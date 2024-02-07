Нигерия сыграет на своем поле с ЮАР в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 20:00 мск. Нигерия — ЮАР: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Нигерия

«Суперорлы» считаются одними из фаворитов турнира. В своей группе команда финишировала на 2 месте, набрав 7 очков в трех турах.

Сильнейшим звеном нигерийцев является оборона. В пяти матчах турнира она дала результативный сбой лишь однажды.

В своем предыдущем поединке «суперорлы» добыли викторию. Нигерия минимально переиграла ангольцев.

Прогнозы на Кубок Африки

А вот до того нигерийцы переиграли сильную сборную Камеруна (2:0). Блистает на турнире Адемола Лукман, забивший уже 3 мяча.

В этой встрече команда явно будет активно атаковать. Нигерийцы сильнее соперника, и намерены пробраться в финал.

ЮАР

Эта команда не столь уверенно пробилась в плей-офф Кубка африканских наций. Пробраться в 1/8 финала сборная ЮАР сумела с 4 очками в активе.

А вот с атакой у южноафриканцев относительный порядок. В пяти матчах они отличились семью точными выстрелами.

Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. В серии пенальти сборная ЮАР прошла Кабо-Верде.

А вот до того команда переиграла одного из фаворитов турнира сборную Марокко (2:0). Так что южноафриканцам уж точно палец в рот не клади.

Очевидно, что номинальные гости будут пытаться найти свои шансы в контратаках. К тому же у команды довольно-таки надежные тылы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Нигерии предлагают — 1.64.

На викторию ЮАР дают — 6.35, ничья оценена — в 3.58.

Нигерийцы выглядят предпочтительнее, и уж точно будут агрессивно атаковать с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа Нигерии в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.57.