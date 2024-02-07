«Майнц» — «Унион Берлин». Матч пройдет в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 20:30 (мск) «Майнц» — «Унион Берлин»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Майнц»

«Майнц» по итогам 19-ти матчей занимает 17-ю строчку в зоне вылета с отставанием в шесть очков от безопасной 15-й позиции.

Команда уже не выступает в Кубке Германии, где проиграла во втором раунде турнира. Обидчиком клуба с разгромным результатом стали земляки нынешнего соперника из «Герты» (0:3).

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В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, «Карнавальщики» потерпели поражение. На своем поле они уступили «Вердеру» (0:1), пропустив один безответный мяч.

Все прогнозы на Бундеслигу

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в девять поединков во всех турнирах при четырех поражениях и пяти ничьих, так что у хозяев откровенно плохая форма.

«Унион Берлин»

«Унион Берлин» по итогам 19-ти туров занимает 15-ю строчку с отрывом в два очка от зоны плей-офф за выживание и шесть — от зоны вылета.

Команда также уже не выступает в Кубке Германии, где потерпела поражение еще во втором раунде от дортмундской «Штутгарта» (0:1) на выезде.

В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб потерпел поражение. На чужом поле клуб уступил «РБ Лейпциг» (0:2), пропустив два безответных мяча.

В четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Германии, коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей явно не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Майнц», коэффициент на победу которого равен 2,12. Успех «Унион Берлин» оценивается в 3,60, ничья — в 3,30.

В семи последних матчах хозяев хотя бы один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,85.

Еще один вариант ставки — «Унион Берлин» выиграет за 3,60, ведь в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли.