ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тодд Боэли От плохого к худшему. Увольнение Тухеля и еще 15 главных ошибок Тодда Боэли в «Челси» Антуан Гризманн«Атлетик» — «Атлетико». Онлайн Умар НурмагомедовИнтригующий бой Розенстрайка и Газиева, возвращение Умара Нурмагомедова. Анонс карда UFC Vegas 87
    Все новости спорта

    Ждем много голов

    «Монако» — «ПСЖ». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 1 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Монако Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Монако» — «ПСЖ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
    В рамках 24-го тура французской Лиги 1 1 марта пройдет матч «Монако» — «ПСЖ». Начало — 23:00 (мск). «Монако» — «ПСЖ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 01 Марта 2024 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: в настоящий момент «красно-белые» расположились на третьем месте в турнирной таблице. В активе команды 41 очко. Она только на два пункта отстает от второй «Ниццы», но на тринадцать — от лидирующего «ПСЖ».

    «Монегаски» за 23 проведенные встречи 44 раза поразили ворота соперника и 34 раза пропустил в свои.

    Монако — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.304.002.08Бонус$9500
    •

    Также команда из одноименного княжества вылетела из Кубка Франции, сенсационно среди недели уступив по пенальти скромному «Руану».

    Последние матчи: в прошлом туре «Монако» на выезде переиграло «Ланс» (3:2), а до этого дома уступило «Тулузе» (1:2).

    Перед этим же коллектив из Монако в гостях также победил «Ниццу» (3:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Два ничейных результата были зафиксированы ранее — с «Гавром» (1:1) и «Марселем» (2:2).

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Кайо Энрике, Вандерсон, Исмаил Якобс и Брель Эмболо. Они все не смогут выйти на поле в этой игре.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Монако» провалилось и стало лишь шестым в турнирной таблице. В этом чемпионате команде этого будет мало и ей однозначно нужно попадать в зону Лиги чемпионов.

    Несмотря на отсутствие еврокубков, подопечные Ади Хюттера только иногда показывают классную игру, в которой потрясающе выглядит россиянин Александр Головин.

    Зимой в стан «Монако» пришел только Тило Керер, а вот в другие команды отправились сразу шесть игроков, которые не были основными.

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: парижане, как и всегда, являются однозначными фаворитами в борьбе за золотые медали. В настоящий момент «красно-синие» располагаются на первой позиции в турнирной таблице.

    В активе команды из Парижа 45 пунктов. Парижский коллектив на 11 баллов опережает второй «Брест» и на 13 — третье «Монако».

  • Трансферный дайджест. 20-26 февраля
  • Жиру еще пошумит в Европе, Осимхен наконец-то сменит клуб, а «Байер» сохранит своих лидеров
  • 26/02/2024

    • Команда из столицы Франции смогла 54 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустила всего 19 мячей.

    Последние матчи: столичная команда в прошлом туры сыграла вничью с «Ренном» (1:1), а а до этого «ПСЖ» справился с «Нантом» (2:0), «Лиллем» (3:1) и «Страсбургом» (2:1).

    Перед этим подопечные Луиса Энрике потеряли очки в противостоянии с «Брестом» (2:2).

    Также между этими матчами «ПСЖ» смог пробиться в четвертьфинал Кубка Франции, переиграв «Брест» (3:1), а также выиграл у «Реал Сосьедада» (2:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Не сыграют: травмированными игроками команды являются Преснел Кимпембе, Рико, Милан Шкриньяр и Лейвин Курзава, которые не смогут выйти на поле в этой игре.

    Состояние команды: «ПСЖ» можно досрочно отдавать золотые медали. Помимо этого, команда продолжает борьбу в Кубке страны и Лиге чемпионов. Пока что сезон для парижан складывается идеально.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Зимой парижане пополнились Лукасом Бералдо и Габриэлем Москардо, а также отпустили Уго Экитике, Ноа Лемину и Чера Ндура.

    Статистика для ставок

    • «ПСЖ» не проигрывает на протяжении 19 матчей во всех турнирах

    • «Монако» на своем поле не смог выиграть 4 последних матча

    • «ПСЖ» выиграл последние 5 матчей на выезде во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 4.00, а победа «Монако» — в 3.25.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.45.

    Прогноз: обе команды любят атакующий и результативный футбол, поэтому логичным будет предположить, что они смогут забить четыре мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.

    Прогноз: если говорить о шансах на победу, то у «ПСЖ» их больше, поскольку парижане сильнее. «Монако» в последнее время плохо играет в родных стенах, поэтому победа гостей выглядит логичной.

    Ставка: победа «ПСЖ» за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Корда — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Вахда — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Анортосис — Арис Лимасол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Блинкова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Монако» — «ПСЖ» с коэффициентом 2.25. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на футбол. Ждем много голов
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры