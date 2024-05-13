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    Сможет ли «Алай» справиться с «Алдиером»?

    «Алдиер» — «Алай». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 13 мая 2024 года

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    «Алай»
    13 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Алай». Начало игры — в 15:00 мск. «Алдиер» — «Алай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 13 Мая 2024 года

    Алдиер

  • Куршаб
    •  Алдиер 15:00 Алай

    Алай

  • Ош
    •

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» начал чемпионат достаточно скромно. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алдиер» в 7 матчах набрал 6 очков. Вот только забивает команда в среднем гол за матч: всего 7 результативных выстрелов.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Алдиер» уступил «нефтяникам» (1:2).

    Причем это поражение стало для команды третьим кряду. До того она уступила «Абдыш-Ата» (0:2) и «Таланту» (1:2).

    В 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Алдиер» настрелял 4 мяча при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в своих последних поединках команда пропустила по 2 мяча. Да и пропускает «Алдиер» частенько: 15 мячей в 7 турах.

    Матчи против «Алая» для команды исторически складываются неудачно. Из трех очных поединков она уступила дважды при одном паритете.

    Нет никаких сомнений, что хозяева постараются вернуться в победную обитель. «Алдиер» намерен воспользоваться фактором своего поля.

    «Алай»

    Турнирное положение: Старт чемпионата у команды явно не получился. Ныне «Алай» располагается на 6 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Алай» в 7 матчах добыл 9 зачетных баллов. Команда забила 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не смогла выиграть. «Алай» расписал мировую с «Мурас Юнайтед» (1:1).

    А вот до того команда сыграла вничью еще и с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1). Хотя чуть ранее были добыты 2 виктории кряду.

    В пяти последних поединках «Алай» выиграл 2 раза при 3 паритетах. В этих матчах игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алай» выглядит весьма прилично. Причем 2 последних выездных матча завершились викториями.

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    На данный момент команда явно способна подняться повыше в таблице. Вот только «Алай» испытывает заметные сложности в плане реализации.

    Последний очный поединок «Алай» завершил победой (3:2). Да и сейчас команда выглядит сильнее «Алдиера».

    Наверняка гости будут действовать активно. «Алай» явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Алай» не проигрывает 5 матчей кряду

    • «Алай» еще ни разу не проиграл «Алдиеру»

    • Обе команды в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.92 и 1.98.

    Прогноз: Номинальные гости нынче мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Алай» явно намеревается улучшить свое турнирное положение, и наверняка воспользуется проблемами соперника в обороне.

    Ставка: Победа «Алая» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    «Алдиер» — «Алай». 13 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Алай». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Алдиер» — «Алай» с коэффициентом 2.30.
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