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    «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» пробьют верховой тотал

    «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 17 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Аль-Хиляль
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»
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    Криштиану Роналду
    В 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Наср» на своем поле примет «Аль-Хиляль». Поединок состоится 17 мая и начнется в 21:00 по мск. «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 17 Мая 2024 года

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 21:00 Аль-Хиляль

    Аль-Хиляль

  • Эр-Рияд
    •

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: На данный момент в таблице коллектив Луиша Каштруа с 77 набранными очками идет вторым, где уже точно и финиширует.

    «Аль-Наср» победил в 25 поединках из 31, два поединка свел еще вничью и четырежды уступал, забил 93 гола, а пропустил в свои ворота 37 мячей.

    Последние матчи: В преддверии этой игры клуб из города Эр-Рияд одолел в гостях «Аль-Ахдуд» со счетом 3:2 и один гол в этой игре провел Криштиану Роналду. Туром ранее была крупная домашняя виктория над «Аль-Вехда» 6:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Аль-Наср» набрал прекрасный ход, выиграв восемь предыдущих матчей в рамках чемпионата страны. Причем за весь этот период коллектив наколотил аж 30 мячей. У команды всего одно фиаско за минувшие 15 встреч чемпионата и 13 викторий в этот период.

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: Коллектив из города Эр-Рияд еще несколько туров тому назад оформил чемпионство. У него на счету 89 очков и отрыв от ближайшего преследователя в 12 пунктов.

    За 22 проведенных поединка «Аль-Хиляль» отпраздновал 29 викторий и два матча еще свел вничью, забил 95 мячей при всего 20 пропущенных.

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    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «лидеры» на своем поле разгромили «Аль-Хазм» со счетом 4:1, забив все голы еще в первом тайме. А игровым днем ранее они на выезде смогли одолеть «Аль-Ахли» — 2:1.

    Не сыграют: Бразилец Неймар уже долгое время пребывает в лазарете и не сыграет в этом поединке.

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    Состояние команды: «Аль-Хиляль» последний в рамках чемпионата страны терял очки аж в сентябре прошлого года, сыграв тогда вничью. А последний проигрыш был еще летом. К этому же поединку клуб подходит с 6-матчевой победной серией с учетом все турниров.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Наср» выиграл предыдущие пять домашних встреч

    • «Аль-Хиляль» в гостях победил в девяти играх из десяти предыдущих при одном фиаско

    • «Аль-Хиляль» выиграл у «Аль-Насра» в трех минувших очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Аль-Хиляля» букмекеры дают коэффициент 1.45. Ничья оценена в 4.70, а победа «Аль-Иттихада» оценена в 5.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.82 соответственно.

    Прогноз: Так как эти команды демонстрируют очень неплохую результативность, то в их очной встрече вполне можно ожидать обмена голами и верхового исхода.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,5 + обе забьют за 2.11.

    Прогноз: И не исключаем, что забитый мяч не заставит себя долго ждать и будет забит еще в самом начале поединка.

    Ставка: Первый гол будет забит до 20-й минуты за 2.20.

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    «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль». В 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Наср» на своем поле примет «Аль-Хиляль». Поединок состоится 17 мая и начнется в 21:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» с коэффициентом 2.11.
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