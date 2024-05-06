ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ренат Янбаев«В прошлом году мне "Локо" нравился больше». Ренат Янбаев — о новых карьерных вызовах, особенностях Второй лиги, Юрии Сёмине и «Зените» Саша ИличСменили Юрана на легенду «Партизана». Саша Илич возглавил «Пари НН» Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»«Краснодар» — всё. «Ахмат» воспользовался провальной игрой лидеров соперника
  • 23:44
    • «Интер» неожиданно уступил «Сассуоло»
  • 22:07
    • «Реал» — чемпион Примеры
  • 21:39
    • «Жирона» обыграла «Барселону» и обогнала ее в таблице Ла Лиги
  • 21:32
    • Четыре мяча Холанна принесли победу «Ман Сити» над «Вулверхэмптоном»
  • 21:27
    • «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату»
  • 20:01
    • «Монако» разгромил «Клермон»
  • 19:31
    • «Реал» всухую обыграл «Кадис» в матче Примеры
    Все новости спорта

    Днепровское дерби получится результативным

    «Днепр-1» — «Кривбасс». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, УПЛ, 6 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Днепр-1 Прогнозы на Кривбасс
    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — «Кривбасс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Днепр-1»
    6 мая в 27-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Днепр-1» и «Кривбасс». Начало игры — в 13:00 мск. «Днепр-1» — «Кривбасс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 06 Мая 2024 года
    Днепр-1
  • Днепр
    •  Днепр-1 13:00 Кривбасс Кривбасс
  • Украина. Премьер-лига
    •

    «Днепр-1»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается не столь удачно. На текущий момент «Днепр-1» находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Днепр-1» лишь на один пункт опережает идущий следом «Рух». Вот только атака днепрян не блещет: всего 25 забитых мячей в 26 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Днепр-1» дома уступил киевскому «Динамо» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Днепр-1» добыл лишь одну победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Днепряне не побеждают уже 4 матча кряду. Да и слова Юрия Максимова о возможной отставке в случае неудачи в матче с «Кривбассом» позитива не прибавляют.

    Не сыграют: Эдуард Сарапий — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: под рукой у Максимова не слишком большой кадровый ресурс. Короткая скамейка является главной проблемой команды.

    Матчи против «Кривбасса» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Днепр-1» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

    Наверняка хозяева постараются прервать серию неудачных поединков. Вот только лидеры все никак не наберут своих лучших кондиций, к тому же дисквалифицирован ведущий защитник Сарапий.

    «Кривбасс»

    Турнирное положение: Криворожане уже почти обеспечили себе место на пьедестале. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    Команда имеет относительно надежные тылы, пропустив 25 мячей в 26 матчах. Да и уступил «Кривбасс» всего в 4 поединках чемпионата.

  • Воспользовались шансом. Микаутадзе, Калафьори и Саммервилл — среди главных молодых звезд апреля
  • Кто были лучшими в Европе игроками в возрасте до 23 лет в прошедшем месяце?
  • 03/05/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Кривбасс» нанес поражение «Металлисту 1925» (3:0).

    В пяти последних матчах «Кривбасс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    При этом криворожане выиграли в двух своих последних матчах. Весной же команда Юрия Вернидуба уступила только «горнякам» (2:5).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кривбасс» выглядит весьма выгодно. Причем отставание от 2 позиции составляет 6 очков.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В кадровом плане у команды практически полная идиллия. Да и состав у Вернидуба сыгранный и квалифицированный.

    В матче первого круга «Кривбасс» переиграл днепрян. Криворожане отправили в ворота земляков три безответных мяча.

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. В случае победы «Кривбасс» обеспечит себе бронзовые медали.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие в среднем пропускают меньше гола за матч

    • «Кривбасс» выиграл в 2 своих последних поединках

    • Днепряне не выигрывают 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Днепр-1» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.80. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.37 и 1.63.

    Прогноз: Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей.

    Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, так что ждем нескольких забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится мировой.

    Ставка: Ничья за 3.15

    Ещё прогнозы на спорт
    2.67
  • Прогноз на матч Денвер — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Ковалькевич — Лусиндо
  • Бои
  • Сегодня в 04:05
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барриос — Майдана
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Крейг — Борральо
  • Бои
  • Сегодня в 05:15
    •  2.24
  • Прогноз на матч Перейра — Потеря
  • Бои
  • Сегодня в 05:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Альварес — Мунгия
  • Бои
  • Сегодня в 06:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Смит — Петрино
  • Бои
  • Сегодня в 06:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Альдо — Мартинез
  • Бои
  • Сегодня в 06:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Пантожа — Эрцег
  • Бои
  • Сегодня в 07:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Кальяри — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Тюмень — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Осасуна — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Днепр-1» — «Кривбасс» с коэффициентом 2.37. Дата матча: 06.05.2024. Прогнозы на футбол. Днепровское дерби получится результативным
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры