В пятницу, 23 февраля, в 34-м туре английского Чемпионшипа «Ковентри» в родных стенах сыграет против «Престон Норд Энда». Начало игры — в 22:45 по мск. «Ковентри» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Ковентри» занимает седьмое место таблицы Чемпионшипа. В его активе 51 забитый мяч, в пассиве — 37 пропущенных.

Команда всего на три балла отстает от зоны плей-офф за путевку в английскую Премьер-лигу — шестой позиции.

Последние матчи: в предыдущем туре хозяева взяли максимум очков. В матче против «Сток Сити» (1:0), они выиграли с минимальным счетом.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Торп, Сакамото, Аллен, Шиф — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 17 последних матчах во всех турнирах «Ковентри» потерпел лишь одно поражение при 10 победах и шести ничьих.

Такая форма позволяет клубу всерьез претендовать на выход в элитный английский дивизион благодаря попаданию в зону плей-офф.

Хаджи Райт — лучший бомбардир команды с 10 голами в активе.

«Престон»

Турнирное положение: По итогам 33 матча второго дивизиона «Престон» занимает девятое место с 49 очками и разницей мячей 44-52.

Команда на пять очков отстает от зоны плей-офф за право выйти в АПЛ и на два — от нынешнего соперника, поэтому в случае победы его обойдет.

Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потеряли очки. Клуб сыграл вничью с «Блэкберном» (2:2), уступая по ходу игры 0:2.

В четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив одержал три победы, так что у него отличная форма.

Не сыграют: Бест, Поттс, Холмс — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Престон» не знает поражений при трех победах и двух ничьих.

Такая форма также позволяет клубу всерьез претендовать на выход в элитный английский дивизион посредством участия в плей-офф.

Уилл Кин — главная атакующая сила «Престона» с 11 голами в активе.

Статистика для ставок

в 11 из 12 последних матчей «Ковентри» забивали оба соперника

в пяти из шести последних матчей «Ковентри» было забито больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Престон» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.95, победа «Престона» — в 4.70.

Коэффициенты матча Ковентри Сити — Престон Норт Энд 1X2Новым игрокам 1.703.854.80Бонус$9500

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

Прогноз: в пяти последних матчах гости не проиграли. В этой серии они трижды победили и дважды сыграли вничью.

В свою очередь, в четырех из семи последних матчей хозяева не выиграли.

Ставка: «Престон» не проиграет за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не уступят хозяевам при тотал больше 1,5 голов, ведь в пяти последних их матчах был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Престон» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.90