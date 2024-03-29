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    Три очка для «дроздов»?

    «Миллуолл» — «Вест Бромвич». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Вест Бромвич»
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    «Вест Бромвич»
    В рамках 39-го тура чемпионата Англии 29 марта пройдет матч «Миллуолл» — «Вест Бромвич». Начало — 16:00 (мск). «Миллуолл» — «Вест Бромвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Марта 2024 года
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    «Миллуолл»

    Турнирное положение: «Миллуолл» в нынешнем сезоне сражается за выживание в Чемпионшипе. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Миллуолл» на 4 очка опережает опасную зону. Да и обороняется команда не столь надежно: 50 пропущенных мячей.

    Миллуолл — Вест Бромвич: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла зацепиться за очки. «Миллуолл» уступил «Лидсу» со счетом 0:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Миллуолл» победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Причем до последней неудачи «львы» не проигрывали в 4 матчах кряду. Даже крепкий «Уотфорд» был обыгран (1:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Миллуолл» выглядит достаточно уверенно. Так что подъем в середину таблицы — лишь дело времени.

    Матчи против «Вест Бромвича» для команды исторически складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Миллуолл» выиграл 2 раза при 3 паритетах.

    При этом «Миллуолл» последний раз уступил «дроздам» еще 4 года назад. Да и мотивация подняться повыше у команды огромная.

    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение: «Вест Бромвич» в нынешнем сезоне сражается за повышение в классе. На текущий момент команда пребывает на 5 строчке таблицы.

    Причем «Вест Бромвич» уже вряд ли окажется в зоне прямого повышения в классе. Так что команда, скорее всего, сыграет в плей-офф.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Вест Бромвич» дома переиграл «Бристоль Сити» (2:0).

    Зато в 5 последних поединках команда выиграла 3 раза. В этих матчах было забито 11 мячей при 5 пропущенных.

    К тому же команда не проигрывает уже 6 матчей кряду. Да и вообще, по игре «дрозды» смотрятся вполне себе выгодно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Вест Бромвич» заметно улучшил собственные результаты. Между тем, отставание от 2 места составляет 16 очков.

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    Да и с реализацией у команды все складывается недостаточно позитивно. Игроки «Вест Бромвича» в 38 матчах забили 59 мячей.

    А вот оборона команда не столь часто дает сбои. «Вест Бромвич» пропустил в свои ворота 36 раз в 38 поединках.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три зачетных балла. «Вест Бромвич» явно сильнее «львов».

    Статистика для ставок

    • «Миллуолл» уже 4 года не проигрывает «Вест Бромвичу»

    • «Дрозды» не проигрывали в 6 своих последних поединках

    • в первом круге соперники расписали мировую (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Бромвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40.

    Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.57 и 1.51.

    Прогноз: «Дрозды» явно сильнее хозяев, и наверняка постараются сыграть на своих лучших качествах.

    «Миллуолл» имеет проблемы с надежностью тылов, к тому же гости имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа «Вест Бромвича» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.57

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    Ставка и прогноз на матч «Миллуолл» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 2.40. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «дроздов»?
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