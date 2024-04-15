В понедельник, 15 апреля, в 32-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле примет «Верону». Начало поединка запланировано на 21:45 по мск. «Аталанта» — «Верона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице Серии А с 50-ю очками в активе. «Аталанта» продолжает борьбу за еврокубки в нынешнем сезоне, конкурируя за 2 строчки сразу с 5-ю командами.

«Аталанта» — одна из самых результативных в Серии А, занимая 4-е место в лиге по этому показателю. Команда забила 55 голов за 30 встреч при 34-х пропущенных.

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Последние матчи: В прошедшей встрече «Аталанта» неожиданно на чужом поле разгромила «Ливерпуль» в 1-м матче 1/4 финала Лиги Европы (3:0), не оставив ни одиного шанса «мерсисайцам».

За последние 5 матчей в Серии А «Аталанта» выступает не очень хорошо. За этот период команда трижды проиграла, а также по 1-му разу выиграла и сыграла вничью.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Мартен Де Рон, Давиде Дзаппакоста (у обоих — перебор желтых карточек), Сеад Колашинац, Жозе Паломино и Джорджио Скалвини (у троих — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Аталанта» играет непредсказуемо. Команда из Бергамо может обыграть кого угодно, но и неожиданно проиграть.

К тому же, «Аталанта» уже обыгрывала «Верону» в нынешнем сезоне. В рамках 6-го тура Серии А команда одолела своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 13-й минуте.

«Верона»

Турнирное положение: Команда продолжает вести ожесточенную борьбу за выживание в Серии А. «Верона» занимает 17-е место в таблице Серии А с 27-ю очками в активе.

Команда опережает «красную зону» лишь на 1 балл. К слову, за выживание ведут борьбу 5 коллективов, какие-то 2 команды из этой 5-ки должны вылететь. К тому же, в последнее время «Верона» не так часто набирает очки.

Последние матчи: В прошедшем туре команда проиграла «Дженоа» (1:2), а встречей ранее сыграла вничью с «Кальяри» (1:1), пропустив единственный гол на 74-й минуте.

За последние 5 матчей «Верона» по 2 раза проиграл и выиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 5 голов при 6-и пропущенных.

Не сыграют: Суат Сердар (перебор желтых карточек) и Хуан Крус (травма).

Состояние команды: «Верона» далека от своей идеальной формы, но при этом имеет все шансы сохранить прописку в чемпионате. К тому же, команда не худшая в лиге по результатам гостевых встреч, занимая 15-е место по этому показателю.

«Верона» не так часто обыгрывает «Аталанту» в очных противостояниях. Последний раз «желто-синие» одолевали своего соперника в апреле 2022-го года со счетом 2:1 на чужом поле. Получится также на сей раз? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В 4-х из 5-и последних очных встреч «Аталанта» непременно побеждала

«Верона» не может победить в последних 3-х матчах

В 5-и последних матчах на своем поле «Аталанта» проиграла только 1 раз при 4-х победах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.45, победа «Вероны» — 6.90, ничья — 4.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Аталанта» одержит уверенную победу.

Ставка: Победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 2.30.

Прогноз: У «Вероны» не очень хороший период. Гости вряд-ли смогут забить гол мотивированной «Аталанте».

Ставка: Обе забьют — нет за 1.90.