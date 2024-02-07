ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Амур» в матче с «Сибирью»Убедительный отрезок СКА, упущенный шанс «Авангарда», важнейшие результаты «Амура» Юрген Клопп«Ливерпуль» ждет крах. 10 тренерских рокировок, доказывающих, что преемник Клоппа обречен Чемпион мира Эсекиэль Паласиос летом может перебраться из «Байера» в АПЛТрансферный дайджест. 30 января — 5 февраля
  • 10:16
    • «Рейнджерс» выиграли у «Колорадо», «Айлендерс» победили «Торонто»
  • 00:55
    • Хет-трик Фодена принес победу «Манчестер Сити» над «Брентфордом»
  • 00:38
    • «Рома» не оставила шансов «Кальяри»
  • 01:02
    • «Райо Вальекано» уступил дома «Севилье»
    Все новости спорта

    «Суперорлы» сразу полетят в атаку

    Нигерия — ЮАР. Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 7 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2023 Прогнозы на сборную Нигерии Прогнозы на сборную ЮАР Календарь Кубка Африки
    Прогноз и ставки на Нигерия — ЮАР
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Осимхен
    Нигерия сыграет на своем поле с ЮАР в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 20:00 мск. Нигерия — ЮАР: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Кубок Африки-2023. Полуфинал 07 Февраля 2024 года
    Нигерия
  • Абуджа
    •  Нигерия 20:00 ЮАР ЮАР
  • Кейптаун Претория
    •

    Нигерия

    «Суперорлы» считаются одними из фаворитов турнира. В своей группе команда финишировала на 2 месте, набрав 7 очков в трех турах.

    Сильнейшим звеном нигерийцев является оборона. В пяти матчах турнира она дала результативный сбой лишь однажды.

    В своем предыдущем поединке «суперорлы» добыли викторию. Нигерия минимально переиграла ангольцев.

    Прогнозы на Кубок Африки

    А вот до того нигерийцы переиграли сильную сборную Камеруна (2:0). Блистает на турнире Адемола Лукман, забивший уже 3 мяча.

    В этой встрече команда явно будет активно атаковать. Нигерийцы сильнее соперника, и намерены пробраться в финал.

    ЮАР

    Эта команда не столь уверенно пробилась в плей-офф Кубка африканских наций. Пробраться в 1/8 финала сборная ЮАР сумела с 4 очками в активе.

    А вот с атакой у южноафриканцев относительный порядок. В пяти матчах они отличились семью точными выстрелами.

  • Судьба Мбаппе и Осимхена, перестройка «Баварии» и новый заход саудитов. Нас ждет эпичное лето
  • Летнее трансферное окно 2024 года обещает быть увлекательным
  • 04/02/2024

    • Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. В серии пенальти сборная ЮАР прошла Кабо-Верде.

    А вот до того команда переиграла одного из фаворитов турнира сборную Марокко (2:0). Так что южноафриканцам уж точно палец в рот не клади.

    Очевидно, что номинальные гости будут пытаться найти свои шансы в контратаках. К тому же у команды довольно-таки надежные тылы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Нигерии предлагают — 1.64.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию ЮАР дают — 6.35, ничья оценена — в 3.58.

    Нигерийцы выглядят предпочтительнее, и уж точно будут агрессивно атаковать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа Нигерии в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Самсунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Эрзинджанспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Иордания — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.68
  • Прогноз на матч Шабаб Аль-Ахли — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Неа Саламина — Арис Лимасол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бандырмаспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сошо — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нигерия — ЮАР: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 07.02.2024. Прогнозы на футбол. «Суперорлы» сразу полетят в атаку
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры