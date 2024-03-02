«Ливерпуль» сыграет на выезде против «Ноттингем Форест» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 2 марта, начало — в 18:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» занимает 17-е место, набрав в 26 турах лишь 24 очка. Отрыв от зоны вылета составляет лишь четыре очка.

Последние матчи: ранее на этой неделе «лесники» проиграли на своем поле «Манчестер Юнайтед» (0:1) и вылетели из Кубка Англии. «Красные дьяволы» забили единственный гол за несколько минут до финального свистка.

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За несколько дней до этого «Ноттингем Форест» потерпел гостевое поражение от «Астон Виллы» (2:4).

В феврале команда Нуну Эшпириту Санту провела в АПЛ четыре матча, в которых набрала четыре очка. «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Борнмутом» и одержала победу над «Вест Хэмом».

Не сыграют: Крис Вуд, Нуну Тавареш, Ола Айна, Вилли Боли и Ибрагим Сангаре.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: после смены главного тренера стало чуть лучше, это факт. Видно, что команде нравится играть под руководством Санту, но проблем пока хватает. Самая главная — игра в обороне. «Ноттингем Форест» ни разу не пропускал только в одном из 15-ти последних матчей в чемпионате Англии.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» находится на первой строчке, имея в своем активе 60 очков.

Конкуренты буквально дышат в спину: отрыв от «Манчестер Сити» составляет одно очко, а от «Арсенала» — два.

Последние матчи: в минувшее воскресенье «Ливерпуль» одержал почти героическую победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги. «Красные» переиграли лондонских звезд, по сути, вторым составом.

Через несколько дней «Ливерпуль» повторил фокус: «мерсисайдцы» разбил на «Энфилде» «Саутгемптон» (3:0) в Кубке Англии. В этом матче тоже зажигала молодежь, которая еще не так давно занималась в клубной академии. Автором дубля стал 18-летний нападающий Джейден Дэннс. Еще один гол забил Льюис Кумас, ему тоже 18.

Несмотря на серьезные кадровые проблемы, «Ливерпуль» выиграл семь из восьми последних матчей. Неприятным исключением стала лишь гостевая встреча с «Арсеналом» (1:3) в начале февраля.

Не сыграют: Жоэль Матип, Диогу Жота, Трент Александер-Арнольд, Алиссон, Кертис Джонс и Тьяго Алькантара. Возможно, успеют восстановиться к ближайшему матчу Дарвин Нуньес, Мохамед Салах, Ватару Эндо и Доминик Собослаи.

Состояние команды: в эмоциональном плане точно всё хорошо, Клопп в очередной раз доказал, что умеет творить настоящие чудеса даже в самой сложной ситуации. А сейчас он не может рассчитывать на половину ключевых исполнителей, и это колоссальная проблема в контексте борьбы за титул АПЛ. Остается только надеяться, что хотя бы несколько человек из тех, кто пока в лазарете, смогут сыграть в Ноттингеме.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» проиграл шесть из восьми последних матчей на своем поле в рамках АПЛ

В последних семи матчах «Ливерпуля» в АПЛ прошла ставка на тотал больше 2,5

«Ливерпуль» забил не менее трех мячей в шести из семи предыдущих матчей в АПЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Ноттингем Форест» в этом матче можно поставить за 5.55, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Ливерпуля» — за 1.54.

Прогноз: в первом круге «Ливерпуль» спокойно обыграл «лесников» на «Энфилде» — 3:0. Несмотря на существенный проблемы с составом, мы все-таки считаем, что Клопп снова что-то придумает и его команда сохранит лидерство.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2,5 за 2.02.

Прогноз: «Ноттингем Форест» почти всегда забивает дома, и предстоящий матч вряд ли станет исключением.

Ставка: «Ноттингем Форест» забьет во втором тайме за 2.03.