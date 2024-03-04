«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: команда из Шеффилда является главным аутсайдером текущего сезона английской Премьер-лиги.
В настоящий момент «Юнайтед» замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе 13 очков. «Клинкам» будет крайне тяжело остаться в элите.
Шеффилд Юнайтед — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
«Красно-белые» забили только 22 мяча в этом сезоне, а пропустили в свои ворота целых 66 мячей.
Последние матчи: в прошлом туре «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону» (0:1), а до этого крупно уступил «Брайтону» (0:5).
Перед этим же подопечные Криса Уайлдера смогли победить «Лутон Таун» (3:1), но проиграли «Астон Вилле» (0:5) и «Кристал Пэласу» (2:3).
Также недавно команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Брайтону» (2:5).
Не сыграют: из-за травм в этой игре не выйдут на поле Кэмерон Арчер, Джон Эган, Крис Бэшем, Анис Слимане, Дэниэл Джеббинсон, Макс Лоу и Рис Норрингтон-Дэвис, а вот по причине дисквалификации не сыграет Мэйсон Холгейт.
Состояние команды: дела у коллектива из графства Саут-Йоркшир плачевны. Команда вылетела из Кубков, а отставание от спасительной зоны составляет 11 очков и отыграть их будет крайне сложно.
Зимой «Шеффилд Юнайтед» взял некоторых игроков в аренду, среди которых Мэйсон Холгейт, Иво Грбич и Бен Бреретон. Также ряд не основных футболистов отправились по арендам.
«Арсенал»
Турнирное положение: «канониры» продолжают борьбу за чемпионский титул. Сейчас «оружейники» занимают третье место в турнирной таблице.
«Арсенал» имеет в своем активе 58 очков. Он на пять пунктов отстает от лидирующего «Ливерпуля», но имеет игру в запасе.
«Красные» 62 раза отправили мяч в сетку ворот оппонента, а в свои пропустили только 23.
Последние матчи: в прошлых турах подопечные Микеля Артеты разгромили «Ньюкасл» (4:1), «Бернли» (5:0) и «Вест Хэм» (6:0), а до этого в родных стенах переиграли «Ливерпуль» (3:1).
До этого также была гостевая победа над «Ноттингем Форест» (1:2) и домашняя над «Кристал Пэлас» (5:0).
Также недавно команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Ливерпулю» (0:2), и проиграла в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» (0:1).
Не сыграют: Александр Зинченко, Томас Парти, Такехиро Томиясу и Юрриен Тимбер находятся в лазарете команды и их участие в данной игре находится под большим вопросом.
Состояние команды: этот сезон для «канониров» пока что можно называть удачным. «Арсенал» в борьбе за чемпионство и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, хоть и вылетел из английских Кубков.
«Оружейники» вполне могут рассчитывать на трофей, хотя сделать это будет крайне непросто.
Зимой «Арсенал» никого не приобрел, но отдал некоторых игроков, которые не являлись основными, в аренды.
Статистика для ставок
- «Шеффилд Юнайтед» выиграл только 1 матч из последних 9 в АПЛ
- «Арсенал» имеет серию из 6 подряд побед в АПЛ
- «Шеффилд Юнайтед» не может выиграть у «Арсенала» на протяжении 5 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.40, а победа «Шеффилд Юнайтед» — в 16.00.
ТБ 2,5 оценивается только в 1.45, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.80.
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Прогноз: «Арсенал» намного сильнее соперника и находится в потрясающей форме, о чем говорят последние поединки команды. «Канониры» должны уверенно побеждать, но немного все же перестрахуемся.
Ставка: победа «Арсенала» с форой-2 за 1,80.
Прогноз: «Шеффилд Юнайтед» мало забивает, «Арсенал» мало пропускает, поэтому логичным будет поставить на то, что хозяева поля не забьют.
Ставка: «Шеффилд Юнайтед» не забьют за 1,77.