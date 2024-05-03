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    «Ланс» — «Лорьян». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 3 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Лорьян»
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    «Ланс»
    3 мая в матче 32-го тура чемпионата Франции сыграют «Ланс» и «Лорьян». Начало игры — в 22:00 мск. «Ланс» — «Лорьян»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Мая 2024 года
    Ланс
  • Ланс
    •  Ланс 22:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» находится в верхней части таблицы. Клуб замыкает топ-6, набрав 46 очков по итогам 31-й игры.

    На данный момент «Ланс» в Лиге 1 одержал 13 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. У команды 40 забитых голов и 34 пропущенных мяча.

    Ланс — Лорьян: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Прошлый месяц «Ланс» вряд ли может занести себе в актив. Команда выиграла только один матч.

    20 апреля «Ланс» одержал победу над «Клермоном» со счетом 1:0. Три очка были завоеваны в родных стенах.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Кабо (травма).

    Состояние команды: Форма «Ланса» оставляет желать лучшего. Последние игры откровенно разочаровали болельщиков.

    В предыдущих шести встречах Лиги 1 «Ланс» выиграл только раз. Команде нужно хорошо закончить сезон, чтобы завоевать путевку в еврокубки.

    Сейчас «Ланс» находится в топ-6. У клуба есть шансы попасть как минимум в Лигу конференций.

    «Лорьян»

    Турнирное положение: «Лорьян» борется за выживание. Но шансов сохранить прописку в Лиге 1 очень мало.

    Сейчас команда находится на предпоследнем, 17-м месте в таблице. За 31 матч набрано 26 очков. У «Лорьяна» 6 побед, 8 ничьих и 17 поражений.

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  • Вчера

    • Последние матчи: Неудачи «Лорьяна» затянулись. Команда уступает одну встречу за другой.

    На данный момент у «Лорьяна» пятиматчевая проигрышная серия. Но болельщики верят в чудо.

    Положение «Лорьяна» не самое безнадежное. Отставание от 15-го места, которое позволит сохранить прописку в Лиге 1, составляет три очка.

    Не сыграют: Силва — травма.

    Состояние команды: «Лорьян» в предыдущих десяти встречах чемпионата Франции одержал две победы.

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    Последний раз команда выигрывала 3 марта. Тогда в гостях удалось взять верх над «Ренном» со счетом 2:1.

    Матч первого круга между «Лансом» и «Лорьяном» закончился вничью. 4 ноября 2023 года была зафиксирована ничья 0:0.

    Статистика для ставок

    • В предыдущих шести встречах Лиги 1 «Ланс» выиграл только раз

    • У «Лорьяна» пятиматчевая проигрышная серия

    • В матче первого круга команды не смогли забить друг другу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.67, а выигрыш «Лорьяна» — в 6.90.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.66, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.19.

    Прогноз: «Ланс» выглядит явным фаворитом. Вряд ли стоит ждать сенсации. Хозяева должны уверенно победить.

    Ставка: победа «Ланса» с форой (-1) за 1.72.

    Прогноз: «Лорьяну» нужно срочно исправлять ситуацию. У команды еще есть шансы не вылететь в Лигу 2. Оба клуба проявят себя в атаке, поэтому произойдет обмен голами.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Лорьян» с коэффициентом 1.72. Дата матча: 03.05.2024. Прогнозы на футбол. Командам удастся забить друг другу
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