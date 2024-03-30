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    Вернется ли «Дженоа» на победный путь?

    «Дженоа» — «Фрозиноне». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, итальянская Серия А, 30 марта 2024 года

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    «Дженоа» — фаворит матча
    В рамках 30-го тура чемпионата Италии 30 марта пройдет матч «Дженоа» — «Фрозиноне». Начало — 17:00 (мск). «Дженоа» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Марта 2024 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 17:00 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия А
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    «Дженоа»

    Турнирное положение: По итогам 29 матчей Серии А «Дженоа» занимает 12-е место с 34 очками и разницей мячей 31-36.

    Команда на 13 очков отстает от зоны еврокубков и на 10 баллов опережает зону вылета, поэтому не имеет серьезной турнирной мотивации.

    Дженоа — Фрозиноне: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре сумел совершить мини-сенсацию. Он дал бой одному из лидеров «Ювентусу» и отобрал у него очки — 0:0.

    Эта ничья прервала мини-серию поражений «россоблу» в два матча, которые пришлись на итальянское первенство.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Аарон Мартин, Маттуро — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках во всех турнирах «Дженоа» одержал только одну победу при трех поражениях и трех ничьих.

    Такие результаты четко отображают статус «Грифонов», как прочного середняка итальянского первенства, от которого можно ждать любого исхода.

    Альберт Гудмундссон — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: По итогам 29 матчей Серии А «Фрозиноне» занимает 18-е место в зоне вылета с 24 очками и разницей мячей 35-56.

    Команда на на один балл отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому пребывает в самом разгаре борьбы за выживание.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Джаллоблу» в результативной игре уступили «Лацио» (2:3).

    Это поражение стало вторым кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

    Не сыграют: Касо, Аррауи, Бонифаци, Матеус Лусуарди, Ойоно, Калай, Маркицца — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках Серии А) «Фрозиноне» ни разу не выиграл при шести поражениях и двух ничьих.

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    Словом, команда демонстрирует слабую форму, поэтому с каждым туром стремительно погружается в «трясину» и рискует понизиться в классе.

    Матиас Суле — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с 10 голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Дженоа» не выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Фрозиноне» забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей «Фрозиноне» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.60, победа «Фрозиноне» — в 4.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.83.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гости проиграли. В частности такой расклад имел место в двух последних их матчах.

    И хотя хозяева не выиграли в трех последних своих поединках, это все же были лидеры — «Интер» и «Ювентус», которым они дали бой — и борец за еврокубки «Монца».

    Ставка: «Дженоа» выиграет за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти из семи последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00

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    Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Фрозиноне» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Дженоа» на победный путь?
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