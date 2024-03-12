ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль НадальНепонятная суета Надаля, возвращение Халеп, провал Рублева и допуск россиян на Олимпиаду «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»Все в руках «Ливерпуля». Ничья с «Ман Сити» дает мерсисайдцам преимущество в титульной гонке АПЛ «Факел»Отставка Абаскаля все ближе. «Факел» прибил «Спартак» в «Лужниках»
  • 09:28
    • Павлюченкова вышла в четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе
    Все новости спорта

    Выйдет ли «Гладбах» в полуфинал Кубка Германии?

    «Саарбрюккен» — «Боруссия» Менхенгладбах. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 12 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Германии Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию М
    Прогноз и ставки на «Саарбрюккен» — «Боруссия» Менхенгладбах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гладбах» — фаворит матча
    Матч «Саарбрюккен» — «Боруссия» Менхенгладбах пройдет 12 марта в рамках матча четвертьфинала Кубка Германии, начало — 22:30 (мск). «Саарбрюккен» — «Боруссия» Менхенгладбах: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Кубок 12 Марта 2024 года
    Саарбрюккен
  • Германия. Кубок
    •  Саарбрюккен 22:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •

    «Саарбрюккен»

    Путь в четвертьфинал: «Саарбрюккен» вышел в четвертьфинал благодаря победам над «Карлсруэ» (2:1), «Баварией» (2:1) и франкфуртским «Айнтрахтом» (2:0).

    Представитель третьего по рангу дивизиона Германии совершил сразу две сенсации, обыграв по ходу Кубка двух грандов немецкого футбола «Баварию» и «Айнтрахт» Франкфурт.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре немецкой третьей лиги на своем поле одержал победу над «Эрцгебирге Ауэ» (2:0).

    Эта победа прервала безвыигрышную мини-серию команды — в виде ничьих — в два поединка, которые пришлись на национальный чемпионат.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в шести последних матчах во всех турнирах команда не знает поражений при трех победах и трех ничьих.

    С одной стороны благодаря такой форме «Саарбрюккен» держится высоко, с другой — отстает аж на восемь очков от зоны плей-офф за повышение в классе.

    Каи Брюнкер — лучший бомбардир команды в Кубке Германии с двумя голами. В чемпионате страны он также самый результативный игрок с 10 голами.

    «Боруссия» Менхенгладбах

    Путь в четвертьфинал: «Боруссия» Менхенгладбах вышла в четвертьфинал благодаря победам над «Берсенбрюком» (7:0), «Хайденхаймом» (3:1) и «Вольфсбургом» (1:0).

    Как видимо, на пути в данную стадию Кубка Германии «Гладбах» также прошел двух представителей элитного дивизиона, но оба — «Хайденхайм» и «Вольфсбург» — на сегодня не входят в топ-10.

  • Трансферный дайджест. 20-26 февраля
  • Жиру еще пошумит в Европе, Осимхен наконец-то сменит клуб, а «Байер» сохранит своих лидеров
  • 26/02/2024

    • Последние матчи: в предыдущем туре немецкой Бундеслиги «Жеребцы» на своем поле в региональном дерби сыграли в результативную ничью с «Кельном» (3:3).

    В двух последних поединках во всех турнирах коллектив оба раза довольствовался мировой. При этом на сегодня у него трехматчевая беспроигрышная серия.

    Не сыграют: Плеа, Чванчара — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в восьми предыдущих матчах во всех турнирах «Боруссия» М одержала только одну победу при трех поражениях и четырех ничьих.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Клуб занимает 12-ю строчку в чемпионате с отрывом девять очков от зоны плей-офф за место в элите и отставании в 10 баллов от зоны еврокубков, куда, возможно, будет проще выйти через Кубок.

    Джордан Пефок с двумя голами в Кубке и пятью — в Бундеслиге — лучший бомбардир команды в сезоне.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Саарбрюккена» было забито меньше 2,5 голов

    • в шести последних матчах «Саарбрюккен» не проиграл

    • в трех последних матчах «Гладбаха» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.20, победа «Саарбрюккена» — в 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Хозяева при этом в шести из них не проиграли.

    Тем временем, в трех из пяти последних матчей гостей также было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют в основное время, ведь в шести последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Саарбрюккен» не проиграет в основное время за 2.34.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Торпедо — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Газиантеп — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Норри — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Музетти — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Аин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рууд — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Стивенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Асколи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аморебьета — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Радукану — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  6.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Саарбрюккен» — «Боруссия» Менхенгладбах с коэффициентом 2.15. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Гладбах» в полуфинал Кубка Германии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры