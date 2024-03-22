ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманЕвро-2024: Как Англия, Франция, Испания и другие фавориты готовы к турниру Жоау ФеликсЧто ждет Жоау Феликса: контракт с «Барселоной», возвращение в «Атлетико» или переезд в Саудовскую Аравию? Василий Уткин Талантливый и неоднозначный. Умер Василий Уткин
    Все новости спорта

    В Будапеште быть голевому обмену

    Венгрия — Турция. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 22 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Венгрии Прогнозы на сборную Турции Прогнозы на Футбол Турции
    Прогноз и ставки на Венгрия — Турция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Венгрии
    22 марта в Будапеште пройдет товарищеский поединок, в котором сборная Венгрии сыграет против национальной команды Турции. Начало — в 22:45 по мск. Венгрия — Турция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 22 Марта 2024 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 22:45 Турция Турция
  • Анкара
    •

    Венгрия

    Положение в рейтинге: Национальная команда Венгрии на данный момент находится на 29 месте в рейтинге мирового футбола.

    Венгры неизменно проходили отборы на последние три чемпионата Европы, но вот преодолеть квалификацию чемпионата мира им уже давно не удавалось.

    Венгрия — Турция: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.303.353.20Бонус$9500
    •

    Последние матчи: Мадьяры последний раз выходили на поле в ноябре прошлого года. И тогда они в отборе к ЧЕ-2024 на своем поле одолели Черногорию 3:1 и финишировали первыми в своей группе, так ни разу за весь турнир и не проиграв. Команда добыла пять викторий и трижды играла вничью.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: К предстоящему поединку сборная Венгрии подходит с 12-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный период коллектив Марко Росси отпраздновал восемь викторий и четыре матча завершил мировыми исходами. И только в одной из этих встреч венгры не смогли забить.

    Турция

    Положение в рейтинге: В мировом рейтинге футбола сборная Турции на текущий момент расположилась на 37 строке.

    Турки имеют аналогичные показатели со своим предстоящим противникам. На континентальных первенствах они в последнее время участвую постоянно, а вот мировые форумы пропускают.

  • Трансферный дайджест. 12-18 марта
  • Копмейнерс отправится в «Ювентус», Мален переедет в АПЛ, Иммобиле может вернуться к Симоне Индзаги
  • 18/03/2024

    • Последние матчи: «Янычары» свой последний поединок также провели в ноябре прошлого года, расписав тогда гостевую ничью с Уэльсом 1:1 в отборе ЧЕ-2024, где они выиграли свою группу и теперь сыграть в финальной части, которая пройдет этим летом в Германии. За весь тот турнир они добыли пять викторий, дважды сыграли вничью и один раз уступали.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: В отрезке минувших десяти игр во всех турнирах дружина Винченцо Монтеллы проиграла только дважды. Еще два матча в данном периоде она свела вничью и отпраздновала шесть викторий. И за это время турки уходили с поля без результативных действий только раз.

    Статистика для ставок

    • Сборная Венгрии не уходила с поля без гола в своих последних семи матчах

    • Команда Турции забивала в ворота соперников в минувших восьми поединках

    • Венгрия выиграла у Турции в трех из четырех последних противостояниях при одной ничьей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Венгрии — 2.27, победа Турции — 3.20, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.71 соответственно.

    Прогноз: В этом матче ставим на обмен забитыми мячами. И вот почему. Во-первых, данные команды в своих последних отрезках всегда отличались, а во-вторых, матч будет товарищеский, что должно сказаться на характере игры.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.85.

    Прогноз: И также ставим здесь еще на победу Венгрии, ведь она удачно выступала против предстоящего противника в предыдущих играх, да и родные стены будут служить хорошим подспорьем.

    Ставка: победа Венгрии за 2.27.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Австралия — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 12:10
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тайвань — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Гонконг — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кипр — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Северная Македония (U21) — Гибралтар (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Черногория — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Таусон — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Галан — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кудерметова — Синьюй Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Калинская — Сиюй Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шнайдер — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Офнер — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Венгрия — Турция с коэффициентом 1.85. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. В Будапеште быть голевому обмену
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры