27 февраля в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» в родных стенах сыграет против «Мальорки». Начало игры — в 23:30 по мск. «Реал Сосьедад» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Путь к полуфиналу: В 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну» (2:0), а в четвертьфинале команда одолела «Сельту» (2:1). Оба матча «бело-голубые» играли на чужом поле.

К тому же, «Реал Сосьедад» уже встречался с «Мальоркой» в 1-м матче полуфинала и не смог обыграть соперника. Матч закончился со счетом 0:0.

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Последние матчи: В прошедшем туре Примеры «Реал Сосьедад» проиграл на своем поле «Вильярреалу» (1:3). К тому же, команда проиграла ПСЖ в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

За последние 5 матчей «Реал Сосьедад» выиграл лишь однажды, 3 раза проиграл и 1 раз сыграл вничью. За этот период «бело-голубые» забили всего 3 гола при 7-и пропущенных.

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Не сыграют: Мартин Меркеланс, Айхен Муньос, Альваро Одриосола, Микель Оярбсабаль, Карлос Фернандес (у всех травмы).

Состояние команды: «Реал Сосьедад» потерял уверенность в своих силах за последнее время, но предстоящий матч очень важен для команды, ведь слишком много сил потрачено на то, чтобы добраться до полуфинала Кубка Испании.

Одна из главных проблем «Реал Сосьедада» — плохая реализация моментов. В нынешнем сезоне «бело-голубые» слишком мало забивают, но при этом довольно неплохо действует в обороне, хотя есть ошибки.

Стоит отметить, что «Реал Сосьедад» 18-го февраля вновь встречался с «Мальоркой», но уже в рамках Примеры. В том матче «бело-голубые» обыграли своего соперника (2:1), забив по голу в каждом тайме.

«Мальорка»

Путь к полуфиналу: В 1/8 финала Кубка Испании «Мальорка» одолела «Тенерифе» (1:0), а в четвертьфинале обыграла «Жирону» (3:2). Команда едва не упустила победу в 1/4 финала.

Дело в том, что «Мальорка» забила 3 быстрых гола в 1-м тайме, но во 2-м отрезке «Жирона» едва не перевернула ход встречи. Стоит отметить, что «Мальорка» грамотно довела поединок до победы.

Последние матчи: На самом деле, «Мальорка» проводит не самый удачный сезон, но в Кубке Испании пока все хорошо. В последнем туре команда сыграла вничью с «Алавесом» (1:1), а матчем ранее проиграла «Реал Сосьедаду» (1:2).

За последние 5 матчей во всех турнирах «Мальорка» выиграла только «Райо Вальекано» (2:1), а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот период команда забила 4 гола при 8-и пропущенных.

Не сыграет: Пабло Маффео (травма колена).

Состояние команды: «Мальорка» пытается играть надежно на своей половине поля, но не всегда это выходит. К тому же, в атаке у команды есть проблемы.

В последних 5-и очных встречах между «Реал Сосьедадом» и «Мальоркой» «красные» ни разу не одержали победу, но дважды сумели сыграть вничью. Сможет ли команда вновь преподнести сопернику сюрприз? На чужом поле это будет сделать гораздо труднее.

Статистика для ставок

В 3-х из 5-и очных встреч эти команды не пробивали тотал 2.5 больше

«Реал Сосьедад» не одержал ни одной победы в последних 5-и домашних матчах

В последних 5-и встречах на чужом поле «Мальорка» проиграла только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.55, а победа «Мальорки» — в 6.70.

ТБ 2.5 оценивается в 2.60, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.50.

Прогноз: Обе команды не слишком результативно выступают в последних очных встречах.

Ставка: Тотал 0.5 меньше в 1-м тайме за 2.30.

Прогноз: Можно предположить, что «Мальорке» вновь не удастся поразить ворота соперника.

Ставка: Индивидуальный тотал «Мальорки» 0.5 меньше за 1.70.