Ростов
Балтика
«Ростов»
Турнирное положение: ростовский коллектив является крепким середняком текущего сезона и уже ни за что не борется.
В настоящий момент ростовчане имеют в своем активе 40 очков и располагаются на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.
Ростов — Балтика: коэффициенты букмекеров
Команда из Ростова-на-Дону смогла 40 раз поразить ворота соперника и 43 раза пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «желто-синие» проиграли «Рубину» (1:3) и «Локомотиву» (0:1), а до этого победили «Оренбург» (2:1) и «Урал» (1:0.
Перед этим же дончане крупно уступили «Спартаку» (1:5), но одолели «Факел» (1:0).
Также между этими играми «Ростов» вылетел из Кубка России, проиграв как раз «Балтике» (0:1)
Не сыграют: не смогут выйти на поле дисквалифицированные Эяд Эль Аскалани и Иван Комаров.
Состояние команды: сейчас подопечные Валерия Карпина могут просто доигрывать сезон и планомерно готовиться к следующему, поскольку уже абсолютно ни за что не борются.
Этот сезон можно оценить для команды средне. В первой части сезона «Ростов» выглядел не очень, а вот весной набрал ход и показывал отличный футбол и результаты.
«Балтика»
Турнирное положение: балтийцы продолжают отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите.
Сейчас команда из Калининграда занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков. Калининградцы на три балла отстают как от зоны стыковых матчей, так и от полного спасения.
Калининградский коллектив смог забить 31 мяч, а в свои пропустил 37 мячей.
Последние матчи: в прошлых турах «Балтика» проиграла «Динамо» (2:3) и «Уралу» (1:2), а до этого победила ЦСКА (3:1).
Перед этим подопечные Сергея Игнашевича уступили «Краснодару» (2:3), но выиграли у «Крыльев» (2:1).
Также команда среди недели смогла выйти в суперфинал Кубка России, одолев «Спартак» (1:0). В главном матче калининградцы сыграют против «Зенита».
Не сыграют: по причине повреждений участие в игре не смогут принять Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина.
Состояние команды: «Балтика» находится на грани вылета, поэтому команду может спасти только победа в этой игре.
Безусловно, главной задачей команды является сохранение прописки в Премьер-лиге, но сделать теперь это будет крайне сложно.
Лишь по последним двум матчам чемпионата и суперфиналу Кубка можно будет судить, какой этот сезон для «Балтики».
Статистика для ставок
- «Ростов» проиграл 3 последних матча во всех турнирах
- «Балтика» не играет вничью на протяжении 15 матчей во всех турнирах
- В первом круге в Калининграде команды сыграли вничью 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.55, а победа «Балтики» — в 3.45.
ТБ 2,5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.
- 2.10Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.74Сочи — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.65Динамо Махачкала — Родина: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Балтике» этот матч намного важнее, им точно нельзя проигрывать, а еще лучше выиграть, поэтому предложим, что команда из Калининграда увезет очки из Ростова-на-Дону.
Ставка: победа «Балтики» или ничья за 1.75.
Прогноз: поединок должен быть на встречных курсах, поскольку «Балтике» надо выигрывать, а «Ростов» будет ловить соперника на контратаках. Отсюда сделаем вывод, что обе команды должны забить.
Ставка: обе забьют за 1.75.