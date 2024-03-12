Матч «Саарбрюккен» — «Боруссия» Менхенгладбах пройдет 12 марта в рамках матча четвертьфинала Кубка Германии, начало — 22:30 (мск). «Саарбрюккен» — «Боруссия» Менхенгладбах: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Саарбрюккен»

Путь в четвертьфинал: «Саарбрюккен» вышел в четвертьфинал благодаря победам над «Карлсруэ» (2:1), «Баварией» (2:1) и франкфуртским «Айнтрахтом» (2:0).

Представитель третьего по рангу дивизиона Германии совершил сразу две сенсации, обыграв по ходу Кубка двух грандов немецкого футбола «Баварию» и «Айнтрахт» Франкфурт.

Последние матчи: клуб в прошлом туре немецкой третьей лиги на своем поле одержал победу над «Эрцгебирге Ауэ» (2:0).

Эта победа прервала безвыигрышную мини-серию команды — в виде ничьих — в два поединка, которые пришлись на национальный чемпионат.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в шести последних матчах во всех турнирах команда не знает поражений при трех победах и трех ничьих.

С одной стороны благодаря такой форме «Саарбрюккен» держится высоко, с другой — отстает аж на восемь очков от зоны плей-офф за повышение в классе.

Каи Брюнкер — лучший бомбардир команды в Кубке Германии с двумя голами. В чемпионате страны он также самый результативный игрок с 10 голами.

«Боруссия» Менхенгладбах

Путь в четвертьфинал: «Боруссия» Менхенгладбах вышла в четвертьфинал благодаря победам над «Берсенбрюком» (7:0), «Хайденхаймом» (3:1) и «Вольфсбургом» (1:0).

Как видимо, на пути в данную стадию Кубка Германии «Гладбах» также прошел двух представителей элитного дивизиона, но оба — «Хайденхайм» и «Вольфсбург» — на сегодня не входят в топ-10.

Последние матчи: в предыдущем туре немецкой Бундеслиги «Жеребцы» на своем поле в региональном дерби сыграли в результативную ничью с «Кельном» (3:3).

В двух последних поединках во всех турнирах коллектив оба раза довольствовался мировой. При этом на сегодня у него трехматчевая беспроигрышная серия.

Не сыграют: Плеа, Чванчара — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в восьми предыдущих матчах во всех турнирах «Боруссия» М одержала только одну победу при трех поражениях и четырех ничьих.

Клуб занимает 12-ю строчку в чемпионате с отрывом девять очков от зоны плей-офф за место в элите и отставании в 10 баллов от зоны еврокубков, куда, возможно, будет проще выйти через Кубок.

Джордан Пефок с двумя голами в Кубке и пятью — в Бундеслиге — лучший бомбардир команды в сезоне.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Саарбрюккена» было забито меньше 2,5 голов

в шести последних матчах «Саарбрюккен» не проиграл

в трех последних матчах «Гладбаха» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.20, победа «Саарбрюккена» — в 5.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Хозяева при этом в шести из них не проиграли.

Тем временем, в трех из пяти последних матчей гостей также было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют в основное время, ведь в шести последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Саарбрюккен» не проиграет в основное время за 2.34.