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    «Герта» вновь выдаст суперрезультативный матч?

    «Герта» — «Ганза». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, вторая Бундеслига, 12 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Ганза»
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    «Герта»
    В пятницу, 12 апреля, в 29-м туре второй Бундеслиги «Герта» на своем поле примет «Ганзу». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Герта» — «Ганза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 12 Апреля 2024 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 19:30 Ганза Ганза
  • Германия. Вторая Бундеслига
    •

    «Герта»

    Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице Бундеслиги-2 с 41-м баллом в активе. За 6 туров до конца чемпионата «Герта» отстает от зоны стыков на 8 баллов — шансы попасть туда только теоретические.

    Стоит отметить, что «Герта» — 3-я команда в Бундеслиге-2 по результативности, забив 56 голов за 28 встреч при 48-и пропущенных. В последнее время берлинская команда выдает очень веселую игру.

    Последние матчи: В прошедшем туре «Герта» обыграла «Падерборн» со счетом 3:2, забив победный гол на 90-й минуте. Встречей ранее берлинская команда сыграла вничью с «Нюрнбергом» (3:3).

    Все прогнозы на футбол

    За последние 5 матчей во 2-й Бундеслиге «Герта» проиграла только 1 раз, а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. За этот период столичная команда забила 13 голов при 11-и пропущенных.

    Состояние команды: «Герта» очень хороша в атаке в последнее время. Несмотря на это, команда занимает 9-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 23 очка из 42-х возможных.

    У «Герты» есть яркий нападающий, который может решить исход матча. Форвард команды Харис Табакович за 26 матчей забил 18 мячей и сделал 4 голевые передачи.

    «Ганза»

    Турнирное положение: Команда продолжает вести ожесточенную борьбу за выживание во 2-й Бундеслиге. «Ганза» занимает 15-е место в таблице с 31-м очком в активе.

    Команда опережает зону вылета лишь на один балл, еще и «Кайзерслаутерн» (17-е место) наступает на пятки, отставая на 2 пункта. К тому же, «Ганза» — одна из худших команд в лиге по результативности, забив 27 голов за 28 встреч.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре команда сумела обыграть «Вехен» (3:1), а встречей ранее проиграла «Хольштайн Киль» (0:2).

    В последних 5-и встречах чемпионата «Ганза» трижды побеждал и дважды проигрывал. За этот период команда сумела забить 5 голов при 6-и пропущенных.

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    Состояние команды: У «Ганзы» есть все шансы сохранить прописку во 2-й Бундеслиге, но для этого необходимо совершить рыбок в концовке чемпионата и обезопасить себя от вылета.

    В нынешнем сезоне «Ганза» уже отбирал очки у «Герты». В рамках 12-го тура чемпионата команды сыграли вничью со счетом 0:0, нанеся по 2 удара в створ ворот.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Герта» проиграла только 1 раз

    • В последних 3-х очных встречах команды дважды играли вничью

    • «Ганза» побеждала в 3-х последних матчах на своем поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Герты» — 1.65, победа «Ганзы» — 4.80, ничья — 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что хозяева не оставят шансов «Ганзе».

    Ставка: Победа «Герты» с форой (-1) за 2.05.

    Прогноз: В последнее время «Герта» играет очень результативно.

    Ставка: Тотал 3 больше за 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Герта» — «Ганза» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на футбол. «Герта» вновь выдаст суперрезультативный матч?
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