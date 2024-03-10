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    «Реал» уверенно победит и не пропустит

    «Реал» — «Сельта». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 10 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Сельта»
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    Андрей Лунин
    В воскресенье, 10 марта, в 28-м туре испанской Примеры «Реал» в родных стенах сыграет против «Сельты». Начало игры — в 20:30 по мск. «Реал» — «Сельта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Марта 2024 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 20:30 Сельта Сельта
  • Виго
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    «Реал»

    Турнирное положение: мадридский коллектив продолжает быть главным претендентом на чемпионский титул. По итогам 27 сыгранных матчей в активе мадридцев 66 очков и первая строчка в турнирной таблице.

    «Реал» на семь баллов опережает вторую «Жирону» и на восемь — третью «Барселону». Команда из Мадрида, по идее, не должна упускать золотые медали.

    Реал Мадрид — Сельта: коэффициенты букмекеров

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    «Королевский клуб» смог 56 раз поразить ворота соперника и меньше всех в лиге пропустил — только 18 мячей.

    Последние матчи: в последней игре Примеры «Реал» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2), а до этого «сливочные» переиграли «Севилью» (1:0) и поделили очки с «Райо Вальекано» (1:1).

    Также совсем недавно был вылет из Кубка Испании от «Атлетико» (2:4) и победа в Суперкубке страны над «Барселоной» (4:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Среди недели подопечные Карло Анчелотти смогли пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря победе по сумме двух встреч над «Лейпцигом» (1:1, 1:0).

    Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Тибо Куртуа, Давид Алаба и Эдер Милитао, а также дисквалифицированный Джуд Беллингем.

    Состояние команды: «Реал» пока что проводит отличный сезон. Команда уже выиграла Суперкубок страны и претендует на победу еще в двух турнирах.

    В чемпионате золотые медали для «королевского клуба» очень вероятны, а вот в Лиге чемпионов, конечно, еще вся борьба впереди.

    Что касается кадровых новостей, то во время зимнего трансферного окна состав не претерпел никаких изменений.

    «Сельта»

    Турнирное положение: коллектив из Виго очень плохо выступает в этом сезоне. «Небесные» имеют в своем активе только 24 очка.

    «Сельта» расположилась на шестнадцатой строчке и только на пять пунктов опережает зону вылета, где располагается «Кадис». Также ниже находятся только «Гранада» и «Альмерия».

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    • «Кельты» 30 раз поразили ворота соперника и целых 39 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре подопечные Рафаэля Бенитеса в родных стенах переиграли «Альмерию» (1:0), а до этого сыграли вничью с «Кадисом» (2:2).

    Перед этим же были поражения от «Барселоны» (1:2) и «Хетафе» (2:3).

    Не сыграют: не смогут помочь своей команде в этой игре Карлос Дотор, Ренато Тапиа и Джозеф Айду, которые травмированы.

    Состояние команды: пока что сезон для коллектива из Виго проходит провально. Команда вылетела из Кубка и борется за выживание в чемпионате.

    Главной задачей «небесных» остается сохранение прописки в элите и если им это удастся сделать, то минимальная цель на сезон будет считаться выполненной.

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    Во время зимнего трансферного окна «Сельта» подписала Жаилсона, Хавьера Манкильо и Тадео Алленде, а вот рассталась только с Лаути и Агустином Марчесином.

    Статистика для ставок

    • «Реал» имеет серию из 21 матча без поражений в Примере

    • «Сельта» последний раз побеждала «Реал» в 2017 году — мадридцы выиграли 8 последних очных противостояний

    • «Реал» забивает в родных стенах на протяжении 13 побед подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.80, а победа «Сельты» — в 10.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.45.

    Прогноз: «Реал» намного сильнее соперника, находится в отличной форме и должен спокойно и уверенно забирать три очка.

    Прогноз: «Реал» в последнее время достаточно мало пропускает, а «Сельта» мало забивает, поэтому мадридцы вполне могут сохранить ворота на замке.

    Ставка: «Сельта» не забьет за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Сельта» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. «Реал» уверенно победит и не пропустит
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