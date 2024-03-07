В рамках 24-го тура чемпионата Армении 7 марта пройдет матч «Ноа» — «Арарат». Начало — 17:00 (мск). «Ноа» — «Арарат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ноа»

Турнирное положение: «Ноа» в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. На данный момент команда находится на 2 месте в турнирной таблице.

При этом «Ноа» отстает от лидера «Пюника» всего на 3 очка. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Армении команда добыла три зачетных балла. «Ноа» уверенно расправился с «Алашкертом» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ноа» добыл 3 победы. При этом в этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота всего 1.

В двух своих последних поединках команда победила. Причем в них «Ноа» не пропустил в свои ворота ни разу.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда явно преуспевает. Учитывая проблемы «Пюника», «Ноа» явно способен побороться за чемпионский титул.

Матчи против «Арарата» для команды исторически складываются довольно успешно. Из 5 последних очных поединков «Ноа» выиграл трижды при двух коллизиях.

И уж совсем очевидно, что «Ноа» постарается продолжить свой победный путь. Да и в двух последних очных поединках команда обыгрывала «Арарат».

«Арарат»

Турнирное положение: Ереванцы в нынешнем сезоне являются крепким середняком лиги. На текущий момент команда пребывает на 6 строчке таблицы.

Причем гандикап от опасной зоны измеряется 11 зачетными пунктами. Впрочем, и до пьедестала команде ой как далеко.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Арарат» минимально расправился с «армейцами».

Причем эта виктория стала для ереванцев уже третьей к ряду. Более того, в этих поединках ворота «Арарата» оставались сухими.

Вообще, «Арарат» явно прибавил после зимней паузы. Причем в 5 матчах этого года ереванцы еще ни разу не пропустили!

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Арарат» явно способен поправить свои турнирные дела. Команда потенциально может подняться в топ-4.

Правда, с реализацией у команды пока не все так гладко. Забивают ереванцы в среднем один гол за матч.

Плюс ко всему, «Арарат» слишком часто проигрывает. В пассиве у ереванцев уже 11 поражений в нынешнем чемпионате.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Арарат» уж точно не даст себя в обиду в этой встрече.

Статистика для ставок

«Ноа» выиграл в 2 своих последних поединках

«Арарат» имеет действующую трехматчевую победную серию

«Арарат» в текущем календарном году еще не пропустил ни разу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.51, а победа оппонента — в скромные 3.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

Прогноз: Обе команды находятся на подъеме, а значит, будут максимально активны в атаке.

И те, и другие после зимней паузы исключительно побеждают, и явно постараются продолжить свои успешные серии.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.51