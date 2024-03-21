Молодежная сборная Бельгии (U21) сыграет против сверстников из Мальты (U21) в отборочном турнире чемпионата Европы-2025. Поединок пройдет 21 марта и начнется в 22:00 по мск. Бельгия (U21) — Мальта (U21): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бельгия (U21)

Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года бельгийская молодежка занимает третью позицию.

По итогам пяти матчей команда набрала 10 очков, уступая три — лидеру Испании. Второй в таблице Шотландии она проигрывает по дополнительным показателям, поскольку у них поровну баллов.

Бельгия U21 — Мальта U21: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.0510.0034.00Бонус$9500

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на чемпионат Европы сыграли вничью с Испанией (1:1).

Эта ничья продлила безвыигрышную серию коллектива до двух поединков, которые пришлись на отборочные поединки континентального первенства.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроков не сообщается.

Состояние команды: В последних восьми матчах во всех турнирах Бельгия (U21) одержал три победы при двух поражениях и трех ничьих.

С одной стороны это не говорит о хорошей форме хозяев, с другой — уровень соперника все равно позволяет им рассчитывать на уверенную победу.

Казим Олаигбе — лучший бомбардир команды в отборочном цикле чемпионата Европы с тремя голами.

Мальта (U21)

Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Мальта (U21) занимает последнюю, пятую позицию.

Команда проиграла все матчи в квинтете, поэтому не набрала ни одного балла, уступая на три очка своему ближайшему конкуренту Казахстану.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке сборная, опять же, потерпела поражение — от Казахстана (0:2) на своем поле.

Этот выигрыш стал шестым кряду, которые пришлись как на отбор на чемпионат Европы, так и на одну товарищескую встречу. Причем в этих играх коллектив забил лишь один мяч.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроков не сообщается.

Состояние команды: В восьми последних матчах Мальта (U21) ни разу не выиграла при семи поражениях и одной ничьей.

Единственный не проигрыш был год назад, когда островитяне на своем поле разошлись миром со словацкими сверстниками, сыграв 1:1.

Андреа Дзаммит — автор единственного гола сборной в отборе на чемпионат Европы, который он провел с пенальти в игре с Шотландией на выезде.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах Бельгии было забито меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Мальта не забила

в четырех из шести последних матчей Мальта проиграла при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.03. Ничья — в 14.75, победа Мальты — в 34.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами намного более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.15 и 14.84.

Прогноз: хозяева явно превосходят соперника в классе. Это сулит им не просто успех, а разгром оппонентов.

На своем поле в первом круге гости проиграли сопернику 0:2, но на выезде наверняка пропустят больше.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь класс хозяев не может не сказаться.

Ставка: тотал больше 4,5 голов за 1.95.