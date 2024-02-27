ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ливерпуль»Мерсисайдские дети посрамили миллионеров из «Челси». Гол Ван Дейка принес «Ливерпулю» Кубок лиги Роналдо «Кукурузные хлопья» Гарначо и «парик на роботе» Холанна: десять худших стрижек в футболе Браим Диас«Реал» — «Севилья» 1:0. Онлайн
  • 01:00
    • Гол Модрича принес «Реалу» победу в матче с «Севильей»
  • 00:43
    • «Милан» и «Аталанта» поделили очки
  • 21:59
    • «Интер» на чужом поле разгромил «Лечче»
  • 20:46
    • «Ливерпуль» переиграл «Челси» и стал победителем Кубка английской лиги
  • 20:04
    • Массимилиано Аллегри установил исторический рекорд Серии А
  • 19:37
    • «Динамо» выиграло Кубок Континента
  • 18:57
    • «Наполи» не смог обыграть «Кальяри» в матче Серии А
    Все новости спорта

    «Реал Сосьедад» не упустит победу в полуфинале Кубка Испании

    «Реал Сосьедад» — «Мальорка». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 27 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на Мальорку
    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Мальорка»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал Сосьедад»
    27 февраля в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» в родных стенах сыграет против «Мальорки». Начало игры — в 23:30 по мск. «Реал Сосьедад» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 27 Февраля 2024 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:30 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •

    «Реал Сосьедад»

    Путь к полуфиналу: В 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну» (2:0), а в четвертьфинале команда одолела «Сельту» (2:1). Оба матча «бело-голубые» играли на чужом поле.

    К тому же, «Реал Сосьедад» уже встречался с «Мальоркой» в 1-м матче полуфинала и не смог обыграть соперника. Матч закончился со счетом 0:0.

    Реал Сосьедад — Мальорка: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.603.556.70Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В прошедшем туре Примеры «Реал Сосьедад» проиграл на своем поле «Вильярреалу» (1:3). К тому же, команда проиграла ПСЖ в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    За последние 5 матчей «Реал Сосьедад» выиграл лишь однажды, 3 раза проиграл и 1 раз сыграл вничью. За этот период «бело-голубые» забили всего 3 гола при 7-и пропущенных.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Мартин Меркеланс, Айхен Муньос, Альваро Одриосола, Микель Оярбсабаль, Карлос Фернандес (у всех травмы).

    Состояние команды: «Реал Сосьедад» потерял уверенность в своих силах за последнее время, но предстоящий матч очень важен для команды, ведь слишком много сил потрачено на то, чтобы добраться до полуфинала Кубка Испании.

    Одна из главных проблем «Реал Сосьедада» — плохая реализация моментов. В нынешнем сезоне «бело-голубые» слишком мало забивают, но при этом довольно неплохо действует в обороне, хотя есть ошибки.

    Стоит отметить, что «Реал Сосьедад» 18-го февраля вновь встречался с «Мальоркой», но уже в рамках Примеры. В том матче «бело-голубые» обыграли своего соперника (2:1), забив по голу в каждом тайме.

    «Мальорка»

    Путь к полуфиналу: В 1/8 финала Кубка Испании «Мальорка» одолела «Тенерифе» (1:0), а в четвертьфинале обыграла «Жирону» (3:2). Команда едва не упустила победу в 1/4 финала.

    Дело в том, что «Мальорка» забила 3 быстрых гола в 1-м тайме, но во 2-м отрезке «Жирона» едва не перевернула ход встречи. Стоит отметить, что «Мальорка» грамотно довела поединок до победы.

  • Ла Лига. «Жирона» не воспользовалась осечкой «Реала»
  • Итоги 25-го тура чемпионата Испании по футболу
  • 20/02/2024

    • Последние матчи: На самом деле, «Мальорка» проводит не самый удачный сезон, но в Кубке Испании пока все хорошо. В последнем туре команда сыграла вничью с «Алавесом» (1:1), а матчем ранее проиграла «Реал Сосьедаду» (1:2).

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Мальорка» выиграла только «Райо Вальекано» (2:1), а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот период команда забила 4 гола при 8-и пропущенных.

    Не сыграет: Пабло Маффео (травма колена).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: «Мальорка» пытается играть надежно на своей половине поля, но не всегда это выходит. К тому же, в атаке у команды есть проблемы.

    В последних 5-и очных встречах между «Реал Сосьедадом» и «Мальоркой» «красные» ни разу не одержали победу, но дважды сумели сыграть вничью. Сможет ли команда вновь преподнести сопернику сюрприз? На чужом поле это будет сделать гораздо труднее.

    Статистика для ставок

    • В 3-х из 5-и очных встреч эти команды не пробивали тотал 2.5 больше

    • «Реал Сосьедад» не одержал ни одной победы в последних 5-и домашних матчах

    • В последних 5-и встречах на чужом поле «Мальорка» проиграла только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.55, а победа «Мальорки» — в 6.70.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    ТБ 2.5 оценивается в 2.60, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.50.

    Прогноз: Обе команды не слишком результативно выступают в последних очных встречах.

    Ставка: Тотал 0.5 меньше в 1-м тайме за 2.30.

    Прогноз: Можно предположить, что «Мальорке» вновь не удастся поразить ворота соперника.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Мальорки» 0.5 меньше за 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Портленд — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Котов — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Заря — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Александрия — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Шаповалов — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Металлург — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Чжан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал Сосьедад» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 27.02.2024. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» не упустит победу в полуфинале Кубка Испании
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры