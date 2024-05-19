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    «Ростов» и «Балтика» забьют друг другу

    «Ростов» — «Балтика». Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат России по футболу 19 мая 2024 года

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    Сергей Игнашевич (главный тренер «Балтики»)
    «Ростов» сыграет на своем поле против «Балтики» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 мая, начало — в 16:30 мск. «Ростов» — «Балтика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Мая 2024 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 16:30 Балтика

    Балтика

  • Калининград
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: ростовский коллектив является крепким середняком текущего сезона и уже ни за что не борется.

    В настоящий момент ростовчане имеют в своем активе 40 очков и располагаются на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

    Ростов — Балтика: коэффициенты букмекеров

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    Команда из Ростова-на-Дону смогла 40 раз поразить ворота соперника и 43 раза пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «желто-синие» проиграли «Рубину» (1:3) и «Локомотиву» (0:1), а до этого победили «Оренбург» (2:1) и «Урал» (1:0.

    Перед этим же дончане крупно уступили «Спартаку» (1:5), но одолели «Факел» (1:0).

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    Также между этими играми «Ростов» вылетел из Кубка России, проиграв как раз «Балтике» (0:1)

    Не сыграют: не смогут выйти на поле дисквалифицированные Эяд Эль Аскалани и Иван Комаров.

    Состояние команды: сейчас подопечные Валерия Карпина могут просто доигрывать сезон и планомерно готовиться к следующему, поскольку уже абсолютно ни за что не борются.

    Этот сезон можно оценить для команды средне. В первой части сезона «Ростов» выглядел не очень, а вот весной набрал ход и показывал отличный футбол и результаты.

    «Балтика»

    Турнирное положение: балтийцы продолжают отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите.

    Сейчас команда из Калининграда занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков. Калининградцы на три балла отстают как от зоны стыковых матчей, так и от полного спасения.

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    • Калининградский коллектив смог забить 31 мяч, а в свои пропустил 37 мячей.

    Последние матчи: в прошлых турах «Балтика» проиграла «Динамо» (2:3) и «Уралу» (1:2), а до этого победила ЦСКА (3:1).

    Перед этим подопечные Сергея Игнашевича уступили «Краснодару» (2:3), но выиграли у «Крыльев» (2:1).

    Также команда среди недели смогла выйти в суперфинал Кубка России, одолев «Спартак» (1:0). В главном матче калининградцы сыграют против «Зенита».

    Не сыграют: по причине повреждений участие в игре не смогут принять Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина.

    Состояние команды: «Балтика» находится на грани вылета, поэтому команду может спасти только победа в этой игре.

    Безусловно, главной задачей команды является сохранение прописки в Премьер-лиге, но сделать теперь это будет крайне сложно.

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    Лишь по последним двум матчам чемпионата и суперфиналу Кубка можно будет судить, какой этот сезон для «Балтики».

    Статистика для ставок

    • «Ростов» проиграл 3 последних матча во всех турнирах

    • «Балтика» не играет вничью на протяжении 15 матчей во всех турнирах

    • В первом круге в Калининграде команды сыграли вничью 2:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.55, а победа «Балтики» — в 3.45.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.

    Прогноз: «Балтике» этот матч намного важнее, им точно нельзя проигрывать, а еще лучше выиграть, поэтому предложим, что команда из Калининграда увезет очки из Ростова-на-Дону.

    Ставка: победа «Балтики» или ничья за 1.75.

    Прогноз: поединок должен быть на встречных курсах, поскольку «Балтике» надо выигрывать, а «Ростов» будет ловить соперника на контратаках. Отсюда сделаем вывод, что обе команды должны забить.

    Ставка: обе забьют за 1.75.

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    «Ростов» — «Балтика». «Ростов» сыграет на своем поле против «Балтики» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 мая, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Балтика» с коэффициентом 1.75.
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