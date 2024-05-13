13 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Алай». Начало игры — в 15:00 мск. «Алдиер» — «Алай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» начал чемпионат достаточно скромно. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Алдиер» в 7 матчах набрал 6 очков. Вот только забивает команда в среднем гол за матч: всего 7 результативных выстрелов.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Алдиер» уступил «нефтяникам» (1:2).

Причем это поражение стало для команды третьим кряду. До того она уступила «Абдыш-Ата» (0:2) и «Таланту» (1:2).

В 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Алдиер» настрелял 4 мяча при 11 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в своих последних поединках команда пропустила по 2 мяча. Да и пропускает «Алдиер» частенько: 15 мячей в 7 турах.

Матчи против «Алая» для команды исторически складываются неудачно. Из трех очных поединков она уступила дважды при одном паритете.

Нет никаких сомнений, что хозяева постараются вернуться в победную обитель. «Алдиер» намерен воспользоваться фактором своего поля.

«Алай»

Турнирное положение: Старт чемпионата у команды явно не получился. Ныне «Алай» располагается на 6 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Алай» в 7 матчах добыл 9 зачетных баллов. Команда забила 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не смогла выиграть. «Алай» расписал мировую с «Мурас Юнайтед» (1:1).

А вот до того команда сыграла вничью еще и с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1). Хотя чуть ранее были добыты 2 виктории кряду.

В пяти последних поединках «Алай» выиграл 2 раза при 3 паритетах. В этих матчах игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алай» выглядит весьма прилично. Причем 2 последних выездных матча завершились викториями.

На данный момент команда явно способна подняться повыше в таблице. Вот только «Алай» испытывает заметные сложности в плане реализации.

Последний очный поединок «Алай» завершил победой (3:2). Да и сейчас команда выглядит сильнее «Алдиера».

Наверняка гости будут действовать активно. «Алай» явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

Статистика для ставок

«Алай» не проигрывает 5 матчей кряду

«Алай» еще ни разу не проиграл «Алдиеру»

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.92 и 1.98.

Прогноз: Номинальные гости нынче мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Алай» явно намеревается улучшить свое турнирное положение, и наверняка воспользуется проблемами соперника в обороне.

Ставка: Победа «Алая» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10