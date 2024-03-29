В рамках 39-го тура чемпионата Англии 29 марта пройдет матч «Миллуолл» — «Вест Бромвич». Начало — 16:00 (мск). «Миллуолл» — «Вест Бромвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Миллуолл» в нынешнем сезоне сражается за выживание в Чемпионшипе. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Миллуолл» на 4 очка опережает опасную зону. Да и обороняется команда не столь надежно: 50 пропущенных мячей.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла зацепиться за очки. «Миллуолл» уступил «Лидсу» со счетом 0:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Миллуолл» победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Причем до последней неудачи «львы» не проигрывали в 4 матчах кряду. Даже крепкий «Уотфорд» был обыгран (1:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Миллуолл» выглядит достаточно уверенно. Так что подъем в середину таблицы — лишь дело времени.

Матчи против «Вест Бромвича» для команды исторически складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Миллуолл» выиграл 2 раза при 3 паритетах.

При этом «Миллуолл» последний раз уступил «дроздам» еще 4 года назад. Да и мотивация подняться повыше у команды огромная.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Вест Бромвич» в нынешнем сезоне сражается за повышение в классе. На текущий момент команда пребывает на 5 строчке таблицы.

Причем «Вест Бромвич» уже вряд ли окажется в зоне прямого повышения в классе. Так что команда, скорее всего, сыграет в плей-офф.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Вест Бромвич» дома переиграл «Бристоль Сити» (2:0).

Зато в 5 последних поединках команда выиграла 3 раза. В этих матчах было забито 11 мячей при 5 пропущенных.

К тому же команда не проигрывает уже 6 матчей кряду. Да и вообще, по игре «дрозды» смотрятся вполне себе выгодно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Вест Бромвич» заметно улучшил собственные результаты. Между тем, отставание от 2 места составляет 16 очков.

Да и с реализацией у команды все складывается недостаточно позитивно. Игроки «Вест Бромвича» в 38 матчах забили 59 мячей.

А вот оборона команда не столь часто дает сбои. «Вест Бромвич» пропустил в свои ворота 36 раз в 38 поединках.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три зачетных балла. «Вест Бромвич» явно сильнее «львов».

Статистика для ставок

«Миллуолл» уже 4 года не проигрывает «Вест Бромвичу»

«Дрозды» не проигрывали в 6 своих последних поединках

в первом круге соперники расписали мировую (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Бромвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40.

Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.57 и 1.51.

Прогноз: «Дрозды» явно сильнее хозяев, и наверняка постараются сыграть на своих лучших качествах.

«Миллуолл» имеет проблемы с надежностью тылов, к тому же гости имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Вест Бромвича» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.57