«Черноморец»
Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается неровно. На текущий момент «Черноморец» находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Черноморец» на 7 очков опережает опасную зону. Да и весной подопечные Романа Григорчука явно слабее себя осеннего образца.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Черноморец» по всем статьям уступил «Минаю» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «моряки» добыли всего одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.
При этом «Черноморец» проиграл в трех своих последних поединках. Да и вообще, в игровом механизме одесситов явно что-то разладилось.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Команда считается колючей, но в последних матчах явно пробуксовывает. Григорчук уже выжал из подопечных максимум, и это очень заметно.
Матчи против «горняков» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Черноморец» добыл лишь одну ничью при 4 коллизиях.
Наверняка хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и пора бы «морякам» напомнить о себе образцы осени!
«Шахтер» Донецк
Турнирное положение: «Горняки» всеми средствами мчатся к чемпионству. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.
Отрыв от киевского «Динамо» составляет 4 очка. При этом в мае «Шахтер» Донецк сыграет очный поединок с киевлянами.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Марино Пушича вновь победила. «Шахтер» Донецк разгромил ЛНЗ (3:0).
Весной дончане еще не потеряли ни одного очка. В 5 своих последних поединках игроки команды забили 12 мячей при 3 пропущенных.
При этом оборона «горняков» работает весьма надежно. В 25 матчах донецкий клуб пропустил в свои ворота 20 мячей.
Не сыграют: Артем Бондаренко — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Шахтер» Донецк выглядит мощно. Да и мотивация выиграть чемпионат огромная.
В кадровом плане у команды практически полная идиллия. Да и возвращение после дисквалификации Александра Зубкова добавит вариативности в атаке.
В полуфинале Кубка Украины «Шахтер» Донецк переиграл как раз «Черноморец». Дончане буквально смели оппонента (4:1).
Наверняка номинальные гости будут стремиться забить быстрый гол. «Шахтер» Донецк имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей.
Статистика для ставок
- «Шахтер» Донецк весной еще не терял очков
- «Шахтер» Донецк в среднем забивает более 2 голов за матч
- «Черноморец» уже 7 лет не может обыграть «горняков»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.65.
- 1.90Бавария — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Родина — Тюмень: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.91Ковентри — Ипсвич: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Горняки» явно понесутся в атаку с первых минут встречи, в чем способны преуспеть.
Дончане на две головы сильнее соперника, который в последних матчах явно не преуспевал.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеют и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.06