В субботу, 30 марта, в 22-м туре российской Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграют против питерского «Зенита». Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. «Крылья Советов» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: команда из Самары является крепким орешком в текущем сезоне и дает бой каждому сопернику.

В настоящий момент самарцы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков.

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Самарский коллектив за 20 игр смог 36 раз поразить ворота соперника и 31 раз пропустил в свои.

Последние матчи: после зимней паузы «сине-белые» успели провести два матча, но сделали это крайне неудачно.

Календарь и таблица РПЛ

Сначала «Крылья Советов» на выезде уступили «Ростову» (0:2), а затем проиграли дома ЦСКА (0:2).

Не сыграют: травмированы Егор Ушаков и Дмитрий Цыпченко. Также под вопросом выход на поле Бенжамина Гарре и Александра Солдатенкова.

Состояние команды: «Крылья Советов» ударно провели первую часть сезона и теперь им нужно подтвердить свою хорошую игру и во второй части чемпионата, но пока что это сделать не получается.

Во время зимнего трансферного окна подопечные Игоря Осинькина подписали только Франко Ороско, а вот покинули команду Матео Барач и Дмитрий Великородный. Можно сделать вывод, что состав остался прежним.

«Зенит»

Турнирное положение: коллектив из Санкт-Петербурга, как и всегда, является одним из главных претендентов на чемпионский титул.

Питерцы уже лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 40 баллов. Команда с берегов Невы только на один пункт опережает «Краснодар» и на два — «Динамо».

По итогам 20 матчей «Зенит» смог забить 39 мячей, а в свои ворота пропустил 18 раз.

Последние матчи: в первом после возобновления сезона туре подопечные Сергея Семака сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).

После этого зенитовцы смогли разгромить «Урал» (4:1) и переиграть «Динамо» (2:0) в Кубке России.

Во время паузы в чемпионате на матчи сборных команда из Санкт-Петербурга уступила в спарринге сербской «Црвене Звезде» (0:1).

Не сыграют: в стане питерцев отсутствуют травмированные и дисквалифицированные.

Состояние команды: «Зенит» остается фаворитом в борьбе за золотые медали и все сейчас в руках и ногах футболистов этой команды.

Также подопечные Сергея Семака уже пробились в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где сыграют против «Спартака».

Во время зимнего трансферного окна «Зенит» пополнился Нино, Артуром, Педро и Ильзатом Ахметовым, а вот ушли из команды Ду Кейрос, Алексей Сутормин, Богдан Москвичев, Дмитрий Чистяков и Роберт Ренан.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» проиграли 3 последних матча чемпионата

«Зенит» выиграл 5 последних очных матчей у «Крыльев»

«Зенит» имеет серию из 4 матчей без поражений во всех официальных турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.85, а победа «Крыльев Советов» — в 4.30.

ТБ 2,5 оценивается в 1.80, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.00.

Прогноз: «Зенит» находится в хорошей форме, вернулся на первое место и не хочет его снова терять, поэтому он должен брать три очка в этой игре. Подопечные Сергея Семака намного сильнее команды Игоря Осинькина, которая в 2024 году стартовала очень плохо.

Ставка: победа «Зенита» за 1.78.

Прогноз: «Крылья Советов» в этом году еще не забивали, а тут в соперниках «Зенит», поэтому вполне вероятно, что самарцы так и останутся без забитых мячей.

Ставка: «Крылья Советов» не забьют за 2.60.