В рамках международного товарищеского поединка 21 марта пройдет матч Сальвадор — Бонэйр. Начало — 02:00 (мск). Сальвадор — Бонэйр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Сальвадор

Турнирное положение: Санмаринцы в последней Лиге наций КОНКАКАФ выступают ужасно. В своем секстете они занимают последнее 6 место.

При этом Сальвадор в 4 матчах набрала всего один зачетный балл. Причем забила команда лишь 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда снова проиграла. В контрольной встрече она уступила костариканцам (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Сальвадора забила 2 мяча. А вот в воротах команды побывало 4 мяча.

В двух своих последних поединках Сальвадор не отличился ни разу. Да и вообще, голы даются команде чересчур натужно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не столь монолитно. Сальвадорцы не преуспевали даже в контрольных поединках.

Причем команда расписала мировую с «Интером Майами» (0:0). А вот ничья со сборной Кюрасао (1:1) едва ли потянет на позитивный результат.

И уж совсем очевидно, что Сальвадор будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются одолеть еще более скромного соперника.

Бонэйр

Турнирное положение: Эта сборная продуктивно провела последнюю Лигу наций КОНКАКАФ. В своей группе она финишировала на 2 месте.

В 4 поединках Бонэйр выиграл всего лишь дважды. Да и забила команда всего 6 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в своем последнем матче команда снова уступила. Бонэйр пропустил 4 безответных мяча от Сан-Мартена.

До того команда переиграла сборную Ангильи (3:0). Причем этого же соперника она одолела и чуть ранее (2:0).

Наверняка в этом поединке Бонэйр будет действовать в расчете на контратаки. Да и по подбору игроков команда выглядит весьма скромно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Бонэйр вполне может дать бой сальвадорцам. Вот только нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

В трех своих последних поединках игроки команды отличились 5 голами. А вот в свои ворота пропущено 4 мяча.

Матчи с приличными оппонентами часто заканчиваются для команды провалами. Бонэйр справляется лишь с подобными себе.

И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Сборная Бонэйра явно будет действовать строго от обороны.

Статистика для ставок

Сборная Сальвадора не забивала в 3 своих последних поединках

Сальвадор не побеждает с июня 2022 года

Бонэйр поднялся в дивизион В Лиги наций КОНКАКАФ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сальвадор — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в скромные 4.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.94 и 1.80.

Прогноз: Сальвадорцы давненько не побеждали, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, что и докажут с первых минут встречи.

Ставка: Победа Сальвадора в 1 тайме за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.57