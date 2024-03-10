«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» в нынешнем сезоне сражается за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Лилль» на один пункт отстает от монегасков. Зато обороняется команда отлично: лишь 20 пропущенных мячей.
Лилль — Ренн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Лилль» минимально переиграл «Реймс».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Причем в двух своих последних матчах «доги» победили. Более того, команда не пропустила ни разу.
Не сыграют: Иван Кавалейру, Адам Унас — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лилль» выглядит весьма прилично. Две последние виктории это лишь подтвердили.
Матчи против «Ренн» для команды исторически складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Лилль» выиграл 2 раза при 3 паритетах.
При этом «Лилль» последний раз уступил бретонцам почти 5 лет назад. Да и мотивация запрыгнуть в тройку лидеров у команды огромная.
«Ренн»
Турнирное положение: «Ренн» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. На текущий момент команда пребывает на 8 строчке таблицы.
Причем «Ренн» на 4 очка отстает от идущего шестым «Ланса». Так что бретонцам нужно срочно прибавлять в плане результатов.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Ренн» дома уступил «Лорьяну» (1:2).
Причем до того команда не проигрывала 4 матча кряду. Да и в полуфинал Кубка бретонцы прошли уверенно, обыграв «Ле Пюи» (3:1).
Бретонцы уже вылетели из еврокубков. Так что теперь можно полностью сконцентрироваться на внутренних соревнованиях.
Не сыграют: Энцо Ле Фе, Фабиан Ридер — травмированы. Десир Дуэ — дисквалифицирован.
Состояние команды: ныне «Ренн» смотрится очень симпатично. Бретонцы явно поборются за выход в еврокубки.
Да и с реализацией у команды все складывается достаточно позитивно. Игроки «Ренн» в 24 матчах забили 36 мячей.
А вот оборона команда слишком часто дает сбои. В 24 матчах Лиги 1 бретонцы пропустили уже 29 раз.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Ренн» уже ни раз демонстрировал умение добывать результат в сложных условиях.
Статистика для ставок
- «Лилль» уже почти 5 лет не проигрывает бретонцам
- «Лилль» в двух своих последних матчах не пропускал
- в первом круге соперники разошлись миром (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.67, а победа оппонента — в скромные 3.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.04 и 1.90.
- 1.70Урал — Зенит: прогноз и ставка
- 2.28Бавария — Майнц: прогноз и ставка
- 1.85Манчестер Юнайтед — Эвертон: прогноз и ставка
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Прогноз: «Лилль» сейчас несется, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.
«Ренн» на текущем отрезке крайне нестабилен, к тому же «доги» имеют отличный подбор атакующих исполнителей.
Ставка: Победа «Лилля» за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.04