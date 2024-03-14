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    «Фиорентина» вырвет путевку в четвертьфинал турнира?

    «Фиорентина» — «Маккаби» Х. Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Лига конференций, 14 марта 2024 года

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    «Фиорентина» — «Рома». Серия А
    В рамках 1/8 финала Лиги конференций 14 марта пройдет матч «Фиорентина» — — «Маккаби» Хайфа. Начало — в 20:45. «Фиорентина» — «Маккаби» Х: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 14 Марта 2024 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 20:45 Маккаби Хф Маккаби Хф
  • Хайфа
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    «Фиорентина»

    Турнирное положение: Итальянцы финишировали на 1-м месте в групповом этапе Лиги конференций, опередив в турнирной таблице «Ференцварош», «Генк» и «Чукарички». «Фиорентина» набрала 12 очков, одержав 3 победы и сыграв 3 раза вничью.

    Последние матчи: В 28 туре итальянской серии А «Фиорентина» на своем поле вместе с «Ромой» устроили яркое голевое шоу, забив на двоих 4 мяча, так и не определив победителя (2:2).

    Фиорентина — Маккаби Хф: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В лазарете три футболиста, которые не смогут помочь своей команде из-за травм: ивуариец Куаме и аргентинец Мартинес. В ответной игре 1/8 финала Лиги конференций не сыграет датчанин Кристенсен, из-за перебора жёлтых карточек.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Состояние команды: Первая дуэль «Фиорентины» и «Маккаби» завершилась с 7 забитыми голами. Успеха в израильском противостоянии добились итальянцы (4:3).

    К тому же в итальянской Серии А «Фиорентина» занимает 8 место в турнирной таблице, набрав 43 очкв: 12 побед, 7 ничьих и 9 поражений.

    «Маккаби» Хайфа

    Турнирное положение: Израильский клуб пробился в стыковой раунд Лиги конференций, заняв 3 место в основной сетке Лиги Европы. «Маккаби» Хайфа набрал 5 очков, это помогло команде опередить «Панатинаикос» на один балл.

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    • Последние матчи: В стыковом раунде «Маккаби» Хайфа одолел бельгийский «Гент» (1:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях). Игра против «Фиорентины» прошла ярко, израильтяне уступили всего в один мяч и имеют хорошие шансы на проход в четвертьфинал турнира.

    Не сыграет: В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций в составе «Маккаби» не сыграют Шуранов, Менахем, Хазиза, Жабер. Под вопросом участие травмированных Дэвида и Жабера. Из-за красной карточки игру против «Фиорентины» пропустит Шоу.

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    Состояние команды: «Маккаби» в последнее время играет крайне неудачно, израильский клуб потерпел второе поражение подряд. Помимо встречи с «Фенербахче», команда проиграла «Маккаби» Бней-Рейне (1:2) в рамках внутреннего чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Маккаби» и «Фиорентина» устроили голепад в первом поединке 1/8 Лиги конференций

    • «Фиорентина» переиграла «Маккаби» со счётом 4:3

    • Проигрышная серия «Маккаби» Хайфа составляет 2 матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.50, а победа «Маккаби» Х — в 8.90.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.28 и 1.53 соответственно.

    Прогноз: Оба клуба продемонстрировали качественный и результативный футбол в последних играх. Футболисты «Маккаби» и «Фиорентины» вполне могут забить и не один мяч.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.28.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют друг другу в ответном поединке дуэли.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Маккаби» Х с коэффициентом 2.28. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» вырвет путевку в четвертьфинал турнира?
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