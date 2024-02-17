В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги 17 февраля пройдет матч «Хайденхайм» — «Байера». Начало — 17:30 (мск). «Хайденхайм» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Команда только-только зашла в Бундеслигу и с 1-го же сезона «Хайденхайм» выдает неплохой сезон занимая 9-е место в таблице с 27-ю баллами в копилке.

Стоит отметить, что у «Хайденхайма» есть все шанс зацепиться за зону еврокубков в нынешнем сезоне. Команда отстает от необходимой 6-й строчки на 5 баллов.

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Последние матчи: В прошедшем туре «Хайденхайм» одержал победу над «Вердером» (2:1). Команда забила 2 гола уже к 18-й минуте, удержав преимущество до конца встречи.

Все прогнозы на Бундеслигу

За последние 5 матчей «Хайденхайм» не проиграл ни одного матча, однажды победил и 4 раза сыграл вничью. За этот период команда забила 5 голов при 4-и пропущенных.

Не сыграют: Томас Келлер, Элидон Куэнай и Марнон Буш.

Состояние команды: «Хайденхайм» проведет отличный, почти феноменальный сезон. Команда продолжает вести борьбу за еврокубки в нынешнем сезоне, но «Байер» слишком хорош.

Предстоящий соперник команда Хаби Алонсо выиграла очень важный матч и приблизилась к победе в Бундеслиге. Шансов на победу «Хайденхайма» — минимальны.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» как никогда близок к победе в чемпионате Германии, занимая 1-ю строчку в лиге и опережая 2-ю позицию на 5 баллов («Бавария»).

Стоит отметить, что «Байер» очень внимательна на своей половине поля, пропустив всего 14 голов за 21 встречу сезона. Да даже в матче с «Баварией» команда Хаби Алонсо не пропустила ни одного гола.

Последние матчи: Напомним, что «Байер» — единственная команда среди топ-5 лиг Европы, которая еще не проиграла ни одного матча в сезоне — удивильное достижение.

В последних 3-х матчах Бундеслиги «Байер» пристально обращал внимание на свои ворота, не позволив сопернику ничего сделать в атаке. Были повержены «Бавария» (3:0), «Дартштадт» (2:0), а также нулевая ничья с «Боруссией» М (0:0).

Не сыграют: Артур, Виктор Бонифаце и Эсекиэль Паласиос (у всех травмы).

Состояние команды: Хаби Алонсо смог найти ключ к успехам команды в нынешнем сезоне. Интересно, что «Байер», по сути, практически невозможно обыграть.

Тем не менее, команда все еще может оступиться, несколько поражений и 1-е место у «Баварии», но «Байер» играет внимательно каждую игру. Сможет ли «Хайденхайм» одолеть подопечных Алонсо? Учитывая, что хозяева будут выступать против леверкузенцев, которые практически не потеряли очков на чужом поле, получить заветные очки будет очень сложно.

Статистика для ставок

В последних 3-х встречах в Бундеслиге «Байер» не пропустил ни одного гола за игру

В 3-х из 5-и последних матчах «Хайденхайм» закончил встречу с удинаковыми счетами 1:1.

В 4-х из 5-и последних матча «Байер» забивал минимум 2 гола за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.50, а победа хозяев — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды начнут делать результат с 1-го тайма.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.18.

Прогноз: Смотря на то, как «Байер» разобрался с «Баварией» нет никаких сомнений в убедительной победе подопечных Хаби Алонсо в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Байера» с форой (-1.5) за 1.95.