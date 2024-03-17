17 марта в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» в родных стенах сыграет против «Байера». Начало игры — в 17:30 по мск. «Фрайбург» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: Команда еще имеет шансы на еврокубки по итогам нынешнего сезона. После 25-и туров «Фрайбург» занимает 8-е место в таблице Бундеслиги с 33 очками в активе.

Из команд, которые входят в топ-10 таблице чемпионата у «Фрайбурга» один из худших показателей по забитым голам (34), а также и по пропущенным (45).

Фрайбург — Байер: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 5.904.401.55Бонус$9500

Последние матчи: В прошедшем туре Бундеслиги «Фрайбург» обыграл «Бохум» (2:1), а матчем ранее команда сыграла вничью с «Баварией» (2:2). Стоит отметить, что в марте «Фрайбург» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, проиграв «Вест Хэму» (1:0 и 0:5).

За последние 5 матчей во всех турнирах «Фрайбург» по 2 раза проиграл и победил, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 6 голов при 10-и пропущенных.

Все прогнозы на Бундеслигу

Конечно, половину голов «Фрайбург» пропустил в одном матче с «Вест Хэмом» в ЛЕ, где команда полностью провалилась и пропустила 5 безответных голов.

Не сыграют: Максимилиан Эггештайн (перебор желтых карточек), Кеннеф Шмидт, Максим Росенфельдер, Даниэль-Кофи Кьере и Ноа Вайсхаупт (у всех травмы).

Состояние команды: В последнее время «Фрайбург» играет на своем уровне и вполне может побороться за еврокубки, отставание от 6-й строчки составляет 7 очков.

«Фрайбург» занимает 7-е место в таблице Бундеслиги по результатам домашних встреч, набрав 20 очков из 36-и возможных. Сможет ли команда зацепиться за результат в предстоящем матче? Кажется, что «Байер» уже невозможно победить в нынешнем сезоне...

«Байер»

Турнирное положение: Команда до сих пор идет без поражений во всех турнирах нынешнего сезона. «Байер» уверенно занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 67-ю очками в активе, опережая «Баварию» на 10 баллов.

Стоит отметить, что у «Байера» самая надежная оборона в чемпионате Германии, команда пропустила всего 16 голов за 25 встреч, забив при этом 63 мяча.

Последние матчи: В прошедшем туре Бундеслиги «Байер» одолел «Вольфсбург» (2:0), а матчем ранее с таким же счетом обыграл «Кельн». Команда действительно крайне мало пропускает в чемпионате.

За последние 5 матчей в Бундеслиге «Байер» вынимал мяч из своих ворот только 2 раза, забив при этом 11 голов. К слову, в 2-х матчах с «Карабахом» в Лиге Европы команда Хаби Алонсо выдавали очень результативный футбол, забив за этот период 5 голов при 4-х пропущенных.

Не сыграют: Артур, Виктор Бонифейс и Йонас Хофманн (у всех травмы).

Состояние команды: «Байер» проводит какой-то сумасшедший сезон. Если команда одержит победу еще в паре туров Бундеслиге, то уже можно будет говорить о том, что подопечные Хаби Алонсо точно не упустят титул.

К тому же, у «Байера» есть несколько результативных футболистов, которые делают разницу. К примеру, Виктор Бонифейс до травмы забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 16-и матчах команды.

Статистика для ставок

В нынешнем сезоне «Байер» не проиграл ни одного матча

В последних очных встречах команды обязательно забивали друг другу

«Фрайбург» одержал только одну победу в последних 5-и матчах Бундеслиги

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.30, а победа «Фрайбурга» — в 5.60.

ТБ 2.5 оценивается в 1.69, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.13.

Прогноз: Можно предположить, что «Байер» продлит свою победную серию в Бундеслиге.

Ставка: Победа «Байера» с форой (-1) за 1.93.

Прогноз: Обе команды обязательно забивали друг другу в последних очных встречах.

Ставка: Обе забьют за 1.80.