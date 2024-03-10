В рамках 25-го тура чемпионата Франции 10 марта пройдет матч «Лилль» — «Ренн». Начало — 17:00 (мск). «Лилль» — «Ренн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» в нынешнем сезоне сражается за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Лилль» на один пункт отстает от монегасков. Зато обороняется команда отлично: лишь 20 пропущенных мячей.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Лилль» минимально переиграл «Реймс».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Причем в двух своих последних матчах «доги» победили. Более того, команда не пропустила ни разу.

Не сыграют: Иван Кавалейру, Адам Унас — травмированы.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лилль» выглядит весьма прилично. Две последние виктории это лишь подтвердили.

Матчи против «Ренн» для команды исторически складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Лилль» выиграл 2 раза при 3 паритетах.

При этом «Лилль» последний раз уступил бретонцам почти 5 лет назад. Да и мотивация запрыгнуть в тройку лидеров у команды огромная.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. На текущий момент команда пребывает на 8 строчке таблицы.

Причем «Ренн» на 4 очка отстает от идущего шестым «Ланса». Так что бретонцам нужно срочно прибавлять в плане результатов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Ренн» дома уступил «Лорьяну» (1:2).

Причем до того команда не проигрывала 4 матча кряду. Да и в полуфинал Кубка бретонцы прошли уверенно, обыграв «Ле Пюи» (3:1).

Бретонцы уже вылетели из еврокубков. Так что теперь можно полностью сконцентрироваться на внутренних соревнованиях.

Не сыграют: Энцо Ле Фе, Фабиан Ридер — травмированы. Десир Дуэ — дисквалифицирован.

Состояние команды: ныне «Ренн» смотрится очень симпатично. Бретонцы явно поборются за выход в еврокубки.

Да и с реализацией у команды все складывается достаточно позитивно. Игроки «Ренн» в 24 матчах забили 36 мячей.

А вот оборона команда слишком часто дает сбои. В 24 матчах Лиги 1 бретонцы пропустили уже 29 раз.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Ренн» уже ни раз демонстрировал умение добывать результат в сложных условиях.

Статистика для ставок

«Лилль» уже почти 5 лет не проигрывает бретонцам

«Лилль» в двух своих последних матчах не пропускал

в первом круге соперники разошлись миром (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.67, а победа оппонента — в скромные 3.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.04 и 1.90.

Прогноз: «Лилль» сейчас несется, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

«Ренн» на текущем отрезке крайне нестабилен, к тому же «доги» имеют отличный подбор атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Лилля» за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04