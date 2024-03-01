В рамках 24-го тура французской Лиги 1 1 марта пройдет матч «Монако» — «ПСЖ». Начало — 23:00 (мск). «Монако» — «ПСЖ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: в настоящий момент «красно-белые» расположились на третьем месте в турнирной таблице. В активе команды 41 очко. Она только на два пункта отстает от второй «Ниццы», но на тринадцать — от лидирующего «ПСЖ».

«Монегаски» за 23 проведенные встречи 44 раза поразили ворота соперника и 34 раза пропустил в свои.

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Также команда из одноименного княжества вылетела из Кубка Франции, сенсационно среди недели уступив по пенальти скромному «Руану».

Последние матчи: в прошлом туре «Монако» на выезде переиграло «Ланс» (3:2), а до этого дома уступило «Тулузе» (1:2).

Перед этим же коллектив из Монако в гостях также победил «Ниццу» (3:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Два ничейных результата были зафиксированы ранее — с «Гавром» (1:1) и «Марселем» (2:2).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Кайо Энрике, Вандерсон, Исмаил Якобс и Брель Эмболо. Они все не смогут выйти на поле в этой игре.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Монако» провалилось и стало лишь шестым в турнирной таблице. В этом чемпионате команде этого будет мало и ей однозначно нужно попадать в зону Лиги чемпионов.

Несмотря на отсутствие еврокубков, подопечные Ади Хюттера только иногда показывают классную игру, в которой потрясающе выглядит россиянин Александр Головин .

Зимой в стан «Монако» пришел только Тило Керер, а вот в другие команды отправились сразу шесть игроков, которые не были основными.

«ПСЖ»

Турнирное положение: парижане, как и всегда, являются однозначными фаворитами в борьбе за золотые медали. В настоящий момент «красно-синие» располагаются на первой позиции в турнирной таблице.

В активе команды из Парижа 45 пунктов. Парижский коллектив на 11 баллов опережает второй «Брест» и на 13 — третье «Монако».

Команда из столицы Франции смогла 54 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустила всего 19 мячей.

Последние матчи: столичная команда в прошлом туры сыграла вничью с «Ренном» (1:1), а а до этого «ПСЖ» справился с «Нантом» (2:0), «Лиллем» (3:1) и «Страсбургом» (2:1).

Перед этим подопечные Луиса Энрике потеряли очки в противостоянии с «Брестом» (2:2).

Также между этими матчами «ПСЖ» смог пробиться в четвертьфинал Кубка Франции, переиграв «Брест» (3:1), а также выиграл у «Реал Сосьедада» (2:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Не сыграют: травмированными игроками команды являются Преснел Кимпембе, Рико, Милан Шкриньяр и Лейвин Курзава, которые не смогут выйти на поле в этой игре.

Состояние команды: «ПСЖ» можно досрочно отдавать золотые медали. Помимо этого, команда продолжает борьбу в Кубке страны и Лиге чемпионов. Пока что сезон для парижан складывается идеально .

Зимой парижане пополнились Лукасом Бералдо и Габриэлем Москардо, а также отпустили Уго Экитике, Ноа Лемину и Чера Ндура.

Статистика для ставок

«ПСЖ» не проигрывает на протяжении 19 матчей во всех турнирах

«Монако» на своем поле не смог выиграть 4 последних матча

«ПСЖ» выиграл последние 5 матчей на выезде во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 4.00, а победа «Монако» — в 3.25.

ТБ 2,5 оценивается в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.45.

Прогноз: обе команды любят атакующий и результативный футбол, поэтому логичным будет предположить, что они смогут забить четыре мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25 .

Прогноз: если говорить о шансах на победу, то у «ПСЖ» их больше, поскольку парижане сильнее. «Монако» в последнее время плохо играет в родных стенах, поэтому победа гостей выглядит логичной.

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.02.