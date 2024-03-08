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    Смогут ли «Айнтрахт» Брауншвейг и «Ганза» определить сильнейшего?

    «Айнтрахт» — «Ганза». Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Германии, 8 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Ганза»
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    «Айнтрахт» Брауншвейг
    «Айнтрахт» Брауншвейг — «Ганза». Матч пройдет в рамках 25-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало — 20:30 (мск) «Айнтрахт» — «Ганза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 08 Марта 2024 года
    Айнтрахт Б
  • Брауншвейг
    •  Айнтрахт Б 20:30 Ганза Ганза
  • Германия. Вторая Бундеслига
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    «Айнтрахт» Брауншвейг

    Турнирное положение: команда из Брауншвейга в этом сезоне борется за то, чтобы остаться во второй Бундеслиге.

    В настоящий момент «желто-синие» располагаются в зоне переходных матчей, на 16-м месте и имеют в своем активе 24 очка. Они только на один пункт отстают от спасительной зоны, поэтому вся борьба еще впереди.

    «Льды» смогли забить 23 мяча в ворота соперника и 37 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Айнтрахт» проиграл «Нюрнбергу» (1:2), а до этого сыграл вничью с «Гертой» (1:1).

    Перед этим же подопечные Даниэля Шернинга уступили «Санкт-Паули» (0:1), но победили «Карлсруэ» (2:0).

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    Также в этом году команда проиграла «Шальке» (0:1), но переиграла «Магдебург» (1:0) и «Хольштайн Киль» (2:1).

    Не сыграют: травмированными игроками команды являются Ян-Хедрик Маркс и Янник Бангшоу, а вот дисквалифицирован Хасан Куручай.

    Состояние команды: «Айнтрахт» не может чувствовать себя спокойно, поскольку борется за выживание, однако все еще в руках и ногах самих футболистов из Брауншвейга.

    Зимой команда смогла усилиться только Никласом Тауэром, Хампусом Финнделлем и Андерсоном-Лендой Лукоки, а вот покинули коллектив Брайан Берендт и Каан Калисканер.

    «Ганза»

    Турнирное положение: команда из Ростока также проводит плохой сезон и борется за сохранение прописки во второй по силе лиге Германии.

    Сейчас «моряки» имеют в своем активе только 22 очка и занимает 17-е, предпоследнее место в турнирной таблице. Они на три пункта отстают от спасительной зоны.

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    • «Синие» смогли только 22 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустили целый 41 раз.

    Последние матчи: в прошлых турах «Ганза» уступила «Кайзерслаутерну» (0:3) и «Фортуне» (0:2), а до этого сыграла вничью с «Гамбургом» (2:2) и «Оснабрюком» (0:0).

    Перед этим же подопечные Мерсада Селимбеговича проиграли «Ганноверу» (1:2), но смогли победить «Эльфсберг» (2:1).

    Не сыграют: травмированы Элиас Хофтманн, Лукас Шерфф и Александер Россипал.

    Состояние команды: в настоящий момент оценивать крайне сложно. «Ганза» мало выигрывает, продолжает борьбу за выживание и только если ей это удастся сделать, то можно будет немного спасти сезон.

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    Во время зимнего трансферного окна коллектив пополнили Юлиан Альбрехт, Лука Вольшлагер, Свейнн Гудьонсен, Марко Йоханссон и Константинос Стафилтидис, а вот ушли только Нильс Корбер и Серхат Гюлер.

    Статистика для ставок

    • «Ганза» выиграла 3 последних очных матча у «Айнтрахта»

    • «Айнтрахт» не может выиграть уже 3 матча, «Ганза» — 5

    • «Айнтрахт» дома не проигрывает уже 6 матчей, «Ганза» на выезде не побеждает в 6 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа «Ганзы» — в 4.50.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.77, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.

    Прогноз: «Айнтрахт» в последнее время хорошо выступает в родных стенах, а вот «Ганза» не может выиграть на выезде, поэтому логично будет предположить, что победу одержат хозяева поля.

    Ставка: победа «Айнтрахта» 1.75.

    Прогноз: результативность коллективов в этом сезоне оставляет желать лучшего, поэтому вряд ли они смогут пробить тотал и забить 3 мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.

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    Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Ганза» с коэффициентом 1.75. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Айнтрахт» Брауншвейг и «Ганза» определить сильнейшего?
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