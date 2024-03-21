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    Поднимется ли бельгийская молодежка на 2-е место?

    Бельгия (U21) — Мальта (U21). Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, отбор к молодежному ЧЕ, 21 марта 2024 года

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    Бельгийская молодежка — безоговорочный фаворит
    Молодежная сборная Бельгии (U21) сыграет против сверстников из Мальты (U21) в отборочном турнире чемпионата Европы-2025. Поединок пройдет 21 марта и начнется в 22:00 по мск. Бельгия (U21) — Мальта (U21): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B 21 Марта 2024 года
    Бельгия U21
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    •  Бельгия U21 22:00 Мальта U21 Мальта U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа B
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    Бельгия (U21)

    Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года бельгийская молодежка занимает третью позицию.

    По итогам пяти матчей команда набрала 10 очков, уступая три — лидеру Испании. Второй в таблице Шотландии она проигрывает по дополнительным показателям, поскольку у них поровну баллов.

    Бельгия U21 — Мальта U21: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на чемпионат Европы сыграли вничью с Испанией (1:1).

    Эта ничья продлила безвыигрышную серию коллектива до двух поединков, которые пришлись на отборочные поединки континентального первенства.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроков не сообщается.

    Состояние команды: В последних восьми матчах во всех турнирах Бельгия (U21) одержал три победы при двух поражениях и трех ничьих.

    С одной стороны это не говорит о хорошей форме хозяев, с другой — уровень соперника все равно позволяет им рассчитывать на уверенную победу.

    Казим Олаигбе — лучший бомбардир команды в отборочном цикле чемпионата Европы с тремя голами.

    Мальта (U21)

    Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Мальта (U21) занимает последнюю, пятую позицию.

    Команда проиграла все матчи в квинтете, поэтому не набрала ни одного балла, уступая на три очка своему ближайшему конкуренту Казахстану.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке сборная, опять же, потерпела поражение — от Казахстана (0:2) на своем поле.

    Этот выигрыш стал шестым кряду, которые пришлись как на отбор на чемпионат Европы, так и на одну товарищескую встречу. Причем в этих играх коллектив забил лишь один мяч.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроков не сообщается.

    Состояние команды: В восьми последних матчах Мальта (U21) ни разу не выиграла при семи поражениях и одной ничьей.

    Единственный не проигрыш был год назад, когда островитяне на своем поле разошлись миром со словацкими сверстниками, сыграв 1:1.

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    Андреа Дзаммит — автор единственного гола сборной в отборе на чемпионат Европы, который он провел с пенальти в игре с Шотландией на выезде.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах Бельгии было забито меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей Мальта не забила

    • в четырех из шести последних матчей Мальта проиграла при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.03. Ничья — в 14.75, победа Мальты — в 34.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами намного более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.15 и 14.84.

    Прогноз: хозяева явно превосходят соперника в классе. Это сулит им не просто успех, а разгром оппонентов.

    На своем поле в первом круге гости проиграли сопернику 0:2, но на выезде наверняка пропустят больше.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь класс хозяев не может не сказаться.

    Ставка: тотал больше 4,5 голов за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч Бельгия (U21) — Мальта (U21) с коэффициентом 1.80. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли бельгийская молодежка на 2-е место?
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