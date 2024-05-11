11 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Болонья». Начало игры — в 19:00 мск. «Наполи» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы провалили нынешний чемпионат. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом чемпион прошлого сезона нынче сражается лишь за выход в Лигу конференций. Да и выиграл «Наполи» всего в 13 матчах из 35.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла 2 очка. «Наполи» не смог переиграть «Удинезе» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Наполи» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

А вот не побеждают неаполитанцы уже 4 матча подряд. Да и клубный лазарет «Наполи» все никак не опустеет.

Не сыграют: Хвича Кварацхелия, Джакомо Распадори, Петр Зелиньски — травмированы.

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Состояние команды: на нынешнем отрезке неаполитанцы явно не блистают. Да и без Хвичи Кварацхелии атака команды выглядит не столь грозно.

Матчи против «Болоньи» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Наполи» выиграл трижды при 2 ничьих.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Виктор Осимхен настрелял уже 15 мячей в чемпионате, и явно намерен улучшить свои показатели.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» имеет все шансы остаться в зоне Лиги чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

Команда имеет надежные тылы, пропустив 27 мячей в 35 матчах. Да и гандикап от 6 позиции составляет 4 зачетных пункта.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один балл. «Болонья» подписала мировую с «Торино» (0:0).

В пяти последних матчах «Болонья» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при всего лишь 2 пропущенных в свои ворота.

При этом команда не проигрывает уже 2 месяца. Да и вообще, считается одним из главных открытий текущего чемпионата.

Не сыграют: Льюис Фергюсон — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Болонья» выглядит прилично. Да и мотивация сохранить свои позиции огромная.

Команда проиграла всего в 5 матчах Серии А. Вот только результативность «Болоньи» могла бы быть и повыше: всего 49 голов.

В двух последних очных поединках «Болонья» сыграла вничью с неаполитанцами. А вот последняя виктория случилась еще 4 с половиной года назад.

Наверняка номинальные гости будут действовать в расчете на свои надежные тылы. Да и соперник нынче не столь грозен.

Статистика для ставок

«Наполи» не побеждает 4 матча подряд

«Болонья» не проигрывает уже 2 месяца

«Болонья» не может обыграть неаполитанцев уже 4 с половиной года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 2.00 и 1.95.

Прогноз: Обе команды еще не решили своих турнирных задач, и явно будут активны в атаке.

Неаполитанцы даже без Кварацхелии способны на многое, да и гости не собираются лишь отсиживаться в обороне.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится в ничью.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.16