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    «Горняки» обеспечат результативный первый тайм

    «Черноморец» — «Шахтер» Донецк. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, УПЛ, 1 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» — «Шахтер» Донецк
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    Георгий Судаков
    1 мая в 12-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Черноморец» и «Шахтер» Донецк. Начало игры — в 13:00 мск. «Черноморец» — «Шахтер» Донецк: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 01 Мая 2024 года
    Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
    •  Черноморец Од 13:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    «Черноморец»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается неровно. На текущий момент «Черноморец» находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Черноморец» на 7 очков опережает опасную зону. Да и весной подопечные Романа Григорчука явно слабее себя осеннего образца.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Черноморец» по всем статьям уступил «Минаю» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «моряки» добыли всего одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    При этом «Черноморец» проиграл в трех своих последних поединках. Да и вообще, в игровом механизме одесситов явно что-то разладилось.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: Команда считается колючей, но в последних матчах явно пробуксовывает. Григорчук уже выжал из подопечных максимум, и это очень заметно.

    Матчи против «горняков» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Черноморец» добыл лишь одну ничью при 4 коллизиях.

    Наверняка хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и пора бы «морякам» напомнить о себе образцы осени!

    «Шахтер» Донецк

    Турнирное положение: «Горняки» всеми средствами мчатся к чемпионству. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

    Отрыв от киевского «Динамо» составляет 4 очка. При этом в мае «Шахтер» Донецк сыграет очный поединок с киевлянами.

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  • 26/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Марино Пушича вновь победила. «Шахтер» Донецк разгромил ЛНЗ (3:0).

    Весной дончане еще не потеряли ни одного очка. В 5 своих последних поединках игроки команды забили 12 мячей при 3 пропущенных.

    При этом оборона «горняков» работает весьма надежно. В 25 матчах донецкий клуб пропустил в свои ворота 20 мячей.

    Не сыграют: Артем Бондаренко — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Шахтер» Донецк выглядит мощно. Да и мотивация выиграть чемпионат огромная.

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    В кадровом плане у команды практически полная идиллия. Да и возвращение после дисквалификации Александра Зубкова добавит вариативности в атаке.

    В полуфинале Кубка Украины «Шахтер» Донецк переиграл как раз «Черноморец». Дончане буквально смели оппонента (4:1).

    Наверняка номинальные гости будут стремиться забить быстрый гол. «Шахтер» Донецк имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Шахтер» Донецк весной еще не терял очков

    • «Шахтер» Донецк в среднем забивает более 2 голов за матч

    • «Черноморец» уже 7 лет не может обыграть «горняков»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.65.

    Прогноз: «Горняки» явно понесутся в атаку с первых минут встречи, в чем способны преуспеть.

    Дончане на две головы сильнее соперника, который в последних матчах явно не преуспевал.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.06

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Черноморец» — «Шахтер» Донецк с коэффициентом 2.20. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на футбол. «Горняки» обеспечат результативный первый тайм
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