В рамках 25-го тура чемпионата Франции 9 марта пройдет матч «Ланс» — «Брест». Начало — 23:00 (мск). «Ланс» — «Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Ланс» отстает от лигочемпионского 3 места лишь на 3 очка. Да и вообще, плотность в таблице достаточно высокая.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три зачетных пункта. «Ланс» разгромил нестабильных лионцев (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» добыла всего одну победу. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

В трех последних матчах команда забила 7 мячей. Между тем, стабильности в игре команды не найдешь даже под микроскопом.

Не сыграют: Дейвье Машаду, Массадио Хайдара — травмированы.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ланс» не блещет результатами. Лишь последняя победа над «Лионом» стоит особняком.

Матчи против «Бреста» для команды исторически складываются довольно сложно. Из трех очных поединков «Ланс» выиграла и проиграла по 2 раза.

При этом «Ланс» уже больше года не обыгрывал соперника. Причем в первом круге команда уступила «Бресту» со счетом 2:3.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» в нынешнем сезоне является одним из открытий чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 2 строчке таблицы.

Причем «Брест» по числу побед (13) отстает только от лидера ПСЖ. Правда, отставание от парижан составляет 9 очков.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Брест» дома минимально справился с «Гавром».

Причем до того команда учинила разгром «Страсбургу» (3:0). А еще чуть раньше «Брест» переиграл крепкий «Марсель».

Вообще, «Брест» не проигрывал в 4 своих последних матчах. Причем в трех последних команда побеждала и не пропустила ни разу.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Брест» смотрится очень симпатично. За чемпионство команда, конечно, вряд ли поборется, но в итоговой тройке может оказаться.

Правда, с реализацией у команды все складывается не так позитивно. Игроки «Бреста» в 24 матчах забили всего лишь 35 мячей.

А вот оборона — настоящий бетон! Реже «Бреста» пропускает лишь «Ницца»: 18 и 17 пропущенных голов соответственно.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Брест» уже ни раз и не два демонстрировал умение добывать результат в сложных условиях.

Статистика для ставок

«Брест» не проигрывает уже 4 матча кряду, победив в трех последних

«Брест» не пропускал в трех своих последних матчах

Оборона «Бреста» вторая по надежности в лиге

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.25 и 1.75.

Прогноз: «Брест» ныне несется, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

«Ланс» на текущем отрезке крайне нестабилен, к тому же гости имеют весьма надежные тылы.

Ставка: Победа «Бреста» за 3.79.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25