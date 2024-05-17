В 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Наср» на своем поле примет «Аль-Хиляль». Поединок состоится 17 мая и начнется в 21:00 по мск. «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: На данный момент в таблице коллектив Луиша Каштруа с 77 набранными очками идет вторым, где уже точно и финиширует.

«Аль-Наср» победил в 25 поединках из 31, два поединка свел еще вничью и четырежды уступал, забил 93 гола, а пропустил в свои ворота 37 мячей.

Последние матчи: В преддверии этой игры клуб из города Эр-Рияд одолел в гостях «Аль-Ахдуд» со счетом 3:2 и один гол в этой игре провел Криштиану Роналду. Туром ранее была крупная домашняя виктория над «Аль-Вехда» 6:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Аль-Наср» набрал прекрасный ход, выиграв восемь предыдущих матчей в рамках чемпионата страны. Причем за весь этот период коллектив наколотил аж 30 мячей. У команды всего одно фиаско за минувшие 15 встреч чемпионата и 13 викторий в этот период.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: Коллектив из города Эр-Рияд еще несколько туров тому назад оформил чемпионство. У него на счету 89 очков и отрыв от ближайшего преследователя в 12 пунктов.

За 22 проведенных поединка «Аль-Хиляль» отпраздновал 29 викторий и два матча еще свел вничью, забил 95 мячей при всего 20 пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «лидеры» на своем поле разгромили «Аль-Хазм» со счетом 4:1, забив все голы еще в первом тайме. А игровым днем ранее они на выезде смогли одолеть «Аль-Ахли» — 2:1.

Не сыграют: Бразилец Неймар уже долгое время пребывает в лазарете и не сыграет в этом поединке.

Состояние команды: «Аль-Хиляль» последний в рамках чемпионата страны терял очки аж в сентябре прошлого года, сыграв тогда вничью. А последний проигрыш был еще летом. К этому же поединку клуб подходит с 6-матчевой победной серией с учетом все турниров.

Статистика для ставок

«Аль-Наср» выиграл предыдущие пять домашних встреч

«Аль-Хиляль» в гостях победил в девяти играх из десяти предыдущих при одном фиаско

«Аль-Хиляль» выиграл у «Аль-Насра» в трех минувших очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Аль-Хиляля» букмекеры дают коэффициент 1.45. Ничья оценена в 4.70, а победа «Аль-Иттихада» оценена в 5.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.82 соответственно.

Прогноз: Так как эти команды демонстрируют очень неплохую результативность, то в их очной встрече вполне можно ожидать обмена голами и верхового исхода.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,5 + обе забьют за 2.11.

Прогноз: И не исключаем, что забитый мяч не заставит себя долго ждать и будет забит еще в самом начале поединка.

Ставка: Первый гол будет забит до 20-й минуты за 2.20.