Венгрия
Положение в рейтинге: Национальная команда Венгрии на данный момент находится на 29 месте в рейтинге мирового футбола.
Венгры неизменно проходили отборы на последние три чемпионата Европы, но вот преодолеть квалификацию чемпионата мира им уже давно не удавалось.
Венгрия — Турция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Мадьяры последний раз выходили на поле в ноябре прошлого года. И тогда они в отборе к ЧЕ-2024 на своем поле одолели Черногорию 3:1 и финишировали первыми в своей группе, так ни разу за весь турнир и не проиграв. Команда добыла пять викторий и трижды играла вничью.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: К предстоящему поединку сборная Венгрии подходит с 12-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный период коллектив Марко Росси отпраздновал восемь викторий и четыре матча завершил мировыми исходами. И только в одной из этих встреч венгры не смогли забить.
Турция
Положение в рейтинге: В мировом рейтинге футбола сборная Турции на текущий момент расположилась на 37 строке.
Турки имеют аналогичные показатели со своим предстоящим противникам. На континентальных первенствах они в последнее время участвую постоянно, а вот мировые форумы пропускают.
Последние матчи: «Янычары» свой последний поединок также провели в ноябре прошлого года, расписав тогда гостевую ничью с Уэльсом 1:1 в отборе ЧЕ-2024, где они выиграли свою группу и теперь сыграть в финальной части, которая пройдет этим летом в Германии. За весь тот турнир они добыли пять викторий, дважды сыграли вничью и один раз уступали.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: В отрезке минувших десяти игр во всех турнирах дружина Винченцо Монтеллы проиграла только дважды. Еще два матча в данном периоде она свела вничью и отпраздновала шесть викторий. И за это время турки уходили с поля без результативных действий только раз.
Статистика для ставок
- Сборная Венгрии не уходила с поля без гола в своих последних семи матчах
- Команда Турции забивала в ворота соперников в минувших восьми поединках
- Венгрия выиграла у Турции в трех из четырех последних противостояниях при одной ничьей
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Венгрии — 2.27, победа Турции — 3.20, ничья — 3.25.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.71 соответственно.
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Прогноз: В этом матче ставим на обмен забитыми мячами. И вот почему. Во-первых, данные команды в своих последних отрезках всегда отличались, а во-вторых, матч будет товарищеский, что должно сказаться на характере игры.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.85.
Прогноз: И также ставим здесь еще на победу Венгрии, ведь она удачно выступала против предстоящего противника в предыдущих играх, да и родные стены будут служить хорошим подспорьем.
Ставка: победа Венгрии за 2.27.