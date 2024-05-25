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    Сможет ли «СКА-Хабаровск» дать бой «Акрону»?

    «Акрон» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол, Первая лига, 25 мая 2024 года

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    «Акрон»
    В субботу, 25 мая, в 34-м туре российской Первой лиги «Акрон» на своем поле примет «СКА-Хабаровск». Начало поединка запланировано на 13:00 по мск. «Акрон» — «СКА-Хабаровск»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 25 Мая 2024 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 13:00 СКА-Хабаровск

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: Команда уже обеспечила себе место в стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге со следующего сезона. «Акрон» занимает 3-е место в таблице Первой лиги с 56-ю очками в активе.

    За 1 тур до конца чемпионата тольяттинская команда максимум может опуститься до 4-й позиции, но эта строчка также выведет «Акрон» в стыки.

    Акрон — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги команда проиграла тульскому «Арсеналу» (0:1), а до этого уступила «Шиннику» с таким же счетом 0:1.

    В последних 5-и встречах «Акрону» удалось обыграть только махачкалинское «Динамо» (3:1) и «Тюмень» (2:0), а остальных 3 поединка команда проиграла.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: В последних матчах «Акрон» не показывает яркую игру, но команда активно готовится к стыковым матчам. Предстоящий соперника «СКА-Хабаровск» будет отличной проверкой для команды.

    У «Акрона» есть пара нападающих, которые неплохо выступают в нынешнем сезоне. Никита Глушков и Абу-Саид Эльдарушев забили по 7 голов в рамках Первой лиги.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Команда уже давно считается крепким середняком в Первой лиге. Перед последним туров в нынешнем сезоне «СКА-Хабаровск» занимает 12-е место в таблице с 41-м очком в активе.

    У команды уже нет глобальных задач на этот сезон. За 1 тур до конца чемпионата «СКА-Хабаровск» максимум может опуститься до 13-й позиции или подняться до 11-й строчки.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги хабаровчане проиграли «Алании» (0:1), пропустив решающий гол на 87-й минуте. До этого «СКА-Хабаровск» уступил «Тюмени» (0:1).

    Команда не может одержать победу на протяжении 4-х последних матчей. За этот период «СКА-Хабаровск» трижды проиграл и однажды сыграл вничью, пропустив 4 мяча при 1-м забитом.

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    Состояние команды: Хабаровчане уже откровенно доигрывают нынешний сезон, команда уже решила самую главную задачу — осталась в Первой лиге.

    Интересно, что «СКА-Хабаровск» дважды встречался с «Акроном» в нынешнем сезоне, и дважды победил. Сначала хабаровчане одолели соперника (1:0) в рамках 5-го тура Первой лиги, а потом одержали победу со счетом 3:2 в рамках товарищеского матча.

    Статистика для ставок

    • «СКА-Хабаровск» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

    • «Акрон» проиграл 2 последних матча с одинаковыми счетом 0:1

    • В последних 5-и очных встречах «Акрон» побеждал «СКА-Хабаровск» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Акрона» — 1.80, победа «СКА-Хабаровска» — 4.80, ничья — 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: Предстоящая встреча для «СКА-Хабаровска» — матч жизни. В 1-м тайме точно не будет фаворита в этом поединке.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.10.

    Прогноз: Можно предположить, что одна из команд точно не забьет.

    Ставка: Обе забьют — нет за 1.92.

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    «Акрон» — «СКА-Хабаровск». В субботу, 25 мая, в 34-м туре российской Первой лиги «Акрон» на своем поле примет «СКА-Хабаровск». Начало поединка запланировано на 13:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «СКА-Хабаровск» с коэффициентом .
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