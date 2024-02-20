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    Ла Лига. «Жирона» не воспользовалась осечкой «Реала»

    Итоги 25-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Лейпциг» — «Реал» Мадрид. 1/8 финала Лиги чемпионов
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    «Лейпциг» — «Реал» Мадрид. 1/8 финала Лиги чемпионов
    «Реал» потерял очки, но увеличил преимущество над «Жироной» до 6 очков. «Барселона» подтянулась к лидерам Примеры, ещё одна успешная игра и каталонцы смогут вернуть себе 2 место в турнирной таблице.

    Изменения в турнирной таблице

    После матчей 25 тура произошло всего одно изменение в турнирной таблице. На 6 место Ла Лиги поднялся «Реал Сосьедад», сан-себастьянцы обошли в чемпионате «Бетис».

    Преимущество «Реала»

    Мадридский «Реал» увеличил преимущество над «Жироной» до 6 очков, хотя «галактикос» потеряли очки в минувшем туре испанского чемпионата.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Королевский клуб упустил победу в гостевом матче против «Райо Вальекано» (1:1). На 3-й минуте Хоселу вывел «Реал» вперёд, а на 27-й минуте мадридский клуб пропустил от Рауля де Томаса, который реализовал пенальти. Таким образом «сливочные» набрали 62 очка.

    Неудача «Жироны» и амбиции «Барселоны»

    На 2 месте идёт «Жирона», у которой в активе 56 пунктов. Клуб проиграл во втором матче подряд, в рамках 25-го тура испанского первенства «Жирона» уступила «Атлетику» из Бильбао (2:3).

    Роберт Левандовский, игрок «Барселоны»
    globallookpress.com

    Следом в турнирной таблице расположилась «Барселона», которая набрала 54 балла. В последнем матче Ла Лиги «сине-гранатовые» на выезде переиграли «Сельту» (2:1). Дублем в матче отметился Роберт Левандовский, который забил на 45-й и 97-й минутах поединка.

    Еврокубковая зона

    Лигочемпионскую четвёрку замыкает «Атлетико», который завоевал 3 очка, разгромив на своём поле «Лас-Пальмас» (5:0). В составе «матрасников» по 2 мяча на свой счёт записали Маркос Льоренте и Анхель Корреа. Окончательный счет в поединке установил Мемфис Депай, забив на 87-й минуте. В итоге «Атлетико» из Мадрида набрал 51 очко.

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    • Пятое лигоевропейское место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Атлетик», который выиграл у «Жироны» и аккумулировал 49 баллов.

    На шестое еврокубковое место, которая дает путевку в Лигу конференций, вернулся «Реал Сосьедад». «Сан-себастьянцы» выиграли у «Мальорки» (2:1) и заработали 40 пунктов.

    Тур № 26

    Матчи следующего игрового дня пройдут с 23 по 26 февраля.

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    Лидер Примеры «Реал» на своем поле сыграет против «Севильи»: игра состоится в воскресенье, 25 февраля. Днем ранее, 24 февраля «Барселона» сразится с «Хетафе».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Вторая команда чемпионата Испании «Жирона» примет «Райо Вальекано» — матч запланирован на понедельник, 26 февраля.

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