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    «Тоттенхэм» впервые в сезоне сыграет вничью на своем поле?

    «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Англии 2 марта 2024 года

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    Сон Хын Мин
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 2 марта, начало — в 18:00 мск. «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Марта 2024 года

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» занимает пятое место, имея в своем активе 47 очков — на пять меньше, чем у «Астон Виллы», которая сейчас на четвертой строчке. При этом у лондонского клуба есть еще игра в запасе.

    Последние матчи: свой предыдущий матч «Тоттенхэм» провел еще 17 февраля, когда уступил на своем поле «Вулверхэмптону» (1:2). Этот результат, безусловно, стал большим разочарованием и может стать «шапорам» путевки в Лигу чемпионов.

    Тоттенхэм — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

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    Но паниковать пока нет смысла, поскольку перед этим «Тоттенхэм» выдал солидный отрезок, в течение которого регулярно набирал очки.

    Перед неудачной встречей с «волками» команда Энджа Постекоглу проиграла лишь один из девяти матчей в рамках АПЛ. На этом отрезке у нее шесть побед.

    Не сыграют: Манор Соломон, Педро Порро и Райан Сессеньон. Кроме того, пока нет точно информации, успеет ли к ближайшей игре восстановиться Дестини Удоджи.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Тоттенхэм» почти в каждом матче демонстрирует бодрый футбол, в этом плане команда Постекоглу действительно удивляет — никто не ожидал, что после под руководством австралийца «шпоры» будут играть столь смело. Но ошибок по-прежнему очень много, летом клубу придется как-то решать проблемы в обороне.

    Но также стоит отметить, что «Тоттенхэм» очень хорош на своем поле. В 13-ти домашних матчах у него девять побед и 26 забитых мячей (в среднем два гола за игру).

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» находится на 13-й строчке, набрав в 26 турах лишь 28 очков.

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    • Последние матчи: в прошлом туре лондонский клуб разгромил на своем поле «Бернли» — 3:0. Для «Кристал Пэлас» это был первый матч под руководством Оливера Гласнера.

    Австриец заменил на посту главного тренера легендарного Роя Ходжсона, которого уволили после поражений от «Брайтона» и «Челси».

    Любопытно, что Ходжсону сообщили об увольнении в день игры с «Эвертоном», которая в итоге завершилась вничью.

    Не сыграют: Шейк Дукуре, Майкл Олисе и Марк Гехи.

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    Состояние команды: судя по предыдущему матчу с «Бернли», команда хорошо приняла Гласнера. Очевидно, что это сотрудничество может оказаться очень плодотворным. Все-таки надо не забывать, что именно Гласнер привел франкфуртский «Айнтрахт» к победе в Лиге Европы. В общем, в эмоциональном плане «Пэлас» сейчас на подъеме.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» в этом сезоне АПЛ еще ни разу не играл вничью на своем поле

    • «Тоттенхэм» выиграл последние семь домашних матчей во всех соревнованиях против «Кристал Пэлас»

    • В последних восьми матчах АПЛ с участием «Тоттенхэма» прошла ставка на тотал больше 2,5

    • Безвыигрышная гостевая серия «Кристал Пэлас» в АПЛ составляет уже семь матчей (четыре поражения и три ничьи)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Кристал Пэлас» — за 6.40

    Прогноз: есть подозрение, что два лондонских клуба устроят эпичную «перестрелку». Команда Гласнера, который явно не фанат осторожного футбола, может стать серьезной проблемой для не самой надежной обороны «Тоттенхэма». Несмотря на то, что «шпоры», как правило, успешно играют против «Пэлас», здесь есть смысл рассмотреть ставки на голы.

    Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.95.

    Прогноз: «Тоттенхэм», скорее всего, с первой минуты понесется в атаку, поэтому логично предположить, что у хозяев будет много угловых.

    Ставка: тотал угловых «Тоттенхэма» больше 6,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» впервые в сезоне сыграет вничью на своем поле?
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