«Ювентус» — «Лацио». Матч пройдет в рамках первого полуфинала Кубка Италии 3 апреля, начало — 22:00 (мск) «Ювентус» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: в Кубке Италии «Ювентус» уверенно преодолел две стадии на пути к полуфиналу. В таблице Серии А команда пока располагается на третьем месте с 59 очками, но отрыв от второй строчки «Милана» составляет уже шесть очков.

Последние матчи: в четвертьфинале Кубка Италии дружина Массимилиано Аллегри в четвертьфинале легко обыграла «Фрозиноне» со счетом 4:0. Хет-трик в том матче сделал Милик, также отличился турок Йилдыз.

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В 1/8 финала «Ювентус» разгромил «Салернитану» (6:1). В последнем туре чемпионата «старая синьора» проиграла на выезде как раз «Лацио» (0:1), пропустив в самом конце встречи.

Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.

Состояние команды: в последнее время «Ювентус» находится не в лучшем состоянии, команда в Серии А не выигрывает уже на протяжении четырех туров, все настойчивее идут слухи об уходе по окончании сезона Аллегри, что не добавляет спокойствия игрокам.

«Лацио»

Турнирное положение: в Кубке Италии «Лацио» прошел два тура, но матчи получились довольно напряженными, и оба закончились со счетом 1:0. В чемпионате Италии команда идет на 7-м месте с 46 очками.

Все прогнозы на футбол

Последние матчи: в 30-м туре чемпионата «орлы» обыграли «Ювентус» со счетом 1:0. Единственный гол в конце встречи забил защитник Адам Марушич. Это первая победа команды под руководством нового главного тренера Игора Тудора.

Ранее была победа над «Фрозиноне» (3:2) и поражения от «Удинезе» (1:2).

Не сыграют: травмированы основной вратарь Проведель, защитник Лаццари, полузащитник Ровелла, дисквалифицированы Лука Пеллегрини и Педро.

Состояние команды: «Лацио» начинает новую жизнь под началом Игора Тудора. Как правило, все его команды играли в очень открытый и авантюрный футбол, много забивали и немало пропускали. Скорее всего, он постепенно перестроит команду под свое видение футбола.

Статистика для ставок

В чемпионате команды обменялись домашними победами. «Лацио» выиграл 1:0, а «Ювентус» — 3:1

В прошлом сезоне команды также по разу победили друг друга (1:0 «Юве» и 2:1 «Лацио»)

«Ювентус» не выигрывает уже четыре матча в Серии А. «Лацио» выиграл две последние встречи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ювентуса» дают 1,80, а на «Лацио» — 5,20. Ничья идет у букмекеров за 3,60.

Тотал меньше за 1,63, а тотал больше за 2,37.

Прогноз: «Ювентусу» пора реабилитироваться за свои неудачные результаты, поэтому команда будет идти вперед, тем более играет дома. «Лацио» при Тудоре тоже не будет отсиживаться в обороне. Голы должны быть с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за 2,20.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант с ничейным исходом, соперникам предстоит ответная встреча, поэтому могут перенести выяснение отношений на потом. Сейчас это команды примерно одного уровня.

Ставка: ничья за 3,60.