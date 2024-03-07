ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль Погба Звезда сборной и клубный провал. Противоречивая карьера Поля Погба «Манчестер Сити» и «Арсенал» продолжают погоню за «Ливерпулем»Чемпионская гонка в АПЛ: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ман Сити» могут подарить незабываемую битву за титул Килиан Мбаппе«Реал Сосьедад» — «ПСЖ» 1:2. Онлайн
  • 00:55
    • «ПСЖ» без проблем победил «Реал Сосьедад» и в ответном матче ЛЧ
    Все новости спорта

    Да будет голевое шоу!

    «Ноа» — «Арарат». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 7 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Ноа» — «Арарат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арарат»
    В рамках 24-го тура чемпионата Армении 7 марта пройдет матч «Ноа» — «Арарат». Начало — 17:00 (мск). «Ноа» — «Арарат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Армения. Высшая лига 07 Марта 2024 года
    Ноа
  • Ереван
    •  Ноа 17:00 Арарат Арарат
  • Ереван
    •

    «Ноа»

    Турнирное положение: «Ноа» в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. На данный момент команда находится на 2 месте в турнирной таблице.

    При этом «Ноа» отстает от лидера «Пюника» всего на 3 очка. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Армении команда добыла три зачетных балла. «Ноа» уверенно расправился с «Алашкертом» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ноа» добыл 3 победы. При этом в этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота всего 1.

    В двух своих последних поединках команда победила. Причем в них «Ноа» не пропустил в свои ворота ни разу.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда явно преуспевает. Учитывая проблемы «Пюника», «Ноа» явно способен побороться за чемпионский титул.

    Матчи против «Арарата» для команды исторически складываются довольно успешно. Из 5 последних очных поединков «Ноа» выиграл трижды при двух коллизиях.

    И уж совсем очевидно, что «Ноа» постарается продолжить свой победный путь. Да и в двух последних очных поединках команда обыгрывала «Арарат».

    «Арарат»

    Турнирное положение: Ереванцы в нынешнем сезоне являются крепким середняком лиги. На текущий момент команда пребывает на 6 строчке таблицы.

    Причем гандикап от опасной зоны измеряется 11 зачетными пунктами. Впрочем, и до пьедестала команде ой как далеко.

  • Звезда сборной и клубный провал. Противоречивая карьера Поля Погба
  • Француз должен был стать одним из величайших футболистов всех времен, но стал последним из игроков очень специфического типа
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Арарат» минимально расправился с «армейцами».

    Причем эта виктория стала для ереванцев уже третьей к ряду. Более того, в этих поединках ворота «Арарата» оставались сухими.

    Вообще, «Арарат» явно прибавил после зимней паузы. Причем в 5 матчах этого года ереванцы еще ни разу не пропустили!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Арарат» явно способен поправить свои турнирные дела. Команда потенциально может подняться в топ-4.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Правда, с реализацией у команды пока не все так гладко. Забивают ереванцы в среднем один гол за матч.

    Плюс ко всему, «Арарат» слишком часто проигрывает. В пассиве у ереванцев уже 11 поражений в нынешнем чемпионате.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Арарат» уж точно не даст себя в обиду в этой встрече.

    Статистика для ставок

    • «Ноа» выиграл в 2 своих последних поединках

    • «Арарат» имеет действующую трехматчевую победную серию

    • «Арарат» в текущем календарном году еще не пропустил ни разу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.51, а победа оппонента — в скромные 3.92.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

    Прогноз: Обе команды находятся на подъеме, а значит, будут максимально активны в атаке.

    И те, и другие после зимней паузы исключительно побеждают, и явно постараются продолжить свои успешные серии.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

    Ставка: Ничья за 3.51

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Кайсар — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атырау — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Тобол — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Раонич — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Андреева — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Блинкова — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Ноа» — «Арарат» с коэффициентом 2.11. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голевое шоу!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры