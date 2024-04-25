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    Станет ли «ПСВ» досрочно чемпионом?

    «Херенвен» — «ПСВ». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Нидерландов, 25 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Херенвен» — «ПСВ»
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    «ПСВ»
    25 апреля «Херенвен» на своем поле примет «ПСВ» Эйндховен в 31-м туре чемпионата Нидерландов по футболу. Начало — в 19:45 по мск. «Херенвен» — «ПСВ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 25 Апреля 2024 года
    Херенвен
  • Херенвен
    •  Херенвен 19:45 ПСВ ПСВ
  • Эйндховен
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    «Херенвен»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице Эредивизии коллектив идет с 36 очками на десятом месте и отстает на четыре очка от восьмой строки, дающей билет в плей-офф.

    «Херенвен» добился десяти викторий в 30 проведенных встречах, шесть игр свел вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей составляет 50:56.

    Херенвен — ПСВ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Суперфризы» в прошлом туре первенства на выезде смогли переиграть «Хераклес» со счетом 2:0, забив в каждом тайме по голу. И этой победой они прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Херенвен» к данному поединку подходит после виктории, которой он прервал свою серию из пяти встреч без побед, где дважды сыграл вничью и потерпел три поражения. Однако за весь этот период коллектив неизменно забивал в каждом поединке. Вообще же его результативная серия состоит из 12 игр подряд.

    «ПСВ»

    Турнирное положение: Коллектив из Эйндховена в этом сезоне станет чемпионом Нидерландов. За четыре тура до финиша он опережает вторую строку на девять пунктов.

    «ПСВ» смог выиграть в текущем первенстве 26 матчей из 30 проведенных, три встречи свел вничью и потерпел одно фиаско, забил 95 мячей при всего 17 пропущенных.

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    • Последние матчи: В минувшем игровом дне, который прошло на прошлых выходных, «крестьяне» на своем поле разнеси аутсайдера «Витесс», обыграв его со счетом 6:0. Туром же ранее они дома разгромили «АЗ Алкмар» — 5:1.

    Не сыграют: Серджино Дест, Исмаэль Сайбари и Исак Бабади травмированы.

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    Состояние команды: «ПСВ» выиграл свои три предыдущих поединка чемпионата, забив в них 13 мячей при всего одном пропущенном. Перед этим же он потерпел пока единственное поражение в чемпионате страны, проиграв на выезде скромному «Неймегену» со счетом 1:3. Отметим, что в текущем первенстве «красно-белые» неизменно отличались в каждом матче Эредивизии.

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Херенвен» проиграл четыре из восьми минувших встреч при двух победах

    • «ПСВ» в гостях в раках чемпионата страны выиграл четыре из пяти предыдущих игр и раз уступил

    • «ПСВ» обыграл «Херенвен» в трех из пяти последних очных противостояниях при двух ничьих

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ПСВ» — 1.37, победа «Херенвена» — 7.50, ничья — 5.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.44 и 2.80 соответственно.

    Прогноз: Уже по итогам этого матча «ПСВ» может досрочно стать чемпионом. Но для этого «крестьянам» здесь нужна только победа и осечка конкурента. В общем, ставим в этой игре на уверенный выигрыш гостей.

    Ставка: победа «ПСВ» с форой (-1,5) за 1.97.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки в данном поединке будет верховой исход, ведь эти команды демонстрируют отменную результативность.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч «Херенвен» — «ПСВ» с коэффициентом 1.97. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на футбол. Станет ли «ПСВ» досрочно чемпионом?
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