Наполи
Болонья
«Наполи»
Турнирное положение: Неаполитанцы провалили нынешний чемпионат. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом чемпион прошлого сезона нынче сражается лишь за выход в Лигу конференций. Да и выиграл «Наполи» всего в 13 матчах из 35.
Наполи — Болонья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла 2 очка. «Наполи» не смог переиграть «Удинезе» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Наполи» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.
А вот не побеждают неаполитанцы уже 4 матча подряд. Да и клубный лазарет «Наполи» все никак не опустеет.
Не сыграют: Хвича Кварацхелия, Джакомо Распадори, Петр Зелиньски — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке неаполитанцы явно не блистают. Да и без Хвичи Кварацхелии атака команды выглядит не столь грозно.
Матчи против «Болоньи» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Наполи» выиграл трижды при 2 ничьих.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Виктор Осимхен настрелял уже 15 мячей в чемпионате, и явно намерен улучшить свои показатели.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» имеет все шансы остаться в зоне Лиги чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.
Команда имеет надежные тылы, пропустив 27 мячей в 35 матчах. Да и гандикап от 6 позиции составляет 4 зачетных пункта.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один балл. «Болонья» подписала мировую с «Торино» (0:0).
В пяти последних матчах «Болонья» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при всего лишь 2 пропущенных в свои ворота.
При этом команда не проигрывает уже 2 месяца. Да и вообще, считается одним из главных открытий текущего чемпионата.
Не сыграют: Льюис Фергюсон — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Болонья» выглядит прилично. Да и мотивация сохранить свои позиции огромная.
Команда проиграла всего в 5 матчах Серии А. Вот только результативность «Болоньи» могла бы быть и повыше: всего 49 голов.
В двух последних очных поединках «Болонья» сыграла вничью с неаполитанцами. А вот последняя виктория случилась еще 4 с половиной года назад.
Наверняка номинальные гости будут действовать в расчете на свои надежные тылы. Да и соперник нынче не столь грозен.
Статистика для ставок
- «Наполи» не побеждает 4 матча подряд
- «Болонья» не проигрывает уже 2 месяца
- «Болонья» не может обыграть неаполитанцев уже 4 с половиной года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.57.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 2.00 и 1.95.
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Прогноз: Обе команды еще не решили своих турнирных задач, и явно будут активны в атаке.
Неаполитанцы даже без Кварацхелии способны на многое, да и гости не собираются лишь отсиживаться в обороне.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится в ничью.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.16