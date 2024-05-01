1 мая в 12-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Черноморец» и «Шахтер» Донецк. Начало игры — в 13:00 мск. «Черноморец» — «Шахтер» Донецк: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Черноморец»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается неровно. На текущий момент «Черноморец» находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Черноморец» на 7 очков опережает опасную зону. Да и весной подопечные Романа Григорчука явно слабее себя осеннего образца.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Черноморец» по всем статьям уступил «Минаю» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «моряки» добыли всего одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

При этом «Черноморец» проиграл в трех своих последних поединках. Да и вообще, в игровом механизме одесситов явно что-то разладилось.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: Команда считается колючей, но в последних матчах явно пробуксовывает. Григорчук уже выжал из подопечных максимум, и это очень заметно.

Матчи против «горняков» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Черноморец» добыл лишь одну ничью при 4 коллизиях.

Наверняка хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и пора бы «морякам» напомнить о себе образцы осени!

«Шахтер» Донецк

Турнирное положение: «Горняки» всеми средствами мчатся к чемпионству. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

Отрыв от киевского «Динамо» составляет 4 очка. При этом в мае «Шахтер» Донецк сыграет очный поединок с киевлянами.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Марино Пушича вновь победила. «Шахтер» Донецк разгромил ЛНЗ (3:0).

Весной дончане еще не потеряли ни одного очка. В 5 своих последних поединках игроки команды забили 12 мячей при 3 пропущенных.

При этом оборона «горняков» работает весьма надежно. В 25 матчах донецкий клуб пропустил в свои ворота 20 мячей.

Не сыграют: Артем Бондаренко — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Шахтер» Донецк выглядит мощно. Да и мотивация выиграть чемпионат огромная.

В кадровом плане у команды практически полная идиллия. Да и возвращение после дисквалификации Александра Зубкова добавит вариативности в атаке.

В полуфинале Кубка Украины «Шахтер» Донецк переиграл как раз «Черноморец». Дончане буквально смели оппонента (4:1).

Наверняка номинальные гости будут стремиться забить быстрый гол. «Шахтер» Донецк имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

«Шахтер» Донецк весной еще не терял очков

«Шахтер» Донецк в среднем забивает более 2 голов за матч

«Черноморец» уже 7 лет не может обыграть «горняков»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.65.

Прогноз: «Горняки» явно понесутся в атаку с первых минут встречи, в чем способны преуспеть.

Дончане на две головы сильнее соперника, который в последних матчах явно не преуспевал.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.06