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    «Зенит» всухую обыграет «Крылья Советов»?!

    «Крылья Советов» — «Зенит». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, чемпионат России, 30 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Зенит»
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    Клаудиньо («Зенит»)
    В субботу, 30 марта, в 22-м туре российской Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграют против питерского «Зенита». Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. «Крылья Советов» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Марта 2024 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 14:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: команда из Самары является крепким орешком в текущем сезоне и дает бой каждому сопернику.

    В настоящий момент самарцы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков.

    Крылья Советов — Зенит: коэффициенты букмекеров

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    Самарский коллектив за 20 игр смог 36 раз поразить ворота соперника и 31 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: после зимней паузы «сине-белые» успели провести два матча, но сделали это крайне неудачно.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сначала «Крылья Советов» на выезде уступили «Ростову» (0:2), а затем проиграли дома ЦСКА (0:2).

    Не сыграют: травмированы Егор Ушаков и Дмитрий Цыпченко. Также под вопросом выход на поле Бенжамина Гарре и Александра Солдатенкова.

    Состояние команды: «Крылья Советов» ударно провели первую часть сезона и теперь им нужно подтвердить свою хорошую игру и во второй части чемпионата, но пока что это сделать не получается.

    Во время зимнего трансферного окна подопечные Игоря Осинькина подписали только Франко Ороско, а вот покинули команду Матео Барач и Дмитрий Великородный. Можно сделать вывод, что состав остался прежним.

    «Зенит»

    Турнирное положение: коллектив из Санкт-Петербурга, как и всегда, является одним из главных претендентов на чемпионский титул.

    Питерцы уже лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 40 баллов. Команда с берегов Невы только на один пункт опережает «Краснодар» и на два — «Динамо».

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  • 26/03/2024

    • По итогам 20 матчей «Зенит» смог забить 39 мячей, а в свои ворота пропустил 18 раз.

    Последние матчи: в первом после возобновления сезона туре подопечные Сергея Семака сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).

    После этого зенитовцы смогли разгромить «Урал» (4:1) и переиграть «Динамо» (2:0) в Кубке России.

    Во время паузы в чемпионате на матчи сборных команда из Санкт-Петербурга уступила в спарринге сербской «Црвене Звезде» (0:1).

    Не сыграют: в стане питерцев отсутствуют травмированные и дисквалифицированные.

    Состояние команды: «Зенит» остается фаворитом в борьбе за золотые медали и все сейчас в руках и ногах футболистов этой команды.

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    Также подопечные Сергея Семака уже пробились в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где сыграют против «Спартака».

    Во время зимнего трансферного окна «Зенит» пополнился Нино, Артуром, Педро и Ильзатом Ахметовым, а вот ушли из команды Ду Кейрос, Алексей Сутормин, Богдан Москвичев, Дмитрий Чистяков и Роберт Ренан.

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» проиграли 3 последних матча чемпионата

    • «Зенит» выиграл 5 последних очных матчей у «Крыльев»

    • «Зенит» имеет серию из 4 матчей без поражений во всех официальных турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.85, а победа «Крыльев Советов» — в 4.30.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.80, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.00.

    Прогноз: «Зенит» находится в хорошей форме, вернулся на первое место и не хочет его снова терять, поэтому он должен брать три очка в этой игре. Подопечные Сергея Семака намного сильнее команды Игоря Осинькина, которая в 2024 году стартовала очень плохо.

    Ставка: победа «Зенита» за 1.78.

    Прогноз: «Крылья Советов» в этом году еще не забивали, а тут в соперниках «Зенит», поэтому вполне вероятно, что самарцы так и останутся без забитых мячей.

    Ставка: «Крылья Советов» не забьют за 2.60.

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    Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Зенит» с коэффициентом 1.78. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. «Зенит» всухую обыграет «Крылья Советов»?!
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