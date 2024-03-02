«Бохум»
Турнирное положение: С 25 набранными очками дружина Томаса Леча находится на 15 месте и на семь пунктов опережает красную зону.
«Бохум» в текущем первенстве выиграл пять встреч из 23 проведенных, десять раз сыграл вничью и восемь игр проиграл, разница мячей — 28:46.
Бохум — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре «несгибаемые» были разгромлены в Менхенгладбахе «Боруссией» со счетом 2:5, а игровым днем ранее они на своем поле сенсационно смогли обыграть саму мюнхенскую «Баварию» 3:2.
Не сыграют: Эрхан Машович и Мануэль Риманн дисквалифицированы, Кристофер Антви-Аджей, Патрик Остерхаге и Тим Оэрманн травмированы.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: После перерыва «Бохум» успел провести семь встреч чемпионата, в которых дважды уступил и каждый раз в гостях, три поединка свел вничью и добился двух викторий, в том числе одолев «Баварию». И во всех этих поединках «сине-белые» неизменно забивали.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: В таблице немецкого чемпионата подопечные Марко Розе с 40 баллами идут пятыми, но от четвертой лигачемпиновской строки отстают всего на пункт.
«РБ Лейпциг» отпраздновал в данном первенстве 12 викторий, семь раз уступал и четыре поединка завершил миром, забил 49 мячей при 30 пропущенных.
Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата «быки» уступили в Мюнхене «Баварии» со счетом 1:2, а туром ранее они на своей арене одолели глдбахскую «Боруссию» со счетом 2:0.
Не сыграют: Лукас Клостерманн пребывает в лазарете, а Ксавер Шлагер будет отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: «РБ Лейпциг» после перерыва провел восемь встреч в различных турнирах и победить смог только в двух из них и оба раза на своем поле. Также в этот период «красно-белые» расписали одну мировую и потерпели аж пять поражений. И в двух матчах данного отрезка они не забивали.
Статистика для ставок
- «Бохум» дома не уступает уже на протяжении восьми матчей подряд, выиграв четыре из них
- У «РБ Лейпциг» в гостях во всех турнирах только одна победа за прошедшие семь встреч при четырех фиаско
- Три из пяти последних очных игр этих клубов остались за «РБ Лейпциг» и раз в этот период выиграл «Бохум»
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Бохума» букмекеры дают коэффициент 4.83. Ничья оценена в 4.45, а победа «РБ Лейпциг» оценена в 1.72.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.59 и 2.44 соответственно.
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Прогноз: В этом противостоянии ставим на непроигрыш «Бохума», ведь в родных стенах он уже давно не знает горечи поражений, а вот «быки» в гостях совсем не радуют своих фанатов.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.26.
Прогноз: И также от данного поединка стоит ждать результативного исхода, потому что данные команды отличаются неплохой реализацией и редко когда уходят с поля без голов.
Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.91.