6 мая в 27-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Днепр-1» и «Кривбасс». Начало игры — в 13:00 мск. «Днепр-1» — «Кривбасс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Днепр-1»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается не столь удачно. На текущий момент «Днепр-1» находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Днепр-1» лишь на один пункт опережает идущий следом «Рух». Вот только атака днепрян не блещет: всего 25 забитых мячей в 26 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Днепр-1» дома уступил киевскому «Динамо» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Днепр-1» добыл лишь одну победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Днепряне не побеждают уже 4 матча кряду. Да и слова Юрия Максимова о возможной отставке в случае неудачи в матче с «Кривбассом» позитива не прибавляют.

Не сыграют: Эдуард Сарапий — дисквалифицирован.

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Состояние команды: под рукой у Максимова не слишком большой кадровый ресурс. Короткая скамейка является главной проблемой команды.

Матчи против «Кривбасса» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Днепр-1» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

Наверняка хозяева постараются прервать серию неудачных поединков. Вот только лидеры все никак не наберут своих лучших кондиций, к тому же дисквалифицирован ведущий защитник Сарапий.

«Кривбасс»

Турнирное положение: Криворожане уже почти обеспечили себе место на пьедестале. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

Команда имеет относительно надежные тылы, пропустив 25 мячей в 26 матчах. Да и уступил «Кривбасс» всего в 4 поединках чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Кривбасс» нанес поражение «Металлисту 1925» (3:0).

В пяти последних матчах «Кривбасс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

При этом криворожане выиграли в двух своих последних матчах. Весной же команда Юрия Вернидуба уступила только «горнякам» (2:5).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кривбасс» выглядит весьма выгодно. Причем отставание от 2 позиции составляет 6 очков.

В кадровом плане у команды практически полная идиллия. Да и состав у Вернидуба сыгранный и квалифицированный.

В матче первого круга «Кривбасс» переиграл днепрян. Криворожане отправили в ворота земляков три безответных мяча.

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. В случае победы «Кривбасс» обеспечит себе бронзовые медали.

Статистика для ставок

И те, и другие в среднем пропускают меньше гола за матч

«Кривбасс» выиграл в 2 своих последних поединках

Днепряне не выигрывают 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Днепр-1» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.80. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.37 и 1.63.

Прогноз: Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей.

Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, так что ждем нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится мировой.

Ставка: Ничья за 3.15