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    «Байер» продолжить побеждать?

    «Фрайбург» — «Байер». Ставка за 1.93 и прогноз футбол, Бундеслига, 17 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Байер»
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    «Байер»
    17 марта в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» в родных стенах сыграет против «Байера». Начало игры — в 17:30 по мск. «Фрайбург» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Марта 2024 года
    Фрайбург
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    •  Фрайбург 17:30 Байер Байер
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    «Фрайбург»

    Турнирное положение: Команда еще имеет шансы на еврокубки по итогам нынешнего сезона. После 25-и туров «Фрайбург» занимает 8-е место в таблице Бундеслиги с 33 очками в активе.

    Из команд, которые входят в топ-10 таблице чемпионата у «Фрайбурга» один из худших показателей по забитым голам (34), а также и по пропущенным (45).

    Фрайбург — Байер: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре Бундеслиги «Фрайбург» обыграл «Бохум» (2:1), а матчем ранее команда сыграла вничью с «Баварией» (2:2). Стоит отметить, что в марте «Фрайбург» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, проиграв «Вест Хэму» (1:0 и 0:5).

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Фрайбург» по 2 раза проиграл и победил, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 6 голов при 10-и пропущенных.

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    Конечно, половину голов «Фрайбург» пропустил в одном матче с «Вест Хэмом» в ЛЕ, где команда полностью провалилась и пропустила 5 безответных голов.

    Не сыграют: Максимилиан Эггештайн (перебор желтых карточек), Кеннеф Шмидт, Максим Росенфельдер, Даниэль-Кофи Кьере и Ноа Вайсхаупт (у всех травмы).

    Состояние команды: В последнее время «Фрайбург» играет на своем уровне и вполне может побороться за еврокубки, отставание от 6-й строчки составляет 7 очков.

    «Фрайбург» занимает 7-е место в таблице Бундеслиги по результатам домашних встреч, набрав 20 очков из 36-и возможных. Сможет ли команда зацепиться за результат в предстоящем матче? Кажется, что «Байер» уже невозможно победить в нынешнем сезоне...

    «Байер»

    Турнирное положение: Команда до сих пор идет без поражений во всех турнирах нынешнего сезона. «Байер» уверенно занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 67-ю очками в активе, опережая «Баварию» на 10 баллов.

    Стоит отметить, что у «Байера» самая надежная оборона в чемпионате Германии, команда пропустила всего 16 голов за 25 встреч, забив при этом 63 мяча.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Бундеслиги «Байер» одолел «Вольфсбург» (2:0), а матчем ранее с таким же счетом обыграл «Кельн». Команда действительно крайне мало пропускает в чемпионате.

    За последние 5 матчей в Бундеслиге «Байер» вынимал мяч из своих ворот только 2 раза, забив при этом 11 голов. К слову, в 2-х матчах с «Карабахом» в Лиге Европы команда Хаби Алонсо выдавали очень результативный футбол, забив за этот период 5 голов при 4-х пропущенных.

    Не сыграют: Артур, Виктор Бонифейс и Йонас Хофманн (у всех травмы).

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    Состояние команды: «Байер» проводит какой-то сумасшедший сезон. Если команда одержит победу еще в паре туров Бундеслиге, то уже можно будет говорить о том, что подопечные Хаби Алонсо точно не упустят титул.

    К тому же, у «Байера» есть несколько результативных футболистов, которые делают разницу. К примеру, Виктор Бонифейс до травмы забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 16-и матчах команды.

    Статистика для ставок

    • В нынешнем сезоне «Байер» не проиграл ни одного матча

    • В последних очных встречах команды обязательно забивали друг другу

    • «Фрайбург» одержал только одну победу в последних 5-и матчах Бундеслиги

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.30, а победа «Фрайбурга» — в 5.60.

    ТБ 2.5 оценивается в 1.69, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.13.

    Прогноз: Можно предположить, что «Байер» продлит свою победную серию в Бундеслиге.

    Ставка: Победа «Байера» с форой (-1) за 1.93.

    Прогноз: Обе команды обязательно забивали друг другу в последних очных встречах.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Байер» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. «Байер» продолжить побеждать?
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