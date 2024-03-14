Матч «Вест Хэм» — «Фрайбург» пройдет 14 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Вест Хэм» — «Фрайбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вест Хэм»

Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга» «Вест Хэм» потерпел минимальное поражение на выезде со счетом 0:1.

Таким образом, для выхода в четвертьфинал турнира лондонскому клубу нужна любая победа, где успех с минимальной разницей мячей позволит хотя бы перевести игру в дополнительное время.

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Последние матчи: в предыдущем туре английской Премьер-лиги «Молотобойцы» потеряли очки. На своем поле они разошлись миром с «Бернли» (2:2).

Данный результат стал вторым в мини-серии без побед в разных турнирах. В предыдущем поединке коллектив как раз проиграл нынешнему сопернику в Лиге Европы.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Эмерсон, Корне, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних 12 матчах во всех турнирах «Вест Хэм» одержал лишь две победы при пяти поражениях и пяти ничьих.

Такая форма должна беспокоить фанатов «кларетовых», которые все никак не могут выйти из кризиса, отчетливо проявившегося в зимние месяцы 2024 года.

Лукас Пакета — самый результативный игрок «Вест Хэма», забив трижды в этой кампании Лиги Европы.

«Фрайбург»

Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Фрайбург» на своем поле одержал минимальную победу, забив один безответный мяч.

Поэтому для выхода в следующий раунд турнира немецкому клубу достаточно даже сыграть вничью, но и это будет непросто при чужой публике.

Последние матчи: коллектив в прошлом туре своего национального первенства на выезде одержал победу над «Бохумом» (2:1), выигрывая 2:0 к началу второго тайма.

Тем самым команда продлила свою беспроигрышную серию до трех поединков в разных турнирах. Перед этим она победила и сыграла вничью.

Не сыграют: Вайсхаупт, Макенго, Шмидт, Кьере — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В семи последних матчах во всех турнирах «Фрайбург» потерпел лишь одно поражение при трех победах и трех ничьих.

Такие результаты позволяют клубу сохранять неплохие шансы на четвертьфинал Лиги Европы и отставать от зоны Лиги конференций в чемпионате Германии на семь очков.

Михаэль Грегорич — лучшие бомбардир команды в Лиге Европы с пятью голами.

Статистика для ставок

только в двух из 12 последних матчей «Вест Хэм» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» забивали оба соперника

в пяти из шести последних матчей «Фрайбурга» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.85, победа «Фрайбурга» — в 4.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимается букмекерами с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Во всех этих поединках они не уходили с поля без забитых мячей.

В трех из четырех последних матчей хозяев также было забито больше 2,5 голов.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что обе команды забьют, ведь в пяти из шести последних матчей «Фрайбурга» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.