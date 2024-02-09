«Леванте» на своем поле сыграет против «Леганеса» в 25-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 9 февраля, начнется в 22:30 по мск. «Леванте» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» после 25 игр в текущем чемпионате второй испанской лиги с 37 зачетными пунктами находится на девятой строчке и от зоны плей-офф отстает на три очка.

Клуб из Валенсии в прошлом туре на выезде потерпел фиаско от «Эспаньола» со счетом 1:2. И этой неудачей он прервал свою 7-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата.

Коэффициенты матча Леванте — Леганес 1X2Новым игрокам 2.172.904.00Бонус$9500

В этот удачный для себя период «Леванте» три поединка выиграл и четыре завершил мировыми исходами. И в пяти этих встречах сыграла ставка обе забьют.

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В родных стенах «лягушки» в текущем чемпионате выиграли шесть игр из 12 проведенных, четыре поединка они еще завершили миром и дважды уступали.

«Леганес»

Коллектив из пригорода Мадрида сейчас является лидером Сегунды. Он набрал 46 пунктов в 25 проведенных встречах и на четыре балла опережает вторую позицию.

В прошлом туре первенства «огурцы» на своем поле расписали ничью с «Вальядолидом» 0:0, а ранее они на выезде потерпели минимальное фиаско от «Овьедо» со счетом 0:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

И этим проигрышем «Леганес» прервал свою 6-матчевую беспроигрышную серию. Сперва в этом отрезке они расписал четыре мировых результата подряд, а затем поочередно обыграл на выезде 3:2 «Андорру» и дома 2:0 «Бургос».

В гостях в этом чемпионате «Леганес» смог выиграть шесть встреч из 12 проведенных при четырех проигрышах и двух мировых результатах.

В первом круге «Леганес» дома выиграл у «Леванте» 2:1. Перед этим же три из четырех очных игр остались за «лягушками» и раз была ничья. И в четырех случаях данного периода забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.28, победа «Леганеса» — 3.55, ничья — 3.02.

Сейчас также прогнозируем, что отличиться смогут обе стороны и лидер прервет свою сухую серию.

И еще в этой игре рекомендуем ставить на мировой исход.