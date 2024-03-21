Бельгия (U21)
Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года бельгийская молодежка занимает третью позицию.
По итогам пяти матчей команда набрала 10 очков, уступая три — лидеру Испании. Второй в таблице Шотландии она проигрывает по дополнительным показателям, поскольку у них поровну баллов.
Бельгия U21 — Мальта U21: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на чемпионат Европы сыграли вничью с Испанией (1:1).
Эта ничья продлила безвыигрышную серию коллектива до двух поединков, которые пришлись на отборочные поединки континентального первенства.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроков не сообщается.
Состояние команды: В последних восьми матчах во всех турнирах Бельгия (U21) одержал три победы при двух поражениях и трех ничьих.
С одной стороны это не говорит о хорошей форме хозяев, с другой — уровень соперника все равно позволяет им рассчитывать на уверенную победу.
Казим Олаигбе — лучший бомбардир команды в отборочном цикле чемпионата Европы с тремя голами.
Мальта (U21)
Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Мальта (U21) занимает последнюю, пятую позицию.
Команда проиграла все матчи в квинтете, поэтому не набрала ни одного балла, уступая на три очка своему ближайшему конкуренту Казахстану.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке сборная, опять же, потерпела поражение — от Казахстана (0:2) на своем поле.
Этот выигрыш стал шестым кряду, которые пришлись как на отбор на чемпионат Европы, так и на одну товарищескую встречу. Причем в этих играх коллектив забил лишь один мяч.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроков не сообщается.
Состояние команды: В восьми последних матчах Мальта (U21) ни разу не выиграла при семи поражениях и одной ничьей.
Единственный не проигрыш был год назад, когда островитяне на своем поле разошлись миром со словацкими сверстниками, сыграв 1:1.
Андреа Дзаммит — автор единственного гола сборной в отборе на чемпионат Европы, который он провел с пенальти в игре с Шотландией на выезде.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах Бельгии было забито меньше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей Мальта не забила
- в четырех из шести последних матчей Мальта проиграла при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.03. Ничья — в 14.75, победа Мальты — в 34.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами намного более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.15 и 14.84.
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Прогноз: хозяева явно превосходят соперника в классе. Это сулит им не просто успех, а разгром оппонентов.
На своем поле в первом круге гости проиграли сопернику 0:2, но на выезде наверняка пропустят больше.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь класс хозяев не может не сказаться.
Ставка: тотал больше 4,5 голов за 1.95.