«Монако»
Турнирное положение: в настоящий момент «красно-белые» расположились на третьем месте в турнирной таблице. В активе команды 41 очко. Она только на два пункта отстает от второй «Ниццы», но на тринадцать — от лидирующего «ПСЖ».
«Монегаски» за 23 проведенные встречи 44 раза поразили ворота соперника и 34 раза пропустил в свои.
Монако — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Также команда из одноименного княжества вылетела из Кубка Франции, сенсационно среди недели уступив по пенальти скромному «Руану».
Последние матчи: в прошлом туре «Монако» на выезде переиграло «Ланс» (3:2), а до этого дома уступило «Тулузе» (1:2).
Перед этим же коллектив из Монако в гостях также победил «Ниццу» (3:2).
Два ничейных результата были зафиксированы ранее — с «Гавром» (1:1) и «Марселем» (2:2).
Не сыграют: в лазарете команды находятся Кайо Энрике, Вандерсон, Исмаил Якобс и Брель Эмболо. Они все не смогут выйти на поле в этой игре.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Монако» провалилось и стало лишь шестым в турнирной таблице. В этом чемпионате команде этого будет мало и ей однозначно нужно попадать в зону Лиги чемпионов.
Несмотря на отсутствие еврокубков, подопечные Ади Хюттера только иногда показывают классную игру, в которой
Зимой в стан «Монако» пришел только Тило Керер, а вот в другие команды отправились сразу шесть игроков, которые не были основными.
«ПСЖ»
Турнирное положение: парижане, как и всегда, являются однозначными фаворитами в борьбе за золотые медали. В настоящий момент «красно-синие» располагаются на первой позиции в турнирной таблице.
В активе команды из Парижа 45 пунктов. Парижский коллектив на 11 баллов опережает второй «Брест» и на 13 — третье «Монако».
Команда из столицы Франции смогла 54 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустила всего 19 мячей.
Последние матчи: столичная команда в прошлом туры сыграла вничью с «Ренном» (1:1), а а до этого «ПСЖ» справился с «Нантом» (2:0), «Лиллем» (3:1) и «Страсбургом» (2:1).
Перед этим подопечные Луиса Энрике потеряли очки в противостоянии с «Брестом» (2:2).
Также между этими матчами «ПСЖ» смог пробиться в четвертьфинал Кубка Франции, переиграв «Брест» (3:1), а также выиграл у «Реал Сосьедада» (2:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
Не сыграют: травмированными игроками команды являются Преснел Кимпембе, Рико, Милан Шкриньяр и Лейвин Курзава, которые не смогут выйти на поле в этой игре.
Состояние команды: «ПСЖ» можно досрочно отдавать золотые медали. Помимо этого, команда продолжает борьбу в Кубке страны и Лиге чемпионов. Пока что
Зимой парижане пополнились Лукасом Бералдо и Габриэлем Москардо, а также отпустили Уго Экитике, Ноа Лемину и Чера Ндура.
Статистика для ставок
- «ПСЖ» не проигрывает на протяжении 19 матчей во всех турнирах
- «Монако» на своем поле не смог выиграть 4 последних матча
- «ПСЖ» выиграл последние 5 матчей на выезде во всех турнирах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 4.00, а победа «Монако» — в 3.25.
ТБ 2,5 оценивается в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.45.
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Прогноз: обе команды любят атакующий и результативный футбол, поэтому логичным будет предположить, что они смогут забить четыре мяча на двоих.
Прогноз: если говорить о шансах на победу, то у «ПСЖ» их больше, поскольку парижане сильнее. «Монако» в последнее время плохо играет в родных стенах, поэтому победа гостей выглядит логичной.
Ставка: победа «ПСЖ» за 2.02.