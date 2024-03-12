«Бирмингем»
Турнирное положение: сейчас команда идет на 21-м месте в таблице Чемпионшипа и всего на одно очко находится выше зоны вылета. Несмотря на провальный сезон, «Бирмингем» немного улучшил результаты в последнее время и надеется остаться в дивизионе.
Последние матчи: в 37-м туре «Бирмингем» уступил в гостях «Миллуолу» со счетом 0:1. Причем, гол подопечные Марка Венуса пропустили на последней минуте при абсолютно равной игре.
Бирмингем Сити — Мидлсбро: коэффициенты букмекеров
Ранее была ничья с «Халлом» (1:1) и поражение от «Саутгемптона» (3:4). Всего же в четырех последних встречах «Бирмингем» набрал лишь одно очко.
Не сыграют: травмирован ключевой полузащитник поляк Криштян Белик, но он весьма травматичен и часто пропускает игры.
Состояние команды: недавно в «Бирмингеме» снова произошла смена главного тренера, сейчас ее возглавляет бывший ассистент Марк Венус. Перестановки пока не помогли команде, под его руководством было проведено четыре матча и набрано всего одно очко.
«Мидлсбро»
Турнирное положение: дружина Майкла Каррика идет на 11-м месте в таблице английского Чемпионшипа с 50 очками, она может уже не беспокоиться об угрозе вылета, но еще есть вероятность вклиниться в стыковые матчи в случае нескольких удачных игр.
Последние матчи: в предыдущей игре на выезде был обыгран «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 2:0. В первом тайме «Мидлсбро» владел инициативой, но забить так и не смог, а распечатать ворота получилось только после перерыва. Голы на счету нападающих Латте Лата и Маркуса Форсса, для обоих это 7-е голы в этом Чемпионшипе.
До этого была победа над одним из лидеров «Норвичем» (3:1) на своем поле и поражение в гостях от «Сток Сити» (0:2).
Не сыграют: травмированы полузащитник Хэкни, защитник Фрай и нападающий Коберн. Все они игроки основы или ротации.
Состояние команды: в этом сезоне Майкл Каррик создал довольно интересный и самобытный коллектив, где отлично соединены талантливая поросль и опытные футболисты. Вряд ли со своими скромными финансовыми возможностями «Мидлсбро» сможет пробиться в АПЛ, но зацепиться за плей-офф вполне способен.
Статистика для ставок
- В первом круге «Мидлсбро» победил со счетом 1:0
- В прошлом сезоне он также был сильнее (1:0, 3:1)
- После 36 матчей у «Мидлсбро» разница мячей 52:52, у «Бирмингема» — 42:57
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бирмингема» дают 2,60, а на «Мидлсбро» — 2,55. Ничью букмекеры котируют за 3,70.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,14, а ТБ 2,5 можно взять за 1,71.
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Прогноз: в «Бирмингеме» продолжаются шарахания из стороны в сторону, что сказывается на результатах. В «Мидлсбро» все гораздо спокойнее, Майкл Каррик комфортно и уверенно чувствует себя в своей тренерской должности и работает на перспективу.
Ставка: победа «Мидлсбро» с форой 0 за 1,87.
Прогноз: любители рисковых ставок могут следующий вариант.
Ставка: чистая победа «Мидлсбро» за 2,55.