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    Отдалится ли «Унион Берлин» от зоны вылета?

    «Майнц» — «Унион Берлин». Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Германии на 7 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Унион Берлин»
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    «Унион Берлин» занимает 15-е место
    «Майнц» — «Унион Берлин». Матч пройдет в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 20:30 (мск) «Майнц» — «Унион Берлин»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Февраля 2024 года
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    •  Майнц 20:30 Унион Унион
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    «Майнц»

    «Майнц» по итогам 19-ти матчей занимает 17-ю строчку в зоне вылета с отставанием в шесть очков от безопасной 15-й позиции.

    Команда уже не выступает в Кубке Германии, где проиграла во втором раунде турнира. Обидчиком клуба с разгромным результатом стали земляки нынешнего соперника из «Герты» (0:3).

    Коэффициенты матча Майнц — Унион

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    В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, «Карнавальщики» потерпели поражение. На своем поле они уступили «Вердеру» (0:1), пропустив один безответный мяч.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в девять поединков во всех турнирах при четырех поражениях и пяти ничьих, так что у хозяев откровенно плохая форма.

    «Унион Берлин»

    «Унион Берлин» по итогам 19-ти туров занимает 15-ю строчку с отрывом в два очка от зоны плей-офф за выживание и шесть — от зоны вылета.

    Команда также уже не выступает в Кубке Германии, где потерпела поражение еще во втором раунде от дортмундской «Штутгарта» (0:1) на выезде.

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  • Вчера

    • В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб потерпел поражение. На чужом поле клуб уступил «РБ Лейпциг» (0:2), пропустив два безответных мяча.

    В четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Германии, коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей явно не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Майнц», коэффициент на победу которого равен 2,12. Успех «Унион Берлин» оценивается в 3,60, ничья — в 3,30.

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    В семи последних матчах хозяев хотя бы один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,85.

    Еще один вариант ставки — «Унион Берлин» выиграет за 3,60, ведь в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

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    «Майнц» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 07.02.2024. Прогнозы на футбол. Отдалится ли «Унион Берлин» от зоны вылета?
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