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    «Динамо» — «Локомотив». Ставка (к. 1,75) и прогноз на чемпионат России 3 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Локомотив»
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    «Динамо» Москва — «Локомотив» Москва. Матч пройдет в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги 3 марта, начало — 16:30 (мск) «Динамо» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Марта 2024 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 16:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Динамо»

    Турнирное положение: после первой части сезона подопечные Марцела Лички идут на третьем месте в таблице РПЛ с 32 очками и еще не выбыли из чемпионской гонки, отставание от «Краснодара» составляет всего 6 очков.

    Последние матчи: «бело-голубые» провели целую серию матчей в зимнее межсезонье. Перед стартом второй части РПЛ соперником «Динамо» стал ЦСКА, который был обыгран со счетом 2:1.

    Динамо — Локомотив: коэффициенты букмекеров

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    До этого было поражение от «Балтики» (0:3), разгром «Крыльев Советов» (5:1) и ничья с ними же (1:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    Не сыграют: травмированы два молодых защитника Кутицкий и Бессмертный, но вряд ли это серьезные потери для «бело-голубых».

    Состояние команды: Марцел Личка получил возможность спокойно довести свое видение футбола для большинства футболистов «Динамо», этой возможности у него было по ходу сезона, так как он работал в жестком цейтноте.

    Сейчас «бело-голубые» выглядят довольно сбалансированно, а многочисленные легионеры адаптировались к РПЛ. Состав зимой не претерпел изменений.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: команда Михаила Галактионова на четвертом месте в таблице РПЛ с 31 очков и совсем немного уступает московскому «Динамо», с которым сразится в 19-м туре.

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  • 12/02/2024

    • Последние матчи: на сборах «Локомотив» смотрелся довольно мощно. В последней игре перед возобновлением чемпионата был уверенно обыгран «Ростов» со счетом 3:1.

    Ранее были победы над «Ашхабадом» (3:0), «Алтын-Асыром» (2:0), «Урарту» (2:1).

    Не сыграют: дисквалифирован крайний защитник Максим Ненахов, остальные футболисты готовятся к матчу.

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    Состояние команды: за время зимнего межсезонья «Локомотив» пополнил сильный защитник Жерсино Ньямси, который должен стать лидером обороны.

    Также был куплен высокий нападающий Хамулич, но вряд ли у него получится вытеснить из состава Дзюбу. Из основных футболистов никто команду не покинул.

    Статистика для ставок

    • В матче первого круга команды неожиданно завершили встречу со счетом 0:0

    • В прошлом сезоне они обменялись гостевыми победами. Сначала было сильнее «Динамо» — 3:1, а затем «Локомотив» — 4:2

    • По числу забитых мячей команды одни из лучших в РПЛ, также стоит отметить, что они пропускают в среднем более одного гола за игру и часто допускают глупые ошибки в обороне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» дают 2,30, а на «Локомотив» — 3,10. Ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал больше 2,5 идет за 1,75, а тотал меньше 2,5 можно забрать за 2,20.

    Прогноз: у обоих клубов очень мощная по меркам РПЛ средняя линия и нападение, они играют в атаку, с высоким прессингом, поэтому от них стоит ждать голов. Также стоит отметить, что оборона и вратари часто допускают глупые ляпы в безобидной ситуации.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,75.

    Прогноз: в качестве более рискового варианта можно рассмотреть победу «Динамо», команда показывает более сбалансированный футбол, чем «железнодорожники».

    Ставка: победа «Динамо» за 2,30.

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    Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» с коэффициентом 1.75. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. Московское дерби получится ярким и результативным
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