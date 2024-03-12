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    «Бирмингем» — «Мидлсбро». Ставка (к. 1,87) и прогноз на английский Чемпионшип 12 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Мидлсбро»
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    Майкл Каррик второй гол тренирует «Мидлсбро»
    «Бирмингем» — «Мидлсбро». Матч пройдет в рамках перенесенного 29-го тура английского Чемпионшипа 12 марта, начало — 22:45 (мск) «Бирмингем» — «Мидлсбро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Марта 2024 года
    Бирмингем Сити
  • Бирмингем
    •  Бирмингем Сити 22:45 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
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    «Бирмингем»

    Турнирное положение: сейчас команда идет на 21-м месте в таблице Чемпионшипа и всего на одно очко находится выше зоны вылета. Несмотря на провальный сезон, «Бирмингем» немного улучшил результаты в последнее время и надеется остаться в дивизионе.

    Последние матчи: в 37-м туре «Бирмингем» уступил в гостях «Миллуолу» со счетом 0:1. Причем, гол подопечные Марка Венуса пропустили на последней минуте при абсолютно равной игре.

    Бирмингем Сити — Мидлсбро: коэффициенты букмекеров

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    Ранее была ничья с «Халлом» (1:1) и поражение от «Саутгемптона» (3:4). Всего же в четырех последних встречах «Бирмингем» набрал лишь одно очко.

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    Не сыграют: травмирован ключевой полузащитник поляк Криштян Белик, но он весьма травматичен и часто пропускает игры.

    Состояние команды: недавно в «Бирмингеме» снова произошла смена главного тренера, сейчас ее возглавляет бывший ассистент Марк Венус. Перестановки пока не помогли команде, под его руководством было проведено четыре матча и набрано всего одно очко.

    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: дружина Майкла Каррика идет на 11-м месте в таблице английского Чемпионшипа с 50 очками, она может уже не беспокоиться об угрозе вылета, но еще есть вероятность вклиниться в стыковые матчи в случае нескольких удачных игр.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре на выезде был обыгран «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 2:0. В первом тайме «Мидлсбро» владел инициативой, но забить так и не смог, а распечатать ворота получилось только после перерыва. Голы на счету нападающих Латте Лата и Маркуса Форсса, для обоих это 7-е голы в этом Чемпионшипе.

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    До этого была победа над одним из лидеров «Норвичем» (3:1) на своем поле и поражение в гостях от «Сток Сити» (0:2).

    Не сыграют: травмированы полузащитник Хэкни, защитник Фрай и нападающий Коберн. Все они игроки основы или ротации.

    Состояние команды: в этом сезоне Майкл Каррик создал довольно интересный и самобытный коллектив, где отлично соединены талантливая поросль и опытные футболисты. Вряд ли со своими скромными финансовыми возможностями «Мидлсбро» сможет пробиться в АПЛ, но зацепиться за плей-офф вполне способен.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Мидлсбро» победил со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне он также был сильнее (1:0, 3:1)

    • После 36 матчей у «Мидлсбро» разница мячей 52:52, у «Бирмингема» — 42:57

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бирмингема» дают 2,60, а на «Мидлсбро» — 2,55. Ничью букмекеры котируют за 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,14, а ТБ 2,5 можно взять за 1,71.

    Прогноз: в «Бирмингеме» продолжаются шарахания из стороны в сторону, что сказывается на результатах. В «Мидлсбро» все гораздо спокойнее, Майкл Каррик комфортно и уверенно чувствует себя в своей тренерской должности и работает на перспективу.

    Ставка: победа «Мидлсбро» с форой 0 за 1,87.

    Прогноз: любители рисковых ставок могут следующий вариант.

    Ставка: чистая победа «Мидлсбро» за 2,55.

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    Ставка и прогноз на матч «Бирмингем» — «Мидлсбро» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на футбол. Гости смотрятся предпочтительнее
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