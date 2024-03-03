«Динамо» Москва — «Локомотив» Москва. Матч пройдет в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги 3 марта, начало — 16:30 (мск) «Динамо» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: после первой части сезона подопечные Марцела Лички идут на третьем месте в таблице РПЛ с 32 очками и еще не выбыли из чемпионской гонки, отставание от «Краснодара» составляет всего 6 очков.

Последние матчи: «бело-голубые» провели целую серию матчей в зимнее межсезонье. Перед стартом второй части РПЛ соперником «Динамо» стал ЦСКА, который был обыгран со счетом 2:1.

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До этого было поражение от «Балтики» (0:3), разгром «Крыльев Советов» (5:1) и ничья с ними же (1:1).

Календарь и таблица РПЛ

Не сыграют: травмированы два молодых защитника Кутицкий и Бессмертный, но вряд ли это серьезные потери для «бело-голубых».

Состояние команды: Марцел Личка получил возможность спокойно довести свое видение футбола для большинства футболистов «Динамо», этой возможности у него было по ходу сезона, так как он работал в жестком цейтноте.

Сейчас «бело-голубые» выглядят довольно сбалансированно , а многочисленные легионеры адаптировались к РПЛ. Состав зимой не претерпел изменений.

«Локомотив»

Турнирное положение: команда Михаила Галактионова на четвертом месте в таблице РПЛ с 31 очков и совсем немного уступает московскому «Динамо», с которым сразится в 19-м туре.

Последние матчи: на сборах «Локомотив» смотрелся довольно мощно. В последней игре перед возобновлением чемпионата был уверенно обыгран «Ростов» со счетом 3:1.

Ранее были победы над «Ашхабадом» (3:0), «Алтын-Асыром» (2:0), «Урарту» (2:1).

Не сыграют: дисквалифирован крайний защитник Максим Ненахов, остальные футболисты готовятся к матчу.

Состояние команды: за время зимнего межсезонья «Локомотив» пополнил сильный защитник Жерсино Ньямси, который должен стать лидером обороны.

Также был куплен высокий нападающий Хамулич, но вряд ли у него получится вытеснить из состава Дзюбу. Из основных футболистов никто команду не покинул.

Статистика для ставок

В матче первого круга команды неожиданно завершили встречу со счетом 0:0

В прошлом сезоне они обменялись гостевыми победами. Сначала было сильнее «Динамо» — 3:1, а затем «Локомотив» — 4:2

По числу забитых мячей команды одни из лучших в РПЛ, также стоит отметить, что они пропускают в среднем более одного гола за игру и часто допускают глупые ошибки в обороне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» дают 2,30, а на «Локомотив» — 3,10. Ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал больше 2,5 идет за 1,75, а тотал меньше 2,5 можно забрать за 2,20.

Прогноз: у обоих клубов очень мощная по меркам РПЛ средняя линия и нападение, они играют в атаку, с высоким прессингом, поэтому от них стоит ждать голов. Также стоит отметить, что оборона и вратари часто допускают глупые ляпы в безобидной ситуации.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,75.

Прогноз: в качестве более рискового варианта можно рассмотреть победу «Динамо», команда показывает более сбалансированный футбол, чем «железнодорожники».

Ставка: победа «Динамо» за 2,30.