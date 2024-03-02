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    «Бохум» продлит успешную домашнюю серию?

    «Бохум» — «Лейпциг». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Лейпциг»
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    «Бохум»
    2 марта в 24-м туре немецкой первой Бундеслиги «Бохум» в родных стенах сразится с «РБ Лейпциг». Начало игры — в 17:30 по мск. «Бохум» — «Лейпциг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Марта 2024 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 17:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Бохум»

    Турнирное положение: С 25 набранными очками дружина Томаса Леча находится на 15 месте и на семь пунктов опережает красную зону.

    «Бохум» в текущем первенстве выиграл пять встреч из 23 проведенных, десять раз сыграл вничью и восемь игр проиграл, разница мячей — 28:46.

    Бохум — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре «несгибаемые» были разгромлены в Менхенгладбахе «Боруссией» со счетом 2:5, а игровым днем ранее они на своем поле сенсационно смогли обыграть саму мюнхенскую «Баварию» 3:2.

    Не сыграют: Эрхан Машович и Мануэль Риманн дисквалифицированы, Кристофер Антви-Аджей, Патрик Остерхаге и Тим Оэрманн травмированы.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: После перерыва «Бохум» успел провести семь встреч чемпионата, в которых дважды уступил и каждый раз в гостях, три поединка свел вничью и добился двух викторий, в том числе одолев «Баварию». И во всех этих поединках «сине-белые» неизменно забивали.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: В таблице немецкого чемпионата подопечные Марко Розе с 40 баллами идут пятыми, но от четвертой лигачемпиновской строки отстают всего на пункт.

    «РБ Лейпциг» отпраздновал в данном первенстве 12 викторий, семь раз уступал и четыре поединка завершил миром, забил 49 мячей при 30 пропущенных.

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    • Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата «быки» уступили в Мюнхене «Баварии» со счетом 1:2, а туром ранее они на своей арене одолели глдбахскую «Боруссию» со счетом 2:0.

    Не сыграют: Лукас Клостерманн пребывает в лазарете, а Ксавер Шлагер будет отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: «РБ Лейпциг» после перерыва провел восемь встреч в различных турнирах и победить смог только в двух из них и оба раза на своем поле. Также в этот период «красно-белые» расписали одну мировую и потерпели аж пять поражений. И в двух матчах данного отрезка они не забивали.

    Статистика для ставок

    • «Бохум» дома не уступает уже на протяжении восьми матчей подряд, выиграв четыре из них

    • У «РБ Лейпциг» в гостях во всех турнирах только одна победа за прошедшие семь встреч при четырех фиаско

    • Три из пяти последних очных игр этих клубов остались за «РБ Лейпциг» и раз в этот период выиграл «Бохум»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Бохума» букмекеры дают коэффициент 4.83. Ничья оценена в 4.45, а победа «РБ Лейпциг» оценена в 1.72.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.59 и 2.44 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии ставим на непроигрыш «Бохума», ведь в родных стенах он уже давно не знает горечи поражений, а вот «быки» в гостях совсем не радуют своих фанатов.

    Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.26.

    Прогноз: И также от данного поединка стоит ждать результативного исхода, потому что данные команды отличаются неплохой реализацией и редко когда уходят с поля без голов.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.91.

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    Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Лейпциг» с коэффициентом 2.26. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. «Бохум» продлит успешную домашнюю серию?
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