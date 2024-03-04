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    «Арсенал» уверенно победит и не пропустит

    «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 4 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»
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    «Арсенал»
    В рамках 27-го тура чемпионата Англии 4 марта пройдет матч «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Начало — в 23:00 (мск). «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Марта 2024 года

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: команда из Шеффилда является главным аутсайдером текущего сезона английской Премьер-лиги.

    В настоящий момент «Юнайтед» замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе 13 очков. «Клинкам» будет крайне тяжело остаться в элите.

    Шеффилд Юнайтед — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

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    «Красно-белые» забили только 22 мяча в этом сезоне, а пропустили в свои ворота целых 66 мячей.

    Последние матчи: в прошлом туре «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону» (0:1), а до этого крупно уступил «Брайтону» (0:5).

    Перед этим же подопечные Криса Уайлдера смогли победить «Лутон Таун» (3:1), но проиграли «Астон Вилле» (0:5) и «Кристал Пэласу» (2:3).

    Календарь и таблица АПЛ

    Также недавно команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Брайтону» (2:5).

    Не сыграют: из-за травм в этой игре не выйдут на поле Кэмерон Арчер, Джон Эган, Крис Бэшем, Анис Слимане, Дэниэл Джеббинсон, Макс Лоу и Рис Норрингтон-Дэвис, а вот по причине дисквалификации не сыграет Мэйсон Холгейт.

    Состояние команды: дела у коллектива из графства Саут-Йоркшир плачевны. Команда вылетела из Кубков, а отставание от спасительной зоны составляет 11 очков и отыграть их будет крайне сложно.

    Зимой «Шеффилд Юнайтед» взял некоторых игроков в аренду, среди которых Мэйсон Холгейт, Иво Грбич и Бен Бреретон. Также ряд не основных футболистов отправились по арендам.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «канониры» продолжают борьбу за чемпионский титул. Сейчас «оружейники» занимают третье место в турнирной таблице.

    «Арсенал» имеет в своем активе 58 очков. Он на пять пунктов отстает от лидирующего «Ливерпуля», но имеет игру в запасе.

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    • «Красные» 62 раза отправили мяч в сетку ворот оппонента, а в свои пропустили только 23.

    Последние матчи: в прошлых турах подопечные Микеля Артеты разгромили «Ньюкасл» (4:1), «Бернли» (5:0) и «Вест Хэм» (6:0), а до этого в родных стенах переиграли «Ливерпуль» (3:1).

    До этого также была гостевая победа над «Ноттингем Форест» (1:2) и домашняя над «Кристал Пэлас» (5:0).

    Также недавно команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Ливерпулю» (0:2), и проиграла в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» (0:1).

    Не сыграют: Александр Зинченко, Томас Парти, Такехиро Томиясу и Юрриен Тимбер находятся в лазарете команды и их участие в данной игре находится под большим вопросом.

    Состояние команды: этот сезон для «канониров» пока что можно называть удачным. «Арсенал» в борьбе за чемпионство и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, хоть и вылетел из английских Кубков.

    «Оружейники» вполне могут рассчитывать на трофей, хотя сделать это будет крайне непросто.

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    Зимой «Арсенал» никого не приобрел, но отдал некоторых игроков, которые не являлись основными, в аренды.

    Статистика для ставок

    • «Шеффилд Юнайтед» выиграл только 1 матч из последних 9 в АПЛ

    • «Арсенал» имеет серию из 6 подряд побед в АПЛ

    • «Шеффилд Юнайтед» не может выиграть у «Арсенала» на протяжении 5 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.40, а победа «Шеффилд Юнайтед» — в 16.00.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.45, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.80.

    Прогноз: «Арсенал» намного сильнее соперника и находится в потрясающей форме, о чем говорят последние поединки команды. «Канониры» должны уверенно побеждать, но немного все же перестрахуемся.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой-2 за 1,80.

    Прогноз: «Шеффилд Юнайтед» мало забивает, «Арсенал» мало пропускает, поэтому логичным будет поставить на то, что хозяева поля не забьют.

    Ставка: «Шеффилд Юнайтед» не забьют за 1,77.

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    Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 04.03.2024. Прогнозы на футбол. «Арсенал» уверенно победит и не пропустит
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