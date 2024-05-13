Алдиер
Алай
«Алдиер»
Турнирное положение: «Алдиер» начал чемпионат достаточно скромно. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Алдиер» в 7 матчах набрал 6 очков. Вот только забивает команда в среднем гол за матч: всего 7 результативных выстрелов.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Алдиер» уступил «нефтяникам» (1:2).
Причем это поражение стало для команды третьим кряду. До того она уступила «Абдыш-Ата» (0:2) и «Таланту» (1:2).
В 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Алдиер» настрелял 4 мяча при 11 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда пропустила по 2 мяча. Да и пропускает «Алдиер» частенько: 15 мячей в 7 турах.
Матчи против «Алая» для команды исторически складываются неудачно. Из трех очных поединков она уступила дважды при одном паритете.
Нет никаких сомнений, что хозяева постараются вернуться в победную обитель. «Алдиер» намерен воспользоваться фактором своего поля.
«Алай»
Турнирное положение: Старт чемпионата у команды явно не получился. Ныне «Алай» располагается на 6 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Алай» в 7 матчах добыл 9 зачетных баллов. Команда забила 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не смогла выиграть. «Алай» расписал мировую с «Мурас Юнайтед» (1:1).
А вот до того команда сыграла вничью еще и с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1). Хотя чуть ранее были добыты 2 виктории кряду.
В пяти последних поединках «Алай» выиграл 2 раза при 3 паритетах. В этих матчах игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алай» выглядит весьма прилично. Причем 2 последних выездных матча завершились викториями.
На данный момент команда явно способна подняться повыше в таблице. Вот только «Алай» испытывает заметные сложности в плане реализации.
Последний очный поединок «Алай» завершил победой (3:2). Да и сейчас команда выглядит сильнее «Алдиера».
Наверняка гости будут действовать активно. «Алай» явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.
Статистика для ставок
- «Алай» не проигрывает 5 матчей кряду
- «Алай» еще ни разу не проиграл «Алдиеру»
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.92 и 1.98.
- 2.44Манчестер Юнайтед — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.90Атлетико — Сельта: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- 3.70Оренбург — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Прогноз: Номинальные гости нынче мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Алай» явно намеревается улучшить свое турнирное положение, и наверняка воспользуется проблемами соперника в обороне.
Ставка: Победа «Алая» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10