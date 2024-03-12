«Саарбрюккен»
Путь в четвертьфинал: «Саарбрюккен» вышел в четвертьфинал благодаря победам над «Карлсруэ» (2:1), «Баварией» (2:1) и франкфуртским «Айнтрахтом» (2:0).
Представитель третьего по рангу дивизиона Германии совершил сразу две сенсации, обыграв по ходу Кубка двух грандов немецкого футбола «Баварию» и «Айнтрахт» Франкфурт.
Последние матчи: клуб в прошлом туре немецкой третьей лиги на своем поле одержал победу над «Эрцгебирге Ауэ» (2:0).
Эта победа прервала безвыигрышную мини-серию команды — в виде ничьих — в два поединка, которые пришлись на национальный чемпионат.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в шести последних матчах во всех турнирах команда не знает поражений при трех победах и трех ничьих.
С одной стороны благодаря такой форме «Саарбрюккен» держится высоко, с другой — отстает аж на восемь очков от зоны плей-офф за повышение в классе.
Каи Брюнкер — лучший бомбардир команды в Кубке Германии с двумя голами. В чемпионате страны он также самый результативный игрок с 10 голами.
«Боруссия» Менхенгладбах
Путь в четвертьфинал: «Боруссия» Менхенгладбах вышла в четвертьфинал благодаря победам над «Берсенбрюком» (7:0), «Хайденхаймом» (3:1) и «Вольфсбургом» (1:0).
Как видимо, на пути в данную стадию Кубка Германии «Гладбах» также прошел двух представителей элитного дивизиона, но оба — «Хайденхайм» и «Вольфсбург» — на сегодня не входят в топ-10.
Последние матчи: в предыдущем туре немецкой Бундеслиги «Жеребцы» на своем поле в региональном дерби сыграли в результативную ничью с «Кельном» (3:3).
В двух последних поединках во всех турнирах коллектив оба раза довольствовался мировой. При этом на сегодня у него трехматчевая беспроигрышная серия.
Не сыграют: Плеа, Чванчара — травмированы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в восьми предыдущих матчах во всех турнирах «Боруссия» М одержала только одну победу при трех поражениях и четырех ничьих.
Клуб занимает 12-ю строчку в чемпионате с отрывом девять очков от зоны плей-офф за место в элите и отставании в 10 баллов от зоны еврокубков, куда, возможно, будет проще выйти через Кубок.
Джордан Пефок с двумя голами в Кубке и пятью — в Бундеслиге — лучший бомбардир команды в сезоне.
Статистика для ставок
- в семи из восьми последних матчей «Саарбрюккена» было забито меньше 2,5 голов
- в шести последних матчах «Саарбрюккен» не проиграл
- в трех последних матчах «Гладбаха» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.20, победа «Саарбрюккена» — в 5.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Хозяева при этом в шести из них не проиграли.
Тем временем, в трех из пяти последних матчей гостей также было забито меньше 2,5 голов.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют в основное время, ведь в шести последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Саарбрюккен» не проиграет в основное время за 2.34.