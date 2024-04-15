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    Команда Миранчука укрепит свои позиции в зоне еврокубков

    «Аталанта» — «Верона». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Серия А, 15 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Верона»
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    Алексей Миранчук — полузащитник «Аталанты»
    В понедельник, 15 апреля, в 32-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле примет «Верону». Начало поединка запланировано на 21:45 по мск. «Аталанта» — «Верона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Апреля 2024 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 21:45 Верона Верона
  • Верона
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    «Аталанта»

    Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице Серии А с 50-ю очками в активе. «Аталанта» продолжает борьбу за еврокубки в нынешнем сезоне, конкурируя за 2 строчки сразу с 5-ю командами.

    «Аталанта» — одна из самых результативных в Серии А, занимая 4-е место в лиге по этому показателю. Команда забила 55 голов за 30 встреч при 34-х пропущенных.

    Аталанта — Верона: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшей встрече «Аталанта» неожиданно на чужом поле разгромила «Ливерпуль» в 1-м матче 1/4 финала Лиги Европы (3:0), не оставив ни одиного шанса «мерсисайцам».

    За последние 5 матчей в Серии А «Аталанта» выступает не очень хорошо. За этот период команда трижды проиграла, а также по 1-му разу выиграла и сыграла вничью.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Мартен Де Рон, Давиде Дзаппакоста (у обоих — перебор желтых карточек), Сеад Колашинац, Жозе Паломино и Джорджио Скалвини (у троих — травмы).

    Состояние команды: В последнее время «Аталанта» играет непредсказуемо. Команда из Бергамо может обыграть кого угодно, но и неожиданно проиграть.

    К тому же, «Аталанта» уже обыгрывала «Верону» в нынешнем сезоне. В рамках 6-го тура Серии А команда одолела своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 13-й минуте.

    «Верона»

    Турнирное положение: Команда продолжает вести ожесточенную борьбу за выживание в Серии А. «Верона» занимает 17-е место в таблице Серии А с 27-ю очками в активе.

    Команда опережает «красную зону» лишь на 1 балл. К слову, за выживание ведут борьбу 5 коллективов, какие-то 2 команды из этой 5-ки должны вылететь. К тому же, в последнее время «Верона» не так часто набирает очки.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре команда проиграла «Дженоа» (1:2), а встречей ранее сыграла вничью с «Кальяри» (1:1), пропустив единственный гол на 74-й минуте.

    За последние 5 матчей «Верона» по 2 раза проиграл и выиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 5 голов при 6-и пропущенных.

    Не сыграют: Суат Сердар (перебор желтых карточек) и Хуан Крус (травма).

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    Состояние команды: «Верона» далека от своей идеальной формы, но при этом имеет все шансы сохранить прописку в чемпионате. К тому же, команда не худшая в лиге по результатам гостевых встреч, занимая 15-е место по этому показателю.

    «Верона» не так часто обыгрывает «Аталанту» в очных противостояниях. Последний раз «желто-синие» одолевали своего соперника в апреле 2022-го года со счетом 2:1 на чужом поле. Получится также на сей раз? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В 4-х из 5-и последних очных встреч «Аталанта» непременно побеждала

    • «Верона» не может победить в последних 3-х матчах

    • В 5-и последних матчах на своем поле «Аталанта» проиграла только 1 раз при 4-х победах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.45, победа «Вероны» — 6.90, ничья — 4.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Аталанта» одержит уверенную победу.

    Ставка: Победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 2.30.

    Прогноз: У «Вероны» не очень хороший период. Гости вряд-ли смогут забить гол мотивированной «Аталанте».

    Ставка: Обе забьют — нет за 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Верона» с коэффициентом 2.30. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на футбол. Команда Миранчука укрепит свои позиции в зоне еврокубков
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