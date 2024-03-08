«Айнтрахт» Брауншвейг — «Ганза». Матч пройдет в рамках 25-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало — 20:30 (мск) «Айнтрахт» — «Ганза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Айнтрахт» Брауншвейг

Турнирное положение: команда из Брауншвейга в этом сезоне борется за то, чтобы остаться во второй Бундеслиге.

В настоящий момент «желто-синие» располагаются в зоне переходных матчей, на 16-м месте и имеют в своем активе 24 очка. Они только на один пункт отстают от спасительной зоны, поэтому вся борьба еще впереди.

«Льды» смогли забить 23 мяча в ворота соперника и 37 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Айнтрахт» проиграл «Нюрнбергу» (1:2), а до этого сыграл вничью с «Гертой» (1:1).

Перед этим же подопечные Даниэля Шернинга уступили «Санкт-Паули» (0:1), но победили «Карлсруэ» (2:0).

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Также в этом году команда проиграла «Шальке» (0:1), но переиграла «Магдебург» (1:0) и «Хольштайн Киль» (2:1).

Не сыграют: травмированными игроками команды являются Ян-Хедрик Маркс и Янник Бангшоу, а вот дисквалифицирован Хасан Куручай.

Состояние команды: «Айнтрахт» не может чувствовать себя спокойно, поскольку борется за выживание, однако все еще в руках и ногах самих футболистов из Брауншвейга.

Зимой команда смогла усилиться только Никласом Тауэром, Хампусом Финнделлем и Андерсоном-Лендой Лукоки, а вот покинули коллектив Брайан Берендт и Каан Калисканер.

«Ганза»

Турнирное положение: команда из Ростока также проводит плохой сезон и борется за сохранение прописки во второй по силе лиге Германии.

Сейчас «моряки» имеют в своем активе только 22 очка и занимает 17-е, предпоследнее место в турнирной таблице. Они на три пункта отстают от спасительной зоны.

«Синие» смогли только 22 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустили целый 41 раз.

Последние матчи: в прошлых турах «Ганза» уступила «Кайзерслаутерну» (0:3) и «Фортуне» (0:2), а до этого сыграла вничью с «Гамбургом» (2:2) и «Оснабрюком» (0:0).

Перед этим же подопечные Мерсада Селимбеговича проиграли «Ганноверу» (1:2), но смогли победить «Эльфсберг» (2:1).

Не сыграют: травмированы Элиас Хофтманн, Лукас Шерфф и Александер Россипал.

Состояние команды: в настоящий момент оценивать крайне сложно. «Ганза» мало выигрывает, продолжает борьбу за выживание и только если ей это удастся сделать, то можно будет немного спасти сезон.

Во время зимнего трансферного окна коллектив пополнили Юлиан Альбрехт, Лука Вольшлагер, Свейнн Гудьонсен, Марко Йоханссон и Константинос Стафилтидис, а вот ушли только Нильс Корбер и Серхат Гюлер.

Статистика для ставок

«Ганза» выиграла 3 последних очных матча у «Айнтрахта»

«Айнтрахт» не может выиграть уже 3 матча, «Ганза» — 5

«Айнтрахт» дома не проигрывает уже 6 матчей, «Ганза» на выезде не побеждает в 6 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа «Ганзы» — в 4.50.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.77, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.

Прогноз: «Айнтрахт» в последнее время хорошо выступает в родных стенах, а вот «Ганза» не может выиграть на выезде, поэтому логично будет предположить, что победу одержат хозяева поля.

Ставка: победа «Айнтрахта» 1.75.

Прогноз: результативность коллективов в этом сезоне оставляет желать лучшего, поэтому вряд ли они смогут пробить тотал и забить 3 мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.