«Ювентус»
Турнирное положение: в Кубке Италии «Ювентус» уверенно преодолел две стадии на пути к полуфиналу. В таблице Серии А команда пока располагается на третьем месте с 59 очками, но отрыв от второй строчки «Милана» составляет уже шесть очков.
Последние матчи: в четвертьфинале Кубка Италии дружина Массимилиано Аллегри в четвертьфинале легко обыграла «Фрозиноне» со счетом 4:0. Хет-трик в том матче сделал Милик, также отличился турок Йилдыз.
Ювентус — Лацио: коэффициенты букмекеров
В 1/8 финала «Ювентус» разгромил «Салернитану» (6:1). В последнем туре чемпионата «старая синьора» проиграла на выезде как раз «Лацио» (0:1), пропустив в самом конце встречи.
Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.
Состояние команды: в последнее время «Ювентус» находится не в лучшем состоянии, команда в Серии А не выигрывает уже на протяжении четырех туров, все настойчивее идут слухи об уходе по окончании сезона Аллегри, что не добавляет спокойствия игрокам.
«Лацио»
Турнирное положение: в Кубке Италии «Лацио» прошел два тура, но матчи получились довольно напряженными, и оба закончились со счетом 1:0. В чемпионате Италии команда идет на 7-м месте с 46 очками.
Последние матчи: в 30-м туре чемпионата «орлы» обыграли «Ювентус» со счетом 1:0. Единственный гол в конце встречи забил защитник Адам Марушич. Это первая победа команды под руководством нового главного тренера Игора Тудора.
Ранее была победа над «Фрозиноне» (3:2) и поражения от «Удинезе» (1:2).
Не сыграют: травмированы основной вратарь Проведель, защитник Лаццари, полузащитник Ровелла, дисквалифицированы Лука Пеллегрини и Педро.
Состояние команды: «Лацио» начинает новую жизнь под началом Игора Тудора. Как правило, все его команды играли в очень открытый и авантюрный футбол, много забивали и немало пропускали. Скорее всего, он постепенно перестроит команду под свое видение футбола.
Статистика для ставок
- В чемпионате команды обменялись домашними победами. «Лацио» выиграл 1:0, а «Ювентус» — 3:1
- В прошлом сезоне команды также по разу победили друг друга (1:0 «Юве» и 2:1 «Лацио»)
- «Ювентус» не выигрывает уже четыре матча в Серии А. «Лацио» выиграл две последние встречи
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ювентуса» дают 1,80, а на «Лацио» — 5,20. Ничья идет у букмекеров за 3,60.
Тотал меньше за 1,63, а тотал больше за 2,37.
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Прогноз: «Ювентусу» пора реабилитироваться за свои неудачные результаты, поэтому команда будет идти вперед, тем более играет дома. «Лацио» при Тудоре тоже не будет отсиживаться в обороне. Голы должны быть с обеих сторон.
Ставка: обе забьют за 2,20.
Прогноз: также можно взять более рисковый вариант с ничейным исходом, соперникам предстоит ответная встреча, поэтому могут перенести выяснение отношений на потом. Сейчас это команды примерно одного уровня.
Ставка: ничья за 3,60.