» на своем поле примет тульский «Арсенал». Начало поединка запланировано на 13:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Арсенал» Тула с коэффициентом 3.00.
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