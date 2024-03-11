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    «Тюмень» окажет мощно сопротивление

    «Торпедо» — «Тюмень». Ставка (к. 1,77) и прогноз на чемпионат России Первая лига 11 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Тюмень»
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    Игорь Меньщиков вывел «Тюмень» из Второй лиги
    «Торпедо» Москва— «Тюмень». Матч пройдет в рамках 22-го тура российской Первой лиги, начало — 19:30 (мск) «Торпедо» — «Тюмень»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 11 Марта 2024 года
    Торпедо
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    •  Торпедо 19:30 Тюмень Тюмень
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    «Торпедо» Москва

    Турнирное положение: сейчас «Торпедо» идет только на 10-м месте в таблице Первой лиги. Это совсем не тот результат, на который рассчитывало прежнее руководство клуба перед началом сезона, обеспечив клубу самый большой бюджет в Первой лиге.

    Последние матчи: в предыдущем матче «автозаводцы» в гостях проиграли «Енисею» со счетом 0:1. В специфическом манеже они ничего не смогли противопоставить хозяевам, к тому же по ходу встречи получили две красные карточки, что предопределило результат встречи.

    В конце матча «Енисей» додавил соперника и смог вырвать столь нужные три очка. Дебют Олега Кононова на посту главного тренера «Торпедо» получился неудачным.

    Прогнозы на ФНЛ

    Не сыграют: получили удаление в прошлом матче два полузащитника Владимир Москвичев и Игорь Горбунов, они пропустят эту встречу. Под вопросом выход нападающего Ильи Стефановича.

    Состояние команды: зимой в команде произошла смена собственника, который назначил новым главным тренером опытного Олега Кононова, с ним пришла большая группа футболистов из подмосковного «Сатурна», где он работал ранее. Также «Торпедо» пополнило несколько игроков из РПЛ (Кузьмичев, Ботнарь, Тугарев), но и ушло немало сильных футболистов.

    «Тюмень»

    Турнирное положение: главная сенсация первой части сезона, даже несмотря на поражение в прошлом туре, продолжает находиться в группе лидеров таблицы Первой лиги с 35 очками, что является очень солидным результатом.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре «Тюмень» уступила в гостях самому мощному клубу Первой лиги «Химки» со счетом 0:3.

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    Дружина Игоря Меньщикова имела возможность сравнять счет в первом тайме, но нападающий Игорь Порохов (летом перейдет в «Химки») не забил в ворота своей будущей команды. Ну а потом соперник включился на всю мощь и просто додавил, забив еще дважды в ворота Егора Любакова.

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: в прошлом туре «Тюмени» очень не хватало двух дисквалифицированных футболистов (Самойлова и Печенкина), которые многое определяют в обороне и средней линии. С их возвращением команда предстанет в оптимальном составе, который практически не ротировался в первой части сезона, очень хорошо сыгран и организован.

    Статистика для ставок

    • В первом круге команды завершили встречу со счетом 0:0

    • «Торпедо» имеет разницу 19:21 и большие проблемы в атаке

    • «Тюмень» идет с разницей 28:20 и является одной из лучших команд Первой лиги по использованию стандартных положений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Торпедо» дают 2,05, а на «Тюмень» — 3,80. Ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 можно взять за 1,65, а ТБ 2,5 идет за 2,32.

    Прогноз: «Торпедо» пока выглядит разбалансированным, судя по первому матчу и предсезонке, в команде большие изменения и Кононову надо определиться сейчас с костяком, перед которым в следующем сезоне стоит задача вернуться в РПЛ. «Тюмень» — одна из самых организованных команд Первой лиги, показывает качественный футболисты, многие игроки из Второй лиги (костяк остался после повышения в классе) стали соответствовать этому уровню и набрались опыта.

    Ставка: «Тюмень» не проиграет за 1,77.

    Прогноз: любители рискнуть могут взять победу гостей с подстраховкой, сейчас они ничем не хуже.

    Ставка: победа «Тюмени» с форой 0 за 2,65.

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    Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Тюмень» с коэффициентом 1.77. Дата матча: 11.03.2024. Прогнозы на футбол. «Тюмень» окажет мощно сопротивление
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