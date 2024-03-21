Сальвадор
Турнирное положение: Санмаринцы в последней Лиге наций КОНКАКАФ выступают ужасно. В своем секстете они занимают последнее 6 место.
При этом Сальвадор в 4 матчах набрала всего один зачетный балл. Причем забила команда лишь 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда снова проиграла. В контрольной встрече она уступила костариканцам (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Сальвадора забила 2 мяча. А вот в воротах команды побывало 4 мяча.
В двух своих последних поединках Сальвадор не отличился ни разу. Да и вообще, голы даются команде чересчур натужно.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не столь монолитно. Сальвадорцы не преуспевали даже в контрольных поединках.
Причем команда расписала мировую с «Интером Майами» (0:0). А вот ничья со сборной Кюрасао (1:1) едва ли потянет на позитивный результат.
И уж совсем очевидно, что Сальвадор будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются одолеть еще более скромного соперника.
Бонэйр
Турнирное положение: Эта сборная продуктивно провела последнюю Лигу наций КОНКАКАФ. В своей группе она финишировала на 2 месте.
В 4 поединках Бонэйр выиграл всего лишь дважды. Да и забила команда всего 6 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в своем последнем матче команда снова уступила. Бонэйр пропустил 4 безответных мяча от Сан-Мартена.
До того команда переиграла сборную Ангильи (3:0). Причем этого же соперника она одолела и чуть ранее (2:0).
Наверняка в этом поединке Бонэйр будет действовать в расчете на контратаки. Да и по подбору игроков команда выглядит весьма скромно.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Бонэйр вполне может дать бой сальвадорцам. Вот только нужно прибавлять во всех игровых компонентах.
В трех своих последних поединках игроки команды отличились 5 голами. А вот в свои ворота пропущено 4 мяча.
Матчи с приличными оппонентами часто заканчиваются для команды провалами. Бонэйр справляется лишь с подобными себе.
И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Сборная Бонэйра явно будет действовать строго от обороны.
Статистика для ставок
- Сборная Сальвадора не забивала в 3 своих последних поединках
- Сальвадор не побеждает с июня 2022 года
- Бонэйр поднялся в дивизион В Лиги наций КОНКАКАФ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сальвадор — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в скромные 4.16.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.94 и 1.80.
- 2.95Сан-Лоренсо — Годой Крус: прогноз и ставкаПослезавтра в 01:00
- 3.06Сан-Марино — Сент-Китс и Невис: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 2.54Архентинос Хуниорс — Росарио Сентраль: прогноз и ставкаЗавтра в 03:15
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Прогноз: Сальвадорцы давненько не побеждали, и явно начнут встречу максимально агрессивно.
Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, что и докажут с первых минут встречи.
Ставка: Победа Сальвадора в 1 тайме за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече не будет победителя.
Ставка: Ничья за 3.57