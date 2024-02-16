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    Выстоит ли «Лечче» против «Торино»?

    «Торино» — «Лечче». Ставка (к. 2.35) и прогноз на чемпионат Италии на 16 февраля 2024 года

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    «Торино» — фаворит матча
    «Торино» — «Лечче». Матч пройдет в рамках 25-го тура итальянской Серии А, начало — 21:00 (мск) «Торино» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Февраля 2024 года
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    «Торино»

    Турнирное положение: «Торино» занимает 10-е место. В ее активе 21 забитый мяч, в пассиве — 20 пропущенных.

    Команда отстает от зоны еврокубков, четвертой позиции на девять очков. Так что ей нужно стабильно побеждать, чтобы сохранить шансы хотя бы на Лигу конференций.

    Коэффициенты матча Торино — Лечче

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    Последние матчи: в предыдущем туре хозяева сыграли вничью 1:1 с «Сассуоло» на выезде. Любопытно, что оба мяча были забиты еще до 10-й минуты игры.

    На сегодня у клуба беспроигрышная серия в пять поединков, которые пришлись на итальянское первенство.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Рикардо Родригес, Буонджорно, Линетти, Пеллегри, Шурс. Дисквалифицирован — Тамезе.

    Состояние команды: в 10 последних матчах хозяева потерпели только одно поражение, при четырех победах и пяти ничьих.

    Такая игры и результаты не сулят клубу хорошие шансы как минимум попасть в еврокубки, а как максимум — в Лигу чемпионов, ведь четвертая «Аталанта» располагается выше на 11 очков.

    Лучшим бомбардиром хозяев остается Сапата, который забил в Серии А семь мячей. Он не входит в топ-10 списка бомбардиров Серии А в сезоне 2023/2024.

    «Лечче»

    Турнирное положение: По итогам 24 матчей Серии А «Лечче» занимает 13-е место с 24 очками и разницей мячей 24-37.

    Команда на пять очков опережает зону вылета — 18-ю позицию. Клуб, очевидно, не имеет право на потерю очков, чтобы спастись.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел разгромное поражение. Гости пропустили от «Болоньи» пять «сухих» мячей.

    Эта неудача стала четвертой в пяти последних матчах при одной победе. Коллектив явно переживает кризис.

    Не сыграют: Банда, Корфицен, Дермаку — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

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    • Состояние команды: в последних восьми поединках во всех турнирах «Лечче» потерпел шесть поражений при одной победе и одной ничьей.

    Такие результаты всерьез беспокоят болельщиков, ведь слишком много поражений приближают клуб к зоне вылета.

    Никола Крстович — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Италии с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Лечче» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Торино» сыграл вничью

    • в четырех последних матчах «Лечче» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.50, победа «Лечче» — в 5.40.

    ТБ 2,5 считается более вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

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    Прогноз: в четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов. «Лечче» в этих играх пропускал минимум два гола. На выезде оборона южан вряд ли покажет себя надежнее, чем в данных матчах.

    «Торино» же будет мотивирован улучшить свои еврокубковые притязания, принимая кризисного соперника на своем поле.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, поскольку в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: ничья за 3.50

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    «Торино» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на футбол. Выстоит ли «Лечче» против «Торино»?
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