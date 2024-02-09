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    «Леванте» — «Леганес». Прогноз и ставка (к. 2.23) на футбол 9 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Леганес»
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    «Леганес»
    «Леванте» на своем поле сыграет против «Леганеса» в 25-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 9 февраля, начнется в 22:30 по мск. «Леванте» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 09 Февраля 2024 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 22:30 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Леванте»

    «Леванте» после 25 игр в текущем чемпионате второй испанской лиги с 37 зачетными пунктами находится на девятой строчке и от зоны плей-офф отстает на три очка.

    Клуб из Валенсии в прошлом туре на выезде потерпел фиаско от «Эспаньола» со счетом 1:2. И этой неудачей он прервал свою 7-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата.

    Коэффициенты матча Леванте — Леганес

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    В этот удачный для себя период «Леванте» три поединка выиграл и четыре завершил мировыми исходами. И в пяти этих встречах сыграла ставка обе забьют.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «лягушки» в текущем чемпионате выиграли шесть игр из 12 проведенных, четыре поединка они еще завершили миром и дважды уступали.

    «Леганес»

    Коллектив из пригорода Мадрида сейчас является лидером Сегунды. Он набрал 46 пунктов в 25 проведенных встречах и на четыре балла опережает вторую позицию.

    В прошлом туре первенства «огурцы» на своем поле расписали ничью с «Вальядолидом» 0:0, а ранее они на выезде потерпели минимальное фиаско от «Овьедо» со счетом 0:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    И этим проигрышем «Леганес» прервал свою 6-матчевую беспроигрышную серию. Сперва в этом отрезке они расписал четыре мировых результата подряд, а затем поочередно обыграл на выезде 3:2 «Андорру» и дома 2:0 «Бургос».

    В гостях в этом чемпионате «Леганес» смог выиграть шесть встреч из 12 проведенных при четырех проигрышах и двух мировых результатах.

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    В первом круге «Леганес» дома выиграл у «Леванте» 2:1. Перед этим же три из четырех очных игр остались за «лягушками» и раз была ничья. И в четырех случаях данного периода забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.28, победа «Леганеса» — 3.55, ничья — 3.02.

    Сейчас также прогнозируем, что отличиться смогут обе стороны и лидер прервет свою сухую серию.

    И еще в этой игре рекомендуем ставить на мировой исход.

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    «Леванте» — «Леганес»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на футбол. Лидер прервет свою сухую серию?
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